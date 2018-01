移民崎嶇之路專題報導：真實身分法對加州居民有何影響 （廿六）

By

今年1月22日開始,加州汽車管理局(DMV)開放讓民眾申請真實身分證(Real ID),以配合加州必須在2020年配合執行聯邦真實身分法,本集的移民崎嶇之路專題,有移民律師為大家講解真實身分法的規定,對於無法取得真實身份證件的人士會受到哪些影響?

在911事件發生後,反恐議題成為聯邦優先要務,許多與反恐相關的法律也因應而生,真實身分法(The Real ID Act)就是其中一個例子,該法律要求各州核發身分證明文件時,必須查核身分,才能發放真實身份證件。

儘管法律早在2005年實施,加州一直暫緩執行,由於法律規定各州必須在2020年10月1日起強制執行,因此加州也必須配合實施。

Solicitor in England and Wales移民律師Ganesh Kalyanaraman說:”法律要求加州要確保每個申請人都有社安號碼,有合法身分,是加州的居民。”

加州汽車管理局(DMV)將從今年1月22號開始接受真實身份證件申請,申請人必須本人親自到DMV辦理,所需證件包括聯邦認可的證件,例如出生紙、護照、綠卡或允許在美工作的文件等,還要出示社會安全號碼,並加上兩項可以證明居住地在加州的文件,例如租約、貸款和水電帳單等。

Kalyanaraman說:”如果你搭國內線飛機,在2020年10月1日以後,你就需要一個按真實身分法所核發的駕照,不然就要使用護照,或是其他聯邦證件,如果你要進入聯邦大樓也有同樣要求。”

加州政府讓民眾自由選擇要申請真實身分駕照,還是非聯邦認可的一般駕照,不過沒有真實身分駕照,在國內搭機或進入需要出示證件的聯邦設施時就會出現問題。

Kalyanaraman說:”這不僅會影響到無證人士,也會影響到合法移民,雖然有身分,但沒有社安號碼或是沒有聯邦列出的文件者。”

至於選擇不辦理真實身份證件,或是無法申請到真實身份證件的人士,還是可以申請另一種非聯邦認可的加州駕照,照樣可以開車、投票、申請聯邦福利、進入不需要證件的聯邦設施,像是郵局和醫院等。

移民律師擔心,加州配合執行真實身分法之後,會讓移民社區更為害怕,甚至不敢出面申請駕照。

Kalyanaraman說:”有些人可能根本就不去申請駕照了,他們可能無法安全駕駛,不會去通過審查程序取得駕照,還有也會讓很多人害怕不想搭飛機或使用護照搭機。”

對於擔憂將來無法搭機的人士,律師的建議是:”這可能會引發更多質疑,關於他們怎麼會在美國的,所以很多人不喜歡出示護照,因為如果他們沒有合法身分,像是護照上沒有蓋入境章,或是入境章已經過期,是令人害怕的事,不管有證或無證移民。”

加州DMV強調,加州會在2020年10月1日起才會配合聯邦執行真實身分法,民眾不需要在今年1月一開放申請就趕到DMV辦理,加州共有2460萬人持有駕照,預料換發真實身分駕照將是一項大工程,對於平常已經很擁擠的DMV,將會帶來更多人流。

