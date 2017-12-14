移民崎嶇之路專題報導：綠卡抽籤改革（廿三）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普總統上任後，一直鼓吹要以積分制度來取代現行的綠卡政策，今年10月31日紐約發生男子開卡車攻擊行人，導致8死11傷的恐襲案後，由於槍手就是透過綠卡抽籤計畫來美，特朗普再度嚴正表明要取消綠卡抽籤計畫，到底綠卡抽籤計畫跟一般的綠卡申請有何不同 ？

綠卡抽籤計畫正式名稱為Diversity Visa Lottery Program，該計畫在1990年由聯邦參議員舒默大力推動下於國會通過，每年有5萬個綠卡名額。

移民律師Ganesh Kalyanaraman說：”這個計畫允許過去5年沒有大量移民到美國的國家，可以參加一個抽籤計畫。”

在這個計畫之下，包括在台灣、香港和澳門等地出生的人士都可以參加抽籤，但在中國大陸出生的人士就不行，中籤的機率也跟出生地申請者有關。

Kalyanaraman說：”這要看申請者來自的國家，因為每個國家不能超過7%，在這5萬個名額。”

綠卡抽籤計畫當年的用意是希望吸納全球多元人才。

Kalyanaraman說：”這主要是想鼓勵全球化教育，並吸引專業人才，所以讓這些人來美國，這也是1990年時，老布希簽署法案的用意，現在移民議題成為政治籌碼，我不知道該用意是否不存在了，但是我想國會還在探索，怎麼樣才適合當前時代。”

不過綠卡抽籤計畫也有一定的門檻，想參加抽籤要符合一定條件。

Kalyanaraman說：”你必須至少取得大學學位，有兩年的工作經驗，而一旦你合資格進入抽籤系統，你大概會在6個月後知道自己是否有被抽中。”

不過幸運中籤者也不代表一定能拿到綠卡，要在中籤後一年內通過審查。

Kalyanaraman說：”在一年之內你必須完成背景調查，通過所有審查，醫療上你還要有醫生證明，還要去警察局確保你沒有犯罪紀錄或其他不良紀錄。”

審查方式就與一般申請綠卡者相同，如果無法通過或者來不及在中籤後一年內核准，同樣也拿不到綠卡。

以2015年為例，有大約1千450萬人申請，移民當局抽出10萬人，審查後約有一半的人無法通過，因此最終獲得這項簽證計畫的人只有5萬個名額。

Kalyanaraman說：”這5萬個簽證取得者就可以入境美國，當你抵達美國時就會收到綠卡，（所以這計畫遠比正常申請綠卡的程序快很多？）是的 確實快很多。”

一般來說，如果一切順利，從參加抽籤、中籤到完成審核，以及最終來美拿到綠卡，全程一年半就可以完成。

最重要的是，當一人中籤，該幸運兒合資格的家屬也可以一同取得綠卡，等於一人中籤，全家也跟著一起辦綠卡。

自從紐約恐襲事件之後，綠卡抽籤計畫成為爭議的焦點，尤其特朗普已經明確表態要將該計畫廢除，到底目前這個計畫的命運如何呢？

Kalyanaraman說：”現在還很難說，也有可能今年是最後一年可以申請，現在還不確定，我不認為會在這一兩個月內廢除，但也許在2018年中，當國會專注討論移民法案時，現在的焦點都還是在稅改議題，到時候可能會改變。”

由於綠卡抽籤計畫是由國會通過的計畫，要廢除也必須經由國會通過才能取消。

今年的綠卡抽籤計畫申請已經在上個月感恩節前夕截止，申請者會在明年5月得知自己是否中籤。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。