移民崎嶇之路專題報導：工作場合碰到移民執法行動該如何應對 （廿七）

【KTSF 古琳嘉報導】

上週聯邦移民執法當局在全國近百間7-11便利店執行掃蕩行動,引發高度關注,週三又有最新消息傳出,聯邦正在準備在北加州多個城市進行掃蕩和逮捕行動,令移民社區人心惶惶,本集”移民崎嶇之路”專題,舊金山法律協會的移民律師帶您了解在工作場合碰到移民執法行動,該如何應對。

聯邦移民及海關執法局(ICE),上個星期才針對全國近百間7-11便利店展開掃蕩無證勞工的大規模執法逮捕行動,週三舊金山紀事報又報導稱,聯邦移民官員正在準備針對舊金山在內的北加州多個城市展開大型掃蕩,主要行動是針對加州做為庇護州而來,ICE預計將會逮捕超過1,500名無證人士,這一系列行動已經讓擔心受怕的無證人士更加人心惶惶 。

舊金山律師協會移民律師Valerie Ann Zukin說:”首先要記住的事,就是不要驚慌,要知道自己有甚麼權益。”

談到職場上的移民執法行動,律師建議,可能受影響的人士要先了解自己公司的政策。

Zukin說:”要看僱主是否讓當局進入職場,若有工會,你應找工會代表談談,了解你的權利,關於職場掃蕩、關於僱主會不會讓當局進入、僱主會不會通知員工已安排的行動。”

當移民執法人員進入工作場所檢查或掃蕩,首先記住不要驚慌,也不要逃跑,因為這些舉措會讓情況變得更複雜,同時切記不要出示假身分或資訊,否則問題會更加麻煩。

Zukin說:”絕對不要提供假的身分,身上最好不要帶假身分證,以免有更多的問題與麻煩,最好的建議就是身上不要有假證件,不管在皮包還是皮夾內,若你被拘查搜身,假證件會給你帶來麻煩。”

律師提醒,被聯邦移民執法當局逮捕或問話時,可以行使緘默權,有律師的人士,可以要求有律師在場,而且不要簽署任何文件。

Zukin說:”堅持你要有律師在場,由律師來審閱文件,你可以拒絕簽署文件,你沒必要簽署,即便執法人員堅持要你簽,非簽不可並不真確,你不會被強迫簽署文件。”

雖然你行使緘默權,並拒絕簽署文件,無法阻止執法程序的進行,但可以讓你不放棄自己的權利,並避免提供對自己不利的信息,這對於未來可能的訴訟比較有利。

在北加州,自從總統大選過後,移民權益社區已經建構起一個移民執法快速通報系統,方便了解各地的掃蕩行動。

Zukin說:”最重要的快速反應就是通報有執法掃蕩行動,如果你相信看到了掃蕩,你就應該通報當地的系統。”

而各縣市的號碼不同,都是由義工接聽電話提供相關協助,會聯絡律師到移民執法局辦公室協助被捕的人士,至於如何判斷情況,確認屬於移民執法行動呢?

Zukin說:”你可問其來自甚麼機構,或問僱主得到答案,若聽到是國土安全部,或是移民及海關執法局,舉例來說,可能是國土安全部調查單位,或是遞解處,或是聯邦保安局等,有多種機構可能執行掃蕩。”

如果只是地方執法行動,特別是庇護城市內,通常不用擔心會被移交給聯邦執法部門,除非是有嚴重犯罪的人士。

而遭到逮捕者,記得詢問執法人員你的Alien number,這等於是案件號碼,方便家屬和律師取得你案件的資料。

想了解更多相關的權益,可以上http://www.cliniclegal.org,打關鍵字”know your rights”查詢詳情,有中文版的網頁。

