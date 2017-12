移民崎嶇之路專題報導：綠卡抽籤改革（廿三）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普總統上任後,一直鼓吹要以積分制度來取代現行的綠卡政策,今年10月31日紐約發生男子開卡車攻擊行人,導致8死11傷的恐襲案後,由於槍手就是透過綠卡抽籤計畫來美,特朗普再度嚴正表明要取消綠卡抽籤計畫,到底綠卡抽籤計畫跟一般的綠卡申請有何不同 ?

綠卡抽籤計畫正式名稱為Diversity Visa Lottery Program,該計畫在1990年由聯邦參議員舒默大力推動下於國會通過,每年有5萬個綠卡名額。

移民律師Ganesh Kalyanaraman說:”這個計畫允許過去5年沒有大量移民到美國的國家,可以參加一個抽籤計畫。”

在這個計畫之下,包括在台灣、香港和澳門等地出生的人士都可以參加抽籤,但在中國大陸出生的人士就不行,中籤的機率也跟出生地申請者有關。

Kalyanaraman說:”這要看申請者來自的國家,因為每個國家不能超過7%,在這5萬個名額。”

綠卡抽籤計畫當年的用意是希望吸納全球多元人才。

Kalyanaraman說:”這主要是想鼓勵全球化教育,並吸引專業人才,所以讓這些人來美國,這也是1990年時,老布希簽署法案的用意,現在移民議題成為政治籌碼,我不知道該用意是否不存在了,但是我想國會還在探索,怎麼樣才適合當前時代。”

不過綠卡抽籤計畫也有一定的門檻,想參加抽籤要符合一定條件。

Kalyanaraman說:”你必須至少取得大學學位,有兩年的工作經驗,而一旦你合資格進入抽籤系統,你大概會在6個月後知道自己是否有被抽中。”

不過幸運中籤者也不代表一定能拿到綠卡,要在中籤後一年內通過審查。

Kalyanaraman說:”在一年之內你必須完成背景調查,通過所有審查,醫療上你還要有醫生證明,還要去警察局確保你沒有犯罪紀錄或其他不良紀錄。”

審查方式就與一般申請綠卡者相同,如果無法通過或者來不及在中籤後一年內核准,同樣也拿不到綠卡。

以2015年為例,有大約1千450萬人申請,移民當局抽出10萬人,審查後約有一半的人無法通過,因此最終獲得這項簽證計畫的人只有5萬個名額。

Kalyanaraman說:”這5萬個簽證取得者就可以入境美國,當你抵達美國時就會收到綠卡,(所以這計畫遠比正常申請綠卡的程序快很多?)是的 確實快很多。”

一般來說,如果一切順利,從參加抽籤、中籤到完成審核,以及最終來美拿到綠卡,全程一年半就可以完成。

最重要的是,當一人中籤,該幸運兒合資格的家屬也可以一同取得綠卡,等於一人中籤,全家也跟著一起辦綠卡。

自從紐約恐襲事件之後,綠卡抽籤計畫成為爭議的焦點,尤其特朗普已經明確表態要將該計畫廢除,到底目前這個計畫的命運如何呢?

Kalyanaraman說:”現在還很難說,也有可能今年是最後一年可以申請,現在還不確定,我不認為會在這一兩個月內廢除,但也許在2018年中,當國會專注討論移民法案時,現在的焦點都還是在稅改議題,到時候可能會改變。”

由於綠卡抽籤計畫是由國會通過的計畫,要廢除也必須經由國會通過才能取消。

今年的綠卡抽籤計畫申請已經在上個月感恩節前夕截止,申請者會在明年5月得知自己是否中籤。

