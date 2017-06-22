移民崎嶇之路專題報導：華裔移民持綠卡出入境要注意地方（二）

By

【KTSF 古琳家報導】

雖然特朗普總統的旅遊禁令因為法院禁制令並未實施，而且影響範圍也不包括中港台地區，但仍有不少華裔移民擔心持綠卡出入境會有問題，到底該怎麼做才能確保不出問題？過海關被帶進小房間二度檢查又該怎麼因應？本集的「移民崎嶇之路」專題報導為大家探討。

對於許多華裔移民來說，返回中港台旅遊探親是家常便飯，不過自從特朗普上任以來，不少持綠卡的人士開始擔心出入境的問題。

關注移民權益的律師表示，其實特朗普上任以來，除了因為人手不足而出現移民申請案件拖延的情況，有關綠卡的政策並沒有任何改變。

亞洲法律聯誼會移民律師魯鎮海（Kevin Lo）說：”好多表格現在是延遲的，因為他們沒有人手接受，這麼多表格，跟現任新總統的政策無關。”

亞洲法律聯誼會表示，這段期間華裔移民詢問最多的問題，主要是持綠卡出國的疑慮。

專家警告，如果離開美國的時間過長，綠卡有可能被取消。

魯鎮海說：”如果你是永久居民，想離開美國多過6個月，但是少於一年，移民局就會懷疑你有意放棄綠卡，但是你離開一年多的話，那時候已經視同放棄綠卡了。”

永久居民打算離開美國超過6個月或以上，最好離開前提早申請”回美證”。

魯鎮海說：”你一申請大概要等至少3個月才會批，所以你還沒有離開之前，最好在4、5個月就申請，收到以後才可以離開美國。”

持綠卡人士離開美國的時間如果少於6個月，原則上不需要申請回美證，但如果是頻繁進出的話，最好準備相關文件在身上。

魯鎮海說：”你尚未離開美國之前，就帶著美國報稅稅單，或者你在美國居住的租約，你可以帶著你在美國工作，或者是有家人，最好就帶著文件給移民局看。”

值得注意的是，回到美國入境時，如果移民局認為你有意放棄綠卡，或是有其他問題，可能被會帶進俗稱的”小房間”進行第二次檢查，這時候要懂得如何保護自己的權益。

魯鎮海說：”你進入到第二次檢查之後，如果移民局給你一些紙張，你不知道是甚麼，不懂得怎麼看，最好就不要簽，有一個表格稱為I-407，如果你簽了之後就會放棄你的綠卡，最好要求找一個翻譯人士，幫你解釋這些表格講甚麼，同時你可以要求一個律師，多數二次審查裡面是不讓律師進去的，但你可以要求律師可以代表給移民局知道，你知道你有權益的。”

此外，如果綠卡已經過期就不能出境，而申請更新綠卡期間則需要在護照上蓋上I-551印章。

魯鎮海說：”你一申請也就是遞了表，3個星期後就會收到一封信是移民局寄來的，就是證明你已經申請新的綠卡，拿這封信他就會幫你蓋ㄧ個I-551的印在你的護照上，有這個印就可以出境。”

律師建議，綠卡持有人應注意保持綠卡不要過期，符合入籍資格的話，也可以盡快申請成為美國公民。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。