移民崎嶇之路專題報導：DACA失效後證件及就學問題（二十）

【KTSF 古琳嘉報導】

從明年3月6號開始,如果國會屆時沒有通過具體的解決方案,約有80萬名夢想生的DACA,也就是年輕無證移民暫緩遣返計劃將會開始陸續失效,DACA失效後,夢想生將會面臨那些證件及就學問題。

由於DACA只是提供年輕無證人士合法工作和就學的文件,並沒有提供途徑去申請合法居留身分,DACA失效後,相關的證件是否還能繼續使用?

ACLU民權律師Katrina Eiland說:”受惠者取得DACA身分時,也可取得社安號碼,以作繳稅等用途,你一旦有社安號碼 ,便可一直用下去。”

至於駕駛執照,每一州的規定不同,以加州來說,只要是加州居民,即便沒有DACA,駕照還是有效,不受影響。

Eiland說:”很幸運,加州駕照不靠DACA,即使你的DACA失效不能再用,你仍有資格拿加州駕照,即使DACA失效仍可續期。”

律師強調,即使沒了DACA,並不會立即面臨遣返問題,仍然可以留在美國生活。

Eiland說:”DACA的受益者,合資格申請者,即使該計畫終止了,也不會是執法的優先對象。”

不過民權律師提醒,如果擔心遭到遣返可以預先做準備。

Eiland說:”有些事項你可以準備,比如確保有人幫你取消水電帳戶,關閉銀行帳戶,幫你賣車。”

至於正在學校就讀的學生,最好與學校聯繫,了解該校的政策,關注人士指出,在大多數州上公立學校,DACA失效應該不受影響,只是是否能申請獎助學金,或是適用本州居民學費費率,則要看各校的規定。

