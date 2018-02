移民崎嶇之路專題報導：綠卡被取消有何後果 （廿九）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

綠卡持有人出入境時,最常碰到的問題之一,就是如果離開美國的時間太長,入境時很可能遭到海關問話,甚至綠卡有可能被取消,這會有甚麼後果?又該如何避免綠卡遭到取消?

透過親屬移民方式來美的民眾,可能都有類似經驗,由於等待審批的排期很長,申請人取得綠卡時,在原籍國都有工作或事業等無法立即割捨的牽絆,只好在美國和原籍國之間,當空中飛人兩邊跑,不過如果離開美國的時間太久,就可能會出現問題。

禧年移民維護社律師郭奕欣(Clare Crawford)說:”因為你申請綠卡的時候,美國政府就是認為說,你是要在美國長久居留,不是說來來回回。”

為灣區移民社區提供法律協助的非牟利機構禧年移民維護社表示,在他們協助的例案中,最常發生的就是綠卡持有人離開美國超過一年,導致綠卡遭到取消。

郭奕欣說:”他們回來的時候會遇到這種問題,因為他們出國多於一年以後,海關會以為他們沒有實際上要住在美國,是要放棄綠卡這種情況。”

移民律師指出,對於美國政府來說,綠卡申請人來美就是為了長期居留、工作或與家人團聚,那麼到底離開多長的時間可能會遇到麻煩呢?

郭奕欣說:”第一就是不要出國那麼久,通常你要是有綠卡的話,你離開美國6個月之內是沒有甚麼問題,那6個月以上,就會有移民官員開始問話,就是你為甚麼在哪個國家居留那麼久,不一定是自己的國家,在別的國家也是一樣的。”

律師建議,如果需要離開美國超過半年,可以申請回美證,在有正當理由,並提出證明的情況下,移民當局會批准。

郭奕欣說:”你可以申請一個重新入境許可,就是回美證,要是有甚麼特別的原因,你需要回你的國家,像有些人需要在國內有醫療方面的問題,醫生需要做特別的醫療、治療,或是有些人是美國公司在國外工作也有,或者是說你現在需要回國

照顧你的家人,或是父母親生病你需要長期待在國外。”

如果沒有申請回美證,而離開美國時間又太久的話,入境時有可能遭到海關拒絕入境,碰到這種情況不要驚慌,要了解自己有甚麼權益。

郭奕欣說:”你要是被拒絕的話,通常是還會讓你入境,不過入境後變成你要上法庭,上法庭會給你一個驅逐出境的程序之中,那就比較麻煩,那你就要跟移民官,跟法官說為什麼實際上你沒有要放棄這個綠卡,或是你實際上你是甚麼原因在國外,沒有要放棄綠卡,或者你也可以要是你有美國的親屬和家人,他也可以再幫你申請綠卡。”

而在綠卡被取消之後,符合資格的申請人還是可以重新申請綠卡,但過程就跟新申請案一樣漫長,而且有過取消綠卡的紀錄,申請上會很麻煩,因此移民律師建議,綠卡人士要注意離開美國的時間。

