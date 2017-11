移民崎嶇之路專題報導：矽谷社區基金助移民（廿一）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

今年對於移民社區來說是充滿挑戰的一年,要應對聯邦政府加強掃蕩無證人士,以及執行驅逐出境行動,同時又面對收緊移民政策,導致許多的不確定因素,為了幫助移民社區組織更好的服務社區,矽谷社區基金會每年都會有大額的撥款,資助一些社區組織。

矽谷社區基金會是在2007年成立,雖然名氣不大,但基金會擁有的資金卻十分龐大。

矽谷社區基金會副總裁Manuel Santamaria說:”矽谷社區基金會是兩個,社區基金會在2007年結合起來,成為全世界最大的社區基金,資產高達80億美元。”

該基金會主要服務聖馬刁縣以及聖塔克拉拉縣,也就是矽谷所在之處,成立之初曾經與社區展開廣泛的討論,最終決定這些資金將用於四個方向,包括教育、低收入家庭的經濟保障、住房和交通還有移民議題。

對於移民社區組織來說,該基金會的撥款有助於推動更多移民服務。

Santamaria說:”我們著重在資助提供法律,服務給社區的社區組織,也跟提供ESL英語為第二語言服務的機構合作,包括社區學院、成人學校和其他提供成人服務給移民和低收入家庭的組織,或者是其他在聖馬刁縣和聖塔克拉拉縣的組織。”

該基金會本身每年會撥出1,000萬到1,500萬之間的資金,撥給不同的社區組織,同時還會與大企業合作,資助灣區和全美的社區組織,這部分的資金約有2,000萬美元。

另外從大額捐款所得的款項,用來幫助社區組織的部分每年更高達8億美元,那麼華裔社區組織能從中得到甚麼資源呢?

Santamaria說:”觀眾可以到我們網站,看看不同形式的撥款,還有獲得撥款的組織類型,就可以看到有關的描述,也是我剛剛所提到我們一起合作的對象,就會知道我們所關注的,要投資哪些組織,例如服務華裔社區服務的組織,在Sunnyvale、或是聖塔克拉拉、或是聖荷西等地。”

基金會負責人表示,他們主要資助的對象是組織,而且是服務項目很明確的灣區本地組織,以今年來說,由於移民社區面臨到許多挑戰,尤其是聯邦移民執法加大力度展開掃蕩行動,因此基金會資助的對象也與此有關。

Santamaria說:”這代表了我們資助的組織主要致力於推動移民知道自己的權利,為移民免於驅逐出境辯護,還有站在第一線通知社區有關ICE執法掃蕩的最新情況。”

不過目前尚未有華裔社區組織與他們合作,因此基金會也鼓勵有需要的華裔移民社區組織,關注他們不同的資助項目,並提出申請,詳情可以上該基金會的網站查詢,網址:http://www.siliconvalleycf.org。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。