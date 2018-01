By

【KTSF 張麗月報導】

聯邦儲備局一連兩天開完會之後,週三決定維持現行利率不變,即聯邦短期基金利率保持在1.25至1.5厘之間。

聯儲局在會後發表的聲明指出,整體經濟正在改善中,但就無講明下一次會在何時加息。

不過局方發出的評論表示,經濟健康發展以及預期停滯的通脹將會正常化,目前通脹仍然處於聯儲局所訂2%目標以下,這些提示意味著今年可能會隨時加息。

今次不加息的消息傳出後,美股應聲反彈上揚,道瓊斯一度升了150點,但到收市時,主要指數的升勢大幅收窄。

今次是耶倫以主席身份出席最後一次會議,她的繼任者是前聯儲局分局總裁、投資銀行家包維爾(Jerome Powell)。

