移民崎嶇之路專題報導：領政府福利對移民身分有否影響（廿二）

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【KTSF 古琳嘉報導】

過去將近一年以來，華裔社區有許多移民對於領取政府福利，是否會影響到移民身分或是入籍申請有許多討論和擔憂，甚至有不少民眾因此停止申請福利，到底相關的規定為何？有哪些人會受到影響？

自從特朗普總統上任以來，有關聯邦政府要打擊移民申請者泛濫領取福利的消息甚囂塵上，讓華裔社區不少民眾到現在還是人心惶惶。

禧年移民維護社律師張佩玉（Amy P. Lee）說：”有人怕如果領福利，政府就會取消綠卡。”

這個擔憂來自於一個消息外洩，但其實沒有真正發布的行政命令。

張佩玉說：”這個命令沒有發出，到現在都沒發出，我們不知道他將來會不會發出，所以現在的法律，關於移民還有收政府津貼的規定是沒改變的，是一樣的。”

那麼根據現行規定到底領福利對於移民申請案有沒有關係呢？

張佩玉說：”如果你真的合條件領這些政府津貼，總之你不是講假話，你就可以繼續收這些政府津貼，不會影響將來入籍的機會。”

有關聯邦和州政府的福利，有許多項目規定也相當複雜，難以全面解釋，不過移民律師表示，一般來說，尚未取得身分的移民是無法申請福利，除非如果收入夠低，可以申請加州醫療補助Medi Cal，也就是俗稱的白卡。

張佩玉說：”如果你沒有移民身分，在加州法律上你或許有資格拿到白卡（加州醫療補助），如果你夠低收入，但如果你不是低收入，你甚至連白卡都拿不到，至於其他的政府津貼，如果你沒有身分是拿不到的。”

至於有身分的綠卡人士和公民領取福利的規定又不同了，多數福利是只有公民才能申請，但有些福利是低收入的，綠卡人士也能申請，最重要的是，不能欺騙造假，否則有可能在移民案件審查時帶來麻煩。

張佩玉說：”最麻煩就是你對政府說大話，你有移民身分，或者沒有移民身分，如果你同政府說你的收入低，或者同政府說你只打一份工，你報稱只是一份工，但事實上你有兩份工，你拿多了些政府津貼，不過其實你沒資格拿這麼多，應該只拿200元，但你拿了500元，這些會是有問題的。”

至於新移民該不該申請福利呢？

張佩玉說：”如果你合條件申請這些政府津貼，你應該去申請，例如你剛剛失業有些困難，或是發生家庭暴力，應該去申請，看看你有沒有資格拿政府津貼，因為這些政府津貼是為了要幫低收入的人士，幫你生活的。”

不過要特別注意的是，透過依親移民來美的新移民，申請文件上都有經濟擔保人，擔保人的收入可能也會影響你是否合資格申請福利津貼。

張佩玉說：”你的申請人多數會簽署一份叫做負擔同意書，這是一份合約來的，如果你去申請補助金，或者去申請糧食券，一定會問你擔保人的收入有多少，他會計入你擔保人的收入，如果計入擔保人的收入，通常會導致新移民沒資格領那些福利，白卡的話就不同，白卡如果你是低收入，應該就有資格拿到白卡。”

不過也有例外，比如說家庭暴力的受害者，或是極為貧窮的人士，可以不受擔保人收入的影響。

律師表示，由於各項福利和津貼規定都不同，民眾申請前要了解規定，並如實告知，有相關法律問題的民眾，可以致電給禧年移民維護社詢問，電話：(415) 813-1958。

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