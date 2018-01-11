移民崎嶇之路專題報導：真實身分法對加州居民有何影響 （廿六）

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【KTSF 古琳嘉報導】

今年1月22日開始，加州汽車管理局（DMV）開放讓民眾申請真實身分證（Real ID），以配合加州必須在2020年配合執行聯邦真實身分法，本集的移民崎嶇之路專題，有移民律師為大家講解真實身分法的規定，對於無法取得真實身份證件的人士會受到哪些影響？

在911事件發生後，反恐議題成為聯邦優先要務，許多與反恐相關的法律也因應而生，真實身分法（The Real ID Act）就是其中一個例子，該法律要求各州核發身分證明文件時，必須查核身分，才能發放真實身份證件。

儘管法律早在2005年實施，加州一直暫緩執行，由於法律規定各州必須在2020年10月1日起強制執行，因此加州也必須配合實施。

Solicitor in England and Wales移民律師Ganesh Kalyanaraman說：”法律要求加州要確保每個申請人都有社安號碼，有合法身分，是加州的居民。”

加州汽車管理局（DMV）將從今年1月22號開始接受真實身份證件申請，申請人必須本人親自到DMV辦理，所需證件包括聯邦認可的證件，例如出生紙、護照、綠卡或允許在美工作的文件等，還要出示社會安全號碼，並加上兩項可以證明居住地在加州的文件，例如租約、貸款和水電帳單等。

Kalyanaraman說：”如果你搭國內線飛機，在2020年10月1日以後，你就需要一個按真實身分法所核發的駕照，不然就要使用護照，或是其他聯邦證件，如果你要進入聯邦大樓也有同樣要求。”

加州政府讓民眾自由選擇要申請真實身分駕照，還是非聯邦認可的一般駕照，不過沒有真實身分駕照，在國內搭機或進入需要出示證件的聯邦設施時就會出現問題。

Kalyanaraman說：”這不僅會影響到無證人士，也會影響到合法移民，雖然有身分，但沒有社安號碼或是沒有聯邦列出的文件者。”

至於選擇不辦理真實身份證件，或是無法申請到真實身份證件的人士，還是可以申請另一種非聯邦認可的加州駕照，照樣可以開車、投票、申請聯邦福利、進入不需要證件的聯邦設施，像是郵局和醫院等。

移民律師擔心，加州配合執行真實身分法之後，會讓移民社區更為害怕，甚至不敢出面申請駕照。

Kalyanaraman說：”有些人可能根本就不去申請駕照了，他們可能無法安全駕駛，不會去通過審查程序取得駕照，還有也會讓很多人害怕不想搭飛機或使用護照搭機。”

對於擔憂將來無法搭機的人士，律師的建議是：”這可能會引發更多質疑，關於他們怎麼會在美國的，所以很多人不喜歡出示護照，因為如果他們沒有合法身分，像是護照上沒有蓋入境章，或是入境章已經過期，是令人害怕的事，不管有證或無證移民。”

加州DMV強調，加州會在2020年10月1日起才會配合聯邦執行真實身分法，民眾不需要在今年1月一開放申請就趕到DMV辦理，加州共有2460萬人持有駕照，預料換發真實身分駕照將是一項大工程，對於平常已經很擁擠的DMV，將會帶來更多人流。

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