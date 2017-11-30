移民崎嶇之路專題報導：矽谷社區基金助移民（廿一）

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【KTSF 古琳嘉報導】

今年對於移民社區來說是充滿挑戰的一年，要應對聯邦政府加強掃蕩無證人士，以及執行驅逐出境行動，同時又面對收緊移民政策，導致許多的不確定因素，為了幫助移民社區組織更好的服務社區，矽谷社區基金會每年都會有大額的撥款，資助一些社區組織。

矽谷社區基金會是在2007年成立，雖然名氣不大，但基金會擁有的資金卻十分龐大。

矽谷社區基金會副總裁Manuel Santamaria說：”矽谷社區基金會是兩個，社區基金會在2007年結合起來，成為全世界最大的社區基金，資產高達80億美元。”

該基金會主要服務聖馬刁縣以及聖塔克拉拉縣，也就是矽谷所在之處，成立之初曾經與社區展開廣泛的討論，最終決定這些資金將用於四個方向，包括教育、低收入家庭的經濟保障、住房和交通還有移民議題。

對於移民社區組織來說，該基金會的撥款有助於推動更多移民服務。

Santamaria說：”我們著重在資助提供法律，服務給社區的社區組織，也跟提供ESL英語為第二語言服務的機構合作，包括社區學院、成人學校和其他提供成人服務給移民和低收入家庭的組織，或者是其他在聖馬刁縣和聖塔克拉拉縣的組織。”

該基金會本身每年會撥出1,000萬到1,500萬之間的資金，撥給不同的社區組織，同時還會與大企業合作，資助灣區和全美的社區組織，這部分的資金約有2,000萬美元。

另外從大額捐款所得的款項，用來幫助社區組織的部分每年更高達8億美元，那麼華裔社區組織能從中得到甚麼資源呢？

Santamaria說：”觀眾可以到我們網站，看看不同形式的撥款，還有獲得撥款的組織類型，就可以看到有關的描述，也是我剛剛所提到我們一起合作的對象，就會知道我們所關注的，要投資哪些組織，例如服務華裔社區服務的組織，在Sunnyvale、或是聖塔克拉拉、或是聖荷西等地。”

基金會負責人表示，他們主要資助的對象是組織，而且是服務項目很明確的灣區本地組織，以今年來說，由於移民社區面臨到許多挑戰，尤其是聯邦移民執法加大力度展開掃蕩行動，因此基金會資助的對象也與此有關。

Santamaria說：”這代表了我們資助的組織主要致力於推動移民知道自己的權利，為移民免於驅逐出境辯護，還有站在第一線通知社區有關ICE執法掃蕩的最新情況。”

不過目前尚未有華裔社區組織與他們合作，因此基金會也鼓勵有需要的華裔移民社區組織，關注他們不同的資助項目，並提出申請，詳情可以上該基金會的網站查詢，網址：http://www.siliconvalleycf.org。

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