聯儲局加息加息0.25厘 料明年再加3次

【i-CABLE】

美國聯儲局開會議息後,一如市場預期加息0.25厘,當局指經濟活動和就業增長穩健,預計通脹在中期達到 2% 目標,預期明年會加息3次。

美國聯儲局在今年最後一次議息會議上以7比2的票數通過加息0.25厘。聯邦基金利率目標加到1.25至1.5厘,符合市場預期。

芝加哥聯儲銀行行長埃文斯,以及明尼亞波利斯聯儲銀行行長卡什卡利都反對當局加息,他們都支持維持利率不變。

聯儲局的會後聲明,指出自從11月會議以來,美國就業市場表現持續強勁,經濟活動穩健增長,雖然颶風對美國經濟構成影響,但並沒實質改變美國經濟前景,經濟活動和就業增長穩健,相信就業職位增長仍會保持強勁,預計經濟增長和失業率回落的速度會比之前預期快。

明年及之後的通脹預測維持不變,重申通脹和核心通脹持續疲弱,低於當局2%通脹目標,但仍然預計通脹率在中期將會達到2%的目標。

主席耶倫表示,第二和第三季經濟增長穩健,稅務改革可能在未來數年刺激美國經濟,但稅改對宏觀經濟造成的影響仍有不確定性。

局內委員對利率預測的中位數是明年會加息3次,預測明年底,聯邦基金利率的中位數維持在2.125厘,2019年底亦維持在 2.688 厘。但預計2020年底聯邦基金利率中位數會升至3.063厘 ,比之前預測的高0.188厘。

