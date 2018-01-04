美國槍枝歷史專題：美國擁槍勢力為何屹立不搖（第二集）

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【KTSF 古琳嘉報導】

在美國槍枝歷史專題的第一集，解說了槍枝在美國的歷史背景，本集繼續探討美國槍枝管制法例的發展，以及為甚麼擁槍勢力在美國屹立不搖。

去年10月1日發生在拉斯維加斯的演唱會槍擊案，64歲的槍手從酒店32樓房間向地面舉行戶外音樂會的人群亂槍掃射，造成將近60人死亡，500多人受傷，槍手的行兇動機仍然是個謎。

儘管大大小小的槍擊事件在美國層出不窮，但是真正在法律層面進一步管制槍枝問題，成效卻是微乎其微，這到底是甚麼原因？我們走訪了舊金山大學法學院，了解美國槍管法律的演變。

要談這個話題，必須先從憲法第二修正案談起。

舊金山大學法學院教授鄧新源（Bill Ong Hing）說：”在1789年美國立國立憲，第一修正案眾所周知，乃是言論和宗教自由，第二修正案則有個條款說，各州有權成立民兵如軍隊，而人民有權自我保護.”

隨著執法制度愈趨健全，大約在1930至40年代，美國的各個州或城市開始陸續有關禁止個人帶槍的法律出台。

鄧新源教授說：”回溯百年前，人人帶槍，因有眾多危險來自罪犯壞人，但時移世易，警察已強大有用，各州市認為不應再讓人人帶槍，以免危害警察，警方也覺得不必讓人持武器，因為警方能對付不法之徒。”

進入現代之後，有關憲法擁槍權的定義，到底是個人還是限於民防軍，引發熱烈討論，最終提交到最高法院來仲裁。

鄧新源教授說：”美國很多人曾認為，第二修正案僅涉州自有兵員，如國民警衛隊，而佩槍擁槍權屬州兵，可是美國槍會（NRA）勢力強大，在2008和2010年兩項訴訟中，向最高法院說不 ，指第二修正案非關州兵，而是個人擁槍權，聯邦最高法院以5票對4票認同第二修正案也屬個人權利。”

這兩個案例的裁決，讓擁槍勢力更加抬頭，也再次應驗了全國槍枝協會重大的影響力。

聯邦最高法院認定個人持槍是憲法權利，也就是人人都有權買槍，只有在合理的範圍內才可以加以限制。

鄧新源教授說：”舉例說，有些限制在今日乃屬合理，你若曾犯重罪而被定罪，政府可禁止你擁槍，你若有精神問題，政府也可阻你，還有你若有家暴紀錄，這又是一個禁止的理由，如你無任何問題，在第二修正案下，最高法院說你有權擁槍。”

目前聯邦法律規定購槍者必須通過背景調查，有刑事犯罪紀錄者不得購槍，而加州的槍管法律更加嚴格，消費者必須年滿18歲，是加州合法居民，通過書面考試取得”槍枝安全證書”（FSC），並通過背景調查之後才能買槍。

而合法購得的槍枝，限於手槍、步槍和散彈槍等，至於可轉換成半自動武器的單發手槍，以及軍用攻擊性自動武器都被禁止。

2018年1月1日開始，擁有超過能裝10發彈藥彈夾的人士也禁止再使用這些彈夾，購買彈藥也需要背景調查，並禁止購買擁有半自動步槍常用的”bullet button”工具 。

由於槍枝會被拿來做為違法活動或傷害他人武器，這也是憲法第二修正案最大的爭議所在。

鄧新源教授說：”個人擁槍究竟為了保護自己免受罪犯，或某持槍人的攻擊，是與否都無關防範政府，而是關於個人有權保護家庭，這是他們爭論所在。”

談到槍管，很多人會聽到一句話：”槍不會殺人，是持槍者殺人”，到底允許持槍，是更加安全還是更加危險，長期以來就不斷引起爭議。

反對槍枝的人士認為，槍枝讓人身安全受到威脅，因為在多數死亡的罪案中，約有七成的比例跟槍有關。

不過擁槍者認為，持槍可以自衛，對抗壞人，因此槍枝讓他們更安全。

而在長期的爭議聲中，儘管槍擊案仍然層出不窮，但是對槍枝管制的具體行動，卻往往雷聲大雨點小，到底是甚麼原因呢？

鄧新源教授說：”之所以一事無成，乃因NRA非常強大，他們捐很多錢給國會議員，而國會議員就怕通過槍管，阻止個人擁槍，通過禁止槍枝銷售的法案，即使是在拉斯維加斯槍擊案後，也無人推動阻止自動武器的銷售，只有人推動禁止一項

令射擊更快的小工具，所提者就只有這類小事 。”

槍枝銷售在美國是一筆龐大的商機，在金錢的支撐下，以美國槍會為首的擁槍勢力幾乎難以撼動，預料擁槍和反槍的爭議還會一直持續下去。

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