移民崎嶇之路專題報導：DACA失效後證件及就學問題（二十）

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【KTSF 古琳嘉報導】

從明年3月6號開始，如果國會屆時沒有通過具體的解決方案，約有80萬名夢想生的DACA，也就是年輕無證移民暫緩遣返計劃將會開始陸續失效，DACA失效後，夢想生將會面臨那些證件及就學問題。

由於DACA只是提供年輕無證人士合法工作和就學的文件，並沒有提供途徑去申請合法居留身分，DACA失效後，相關的證件是否還能繼續使用？

ACLU民權律師Katrina Eiland說：”受惠者取得DACA身分時，也可取得社安號碼，以作繳稅等用途，你一旦有社安號碼 ，便可一直用下去。”

至於駕駛執照，每一州的規定不同，以加州來說，只要是加州居民，即便沒有DACA，駕照還是有效，不受影響。

Eiland說：”很幸運，加州駕照不靠DACA，即使你的DACA失效不能再用，你仍有資格拿加州駕照，即使DACA失效仍可續期。”

律師強調，即使沒了DACA，並不會立即面臨遣返問題，仍然可以留在美國生活。

Eiland說：”DACA的受益者，合資格申請者，即使該計畫終止了，也不會是執法的優先對象。”

不過民權律師提醒，如果擔心遭到遣返可以預先做準備。

Eiland說：”有些事項你可以準備，比如確保有人幫你取消水電帳戶，關閉銀行帳戶，幫你賣車。”

至於正在學校就讀的學生，最好與學校聯繫，了解該校的政策，關注人士指出，在大多數州上公立學校，DACA失效應該不受影響，只是是否能申請獎助學金，或是適用本州居民學費費率，則要看各校的規定。

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