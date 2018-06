【i-CABLE】

聯邦儲備局宣佈加息4分之1厘,是今年第二次加息。

聯邦基金利率由1.5至1.75厘,加至1.75至2厘,符合市場預期。

聯儲局的會後聲明指,經濟活動正以穩健步伐增長,就業市場強勁,以及通脹中期接近 2% 目標水平,家庭開支增長亦加快,會後聲明並棄用利率將在一段時間內維持低於中性水平的措辭,表示進一步加息,將符合經濟持續增長。

聯儲局重申,貨幣政策立場保持寬鬆,聯儲局預期今年會再加息兩次,全年合供加息4次,明年則會加息3次。

