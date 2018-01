聯儲局成員支持繼續加息 但對加息密度現分歧

By

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局公佈上月議息會議紀錄,會上討論了左右加息步伐的因素,大部份委員支持繼續逐步加息,但對於今年是否應該加息3次就有分歧。

聯儲局週三發表上月開會議息的紀錄文件,顯示決策小組的成員對於預期今年可能會加息3次出現意見分歧。

部份成員認為,這個加息速度太過激進,他們擔心加息3次可能會阻止通脹重回聯儲局所訂2%的目標。

但也有人認為加息步伐太慢,因為2015年尾開始加息以來,金融狀況未有收緊過,而繼續實施低息政策,將會帶來金融不穩定的風險。

在通脹問題上,這份文件指出,大部份與會官員相信,通脹將會慢慢加到聯儲局所訂2%的目標,但也有幾名官員認為,通脹上升的速度可能會軟弱。

若果以聯儲局的核心PCE指數為依據,過去一年的通脹是1.5%,低過聯儲局訂下2%的目標。

這個核心PCE指數就是不包括食品和能源的個人消費開支物價。

