聯儲局結束一連兩日會議,維持貨幣政策不變,聯邦基金利率維持1至1.25厘不變。

聯儲局會後聲明指,雖然受颶風影響,但經濟活動仍然穩健步增長,就業市場持續強勁。

即使風災後汽油價格上升,推高9月通脹,但核心通脹仍然疲弱。

聯儲局表預計,美國經濟將適應循序漸進加息方式。聲明又表示,本月開始的縮減資產負債計劃正在進行。

