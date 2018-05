By

【KTSF 張麗月報導】

聯邦儲備局開完兩天會議後,週三決定維持現行利率不變,即聯邦短期基金利率,保持在1.5厘至1.75厘之間。

聯儲局在聲明中說,預期將會進一步慢慢加息,而近期的數據顯示,通脹正在走向接近局方所訂2%目標。

聲明也提到,通脹經過6年來保持在2%以下的低水平後,日後有可能會讓通脹維持在2%以上水平一段時間。

在面對就業市場收緊,經濟穩健和消費物價上升之際,聯儲局正慢慢收緊信貸來控制通脹。

有分析指出,聯儲局有可能在下月中加息,也有預測今年有可能加息4次,而不是先前所講的3次。

