移民崎嶇之路專題報導：華裔移民持綠卡出入境要注意地方（二）

【KTSF 古琳家報導】

雖然特朗普總統的旅遊禁令因為法院禁制令並未實施,而且影響範圍也不包括中港台地區,但仍有不少華裔移民擔心持綠卡出入境會有問題,到底該怎麼做才能確保不出問題?過海關被帶進小房間二度檢查又該怎麼因應?本集的「移民崎嶇之路」專題報導為大家探討。

對於許多華裔移民來說,返回中港台旅遊探親是家常便飯,不過自從特朗普上任以來,不少持綠卡的人士開始擔心出入境的問題。

關注移民權益的律師表示,其實特朗普上任以來,除了因為人手不足而出現移民申請案件拖延的情況,有關綠卡的政策並沒有任何改變。

亞洲法律聯誼會移民律師魯鎮海(Kevin Lo)說:”好多表格現在是延遲的,因為他們沒有人手接受,這麼多表格,跟現任新總統的政策無關。”

亞洲法律聯誼會表示,這段期間華裔移民詢問最多的問題,主要是持綠卡出國的疑慮。

專家警告,如果離開美國的時間過長,綠卡有可能被取消。

魯鎮海說:”如果你是永久居民,想離開美國多過6個月,但是少於一年,移民局就會懷疑你有意放棄綠卡,但是你離開一年多的話,那時候已經視同放棄綠卡了。”

永久居民打算離開美國超過6個月或以上,最好離開前提早申請”回美證”。

魯鎮海說:”你一申請大概要等至少3個月才會批,所以你還沒有離開之前,最好在4、5個月就申請,收到以後才可以離開美國。”

持綠卡人士離開美國的時間如果少於6個月,原則上不需要申請回美證,但如果是頻繁進出的話,最好準備相關文件在身上。

魯鎮海說:”你尚未離開美國之前,就帶著美國報稅稅單,或者你在美國居住的租約,你可以帶著你在美國工作,或者是有家人,最好就帶著文件給移民局看。”

值得注意的是,回到美國入境時,如果移民局認為你有意放棄綠卡,或是有其他問題,可能被會帶進俗稱的”小房間”進行第二次檢查,這時候要懂得如何保護自己的權益。

魯鎮海說:”你進入到第二次檢查之後,如果移民局給你一些紙張,你不知道是甚麼,不懂得怎麼看,最好就不要簽,有一個表格稱為I-407,如果你簽了之後就會放棄你的綠卡,最好要求找一個翻譯人士,幫你解釋這些表格講甚麼,同時你可以要求一個律師,多數二次審查裡面是不讓律師進去的,但你可以要求律師可以代表給移民局知道,你知道你有權益的。”

此外,如果綠卡已經過期就不能出境,而申請更新綠卡期間則需要在護照上蓋上I-551印章。

魯鎮海說:”你一申請也就是遞了表,3個星期後就會收到一封信是移民局寄來的,就是證明你已經申請新的綠卡,拿這封信他就會幫你蓋ㄧ個I-551的印在你的護照上,有這個印就可以出境。”

律師建議,綠卡持有人應注意保持綠卡不要過期,符合入籍資格的話,也可以盡快申請成為美國公民。

