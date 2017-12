移民崎嶇之路專題報導：領政府福利對移民身分有否影響（廿二）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

過去將近一年以來,華裔社區有許多移民對於領取政府福利,是否會影響到移民身分或是入籍申請有許多討論和擔憂,甚至有不少民眾因此停止申請福利,到底相關的規定為何?有哪些人會受到影響?

自從特朗普總統上任以來,有關聯邦政府要打擊移民申請者泛濫領取福利的消息甚囂塵上,讓華裔社區不少民眾到現在還是人心惶惶。

禧年移民維護社律師張佩玉(Amy P. Lee)說:”有人怕如果領福利,政府就會取消綠卡。”

這個擔憂來自於一個消息外洩,但其實沒有真正發布的行政命令。

張佩玉說:”這個命令沒有發出,到現在都沒發出,我們不知道他將來會不會發出,所以現在的法律,關於移民還有收政府津貼的規定是沒改變的,是一樣的。”

那麼根據現行規定到底領福利對於移民申請案有沒有關係呢?

張佩玉說:”如果你真的合條件領這些政府津貼,總之你不是講假話,你就可以繼續收這些政府津貼,不會影響將來入籍的機會。”

有關聯邦和州政府的福利,有許多項目規定也相當複雜,難以全面解釋,不過移民律師表示,一般來說,尚未取得身分的移民是無法申請福利,除非如果收入夠低,可以申請加州醫療補助Medi Cal,也就是俗稱的白卡。

張佩玉說:”如果你沒有移民身分,在加州法律上你或許有資格拿到白卡(加州醫療補助),如果你夠低收入,但如果你不是低收入,你甚至連白卡都拿不到,至於其他的政府津貼,如果你沒有身分是拿不到的。”

至於有身分的綠卡人士和公民領取福利的規定又不同了,多數福利是只有公民才能申請,但有些福利是低收入的,綠卡人士也能申請,最重要的是,不能欺騙造假,否則有可能在移民案件審查時帶來麻煩。

張佩玉說:”最麻煩就是你對政府說大話,你有移民身分,或者沒有移民身分,如果你同政府說你的收入低,或者同政府說你只打一份工,你報稱只是一份工,但事實上你有兩份工,你拿多了些政府津貼,不過其實你沒資格拿這麼多,應該只拿200元,但你拿了500元,這些會是有問題的。”

至於新移民該不該申請福利呢?

張佩玉說:”如果你合條件申請這些政府津貼,你應該去申請,例如你剛剛失業有些困難,或是發生家庭暴力,應該去申請,看看你有沒有資格拿政府津貼,因為這些政府津貼是為了要幫低收入的人士,幫你生活的。”

不過要特別注意的是,透過依親移民來美的新移民,申請文件上都有經濟擔保人,擔保人的收入可能也會影響你是否合資格申請福利津貼。

張佩玉說:”你的申請人多數會簽署一份叫做負擔同意書,這是一份合約來的,如果你去申請補助金,或者去申請糧食券,一定會問你擔保人的收入有多少,他會計入你擔保人的收入,如果計入擔保人的收入,通常會導致新移民沒資格領那些福利,白卡的話就不同,白卡如果你是低收入,應該就有資格拿到白卡。”

不過也有例外,比如說家庭暴力的受害者,或是極為貧窮的人士,可以不受擔保人收入的影響。

律師表示,由於各項福利和津貼規定都不同,民眾申請前要了解規定,並如實告知,有相關法律問題的民眾,可以致電給禧年移民維護社詢問,電話:(415) 813-1958。

