【KTSF】

聯邦儲備局週三宣布加息4分1厘,為6個月來第3度加息,這次加息決定意味聯儲局對美國緩慢但穩建增長的經濟有信心。

聯儲局也宣布計劃在今年稍後時間,逐步削減債券投資比重,此舉有可能導致長期利率上調。

聯儲局週三把基準利率上調4分1厘,加息後基準利率介乎1%至1.25%之間,仍處於歷史低位,加息後,個人和商戶借貸的利率將會調高,而儲蓄戶將會獲得稍佳的回報。

聯儲局預料今年還有加息機會,但沒有透露何時。

