移民崎嶇之路專題報導：綠卡被取消有何後果 （廿九）

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【KTSF 古琳嘉報導】

綠卡持有人出入境時，最常碰到的問題之一，就是如果離開美國的時間太長，入境時很可能遭到海關問話，甚至綠卡有可能被取消，這會有甚麼後果？又該如何避免綠卡遭到取消？

透過親屬移民方式來美的民眾，可能都有類似經驗，由於等待審批的排期很長，申請人取得綠卡時，在原籍國都有工作或事業等無法立即割捨的牽絆，只好在美國和原籍國之間，當空中飛人兩邊跑，不過如果離開美國的時間太久，就可能會出現問題。

禧年移民維護社律師郭奕欣（Clare Crawford）說：”因為你申請綠卡的時候，美國政府就是認為說，你是要在美國長久居留，不是說來來回回。”

為灣區移民社區提供法律協助的非牟利機構禧年移民維護社表示，在他們協助的例案中，最常發生的就是綠卡持有人離開美國超過一年，導致綠卡遭到取消。

郭奕欣說：”他們回來的時候會遇到這種問題，因為他們出國多於一年以後，海關會以為他們沒有實際上要住在美國，是要放棄綠卡這種情況。”

移民律師指出，對於美國政府來說，綠卡申請人來美就是為了長期居留、工作或與家人團聚，那麼到底離開多長的時間可能會遇到麻煩呢？

郭奕欣說：”第一就是不要出國那麼久，通常你要是有綠卡的話，你離開美國6個月之內是沒有甚麼問題，那6個月以上，就會有移民官員開始問話，就是你為甚麼在哪個國家居留那麼久，不一定是自己的國家，在別的國家也是一樣的。”

律師建議，如果需要離開美國超過半年，可以申請回美證，在有正當理由，並提出證明的情況下，移民當局會批准。

郭奕欣說：”你可以申請一個重新入境許可，就是回美證，要是有甚麼特別的原因，你需要回你的國家，像有些人需要在國內有醫療方面的問題，醫生需要做特別的醫療、治療，或是有些人是美國公司在國外工作也有，或者是說你現在需要回國

照顧你的家人，或是父母親生病你需要長期待在國外。”

如果沒有申請回美證，而離開美國時間又太久的話，入境時有可能遭到海關拒絕入境，碰到這種情況不要驚慌，要了解自己有甚麼權益。

郭奕欣說：”你要是被拒絕的話，通常是還會讓你入境，不過入境後變成你要上法庭，上法庭會給你一個驅逐出境的程序之中，那就比較麻煩，那你就要跟移民官，跟法官說為什麼實際上你沒有要放棄這個綠卡，或是你實際上你是甚麼原因在國外，沒有要放棄綠卡，或者你也可以要是你有美國的親屬和家人，他也可以再幫你申請綠卡。”

而在綠卡被取消之後，符合資格的申請人還是可以重新申請綠卡，但過程就跟新申請案一樣漫長，而且有過取消綠卡的紀錄，申請上會很麻煩，因此移民律師建議，綠卡人士要注意離開美國的時間。

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