美國槍枝歷史專題：美國擁槍勢力為何屹立不搖（第二集）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

在美國槍枝歷史專題的第一集,解說了槍枝在美國的歷史背景,本集繼續探討美國槍枝管制法例的發展,以及為甚麼擁槍勢力在美國屹立不搖。

去年10月1日發生在拉斯維加斯的演唱會槍擊案,64歲的槍手從酒店32樓房間向地面舉行戶外音樂會的人群亂槍掃射,造成將近60人死亡,500多人受傷,槍手的行兇動機仍然是個謎。

儘管大大小小的槍擊事件在美國層出不窮,但是真正在法律層面進一步管制槍枝問題,成效卻是微乎其微,這到底是甚麼原因?我們走訪了舊金山大學法學院,了解美國槍管法律的演變。

要談這個話題,必須先從憲法第二修正案談起。

舊金山大學法學院教授鄧新源(Bill Ong Hing)說:”在1789年美國立國立憲,第一修正案眾所周知,乃是言論和宗教自由,第二修正案則有個條款說,各州有權成立民兵如軍隊,而人民有權自我保護.”

隨著執法制度愈趨健全,大約在1930至40年代,美國的各個州或城市開始陸續有關禁止個人帶槍的法律出台。

鄧新源教授說:”回溯百年前,人人帶槍,因有眾多危險來自罪犯壞人,但時移世易,警察已強大有用,各州市認為不應再讓人人帶槍,以免危害警察,警方也覺得不必讓人持武器,因為警方能對付不法之徒。”

進入現代之後,有關憲法擁槍權的定義,到底是個人還是限於民防軍,引發熱烈討論,最終提交到最高法院來仲裁。

鄧新源教授說:”美國很多人曾認為,第二修正案僅涉州自有兵員,如國民警衛隊,而佩槍擁槍權屬州兵,可是美國槍會(NRA)勢力強大,在2008和2010年兩項訴訟中,向最高法院說不 ,指第二修正案非關州兵,而是個人擁槍權,聯邦最高法院以5票對4票認同第二修正案也屬個人權利。”

這兩個案例的裁決,讓擁槍勢力更加抬頭,也再次應驗了全國槍枝協會重大的影響力。

聯邦最高法院認定個人持槍是憲法權利,也就是人人都有權買槍,只有在合理的範圍內才可以加以限制。

鄧新源教授說:”舉例說,有些限制在今日乃屬合理,你若曾犯重罪而被定罪,政府可禁止你擁槍,你若有精神問題,政府也可阻你,還有你若有家暴紀錄,這又是一個禁止的理由,如你無任何問題,在第二修正案下,最高法院說你有權擁槍。”

目前聯邦法律規定購槍者必須通過背景調查,有刑事犯罪紀錄者不得購槍,而加州的槍管法律更加嚴格,消費者必須年滿18歲,是加州合法居民,通過書面考試取得”槍枝安全證書”(FSC),並通過背景調查之後才能買槍。

而合法購得的槍枝,限於手槍、步槍和散彈槍等,至於可轉換成半自動武器的單發手槍,以及軍用攻擊性自動武器都被禁止。

2018年1月1日開始,擁有超過能裝10發彈藥彈夾的人士也禁止再使用這些彈夾,購買彈藥也需要背景調查,並禁止購買擁有半自動步槍常用的”bullet button”工具 。

由於槍枝會被拿來做為違法活動或傷害他人武器,這也是憲法第二修正案最大的爭議所在。

鄧新源教授說:”個人擁槍究竟為了保護自己免受罪犯,或某持槍人的攻擊,是與否都無關防範政府,而是關於個人有權保護家庭,這是他們爭論所在。”

談到槍管,很多人會聽到一句話:”槍不會殺人,是持槍者殺人”,到底允許持槍,是更加安全還是更加危險,長期以來就不斷引起爭議。

反對槍枝的人士認為,槍枝讓人身安全受到威脅,因為在多數死亡的罪案中,約有七成的比例跟槍有關。

不過擁槍者認為,持槍可以自衛,對抗壞人,因此槍枝讓他們更安全。

而在長期的爭議聲中,儘管槍擊案仍然層出不窮,但是對槍枝管制的具體行動,卻往往雷聲大雨點小,到底是甚麼原因呢?

鄧新源教授說:”之所以一事無成,乃因NRA非常強大,他們捐很多錢給國會議員,而國會議員就怕通過槍管,阻止個人擁槍,通過禁止槍枝銷售的法案,即使是在拉斯維加斯槍擊案後,也無人推動阻止自動武器的銷售,只有人推動禁止一項

令射擊更快的小工具,所提者就只有這類小事 。”

槍枝銷售在美國是一筆龐大的商機,在金錢的支撐下,以美國槍會為首的擁槍勢力幾乎難以撼動,預料擁槍和反槍的爭議還會一直持續下去。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。