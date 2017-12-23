移民崎嶇之路專題報導：申請H1簽證常見問題 （廿四）

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【KTSF 古琳嘉報導】

中國留學生于童的一篇文章”如果我沒有資格留在美國，那麽誰會有呢？”，近日受到廣大的迴響，她剛拿到史丹佛大學的MBA學位，又曾在英國牛津大學深造，原本她打算留在矽谷，參與創建一個新公司，不料抽中H1簽證之後，兩度被移民局要求補材料，最終遭到拒簽，于童只好離開美國回中國，本集的移民崎嶇之路專題，將會探討申請H1簽證最容易碰到的問題。

中國留學生于童曾在中國和牛津大學，獲得法學學位，又在香港擔任過律師，3年前到美國攻讀MBA，畢業後加入一個創業公司。

原本她開心慶祝抽中H1B簽證，沒想到經過兩次補件後，結果是被拒簽。

移民律師王小禾說：”根據我們的經驗，她這個H1的被拒絕，應該不是跟她的資歷有直接的關係。”

由於于童並未在文章透露具體細節，無法做出確切判斷，不過移民律師證實，自從特朗普上任以來，H1簽證的審查作業更為嚴格，要求申請者補件的情況也很普遍。

王小禾說：”移民局對H1的審批比以前嚴格許多，也出了一些新的東西出來，我們最近剛好批了一個，也是第一級工資的，而且是一個兼職，公司也只有十幾個人，移民局也是回了兩次要補材料。”

移民律師點出，H1簽證申請人至少要大學畢業，一般最容易出現的錯誤，首先就是申請人的資歷與所申請的職位無法對接。

王小禾說：”申請H1簽證最重要的一點，實際上除了你本人的資格以外，關鍵是你從事的這個工作，你涉及的職位可能職責比較稍微看起來簡單了一些，可能移民局會說，雖然你本人沒有任何問題，可以領H1，但是你這個職位看起來比較簡單，我們簡單打個比方，如果說你有史丹福的MBA，如果你到一家公司做接線員，或者你到餐館去打工，這是一個極端的例子，但是這個例子說明的說，你這個職位不符合H1的要求。”

第二個最常出現問題的就是工資，由於勞工部有核實工資的標準，如果薪資和職位不符，也會影響審批。

王小禾說：”勞工部對所有的職位核實工資有4層，就是第一級到第四級，一般的公司現在都不願意付太高的工資，所以他們做H1的時候，都付的是第一級的工資，第一級的工資的話，它要求的職責就比較簡單一些，它叫初入門的工資，這樣的話就產生一個矛盾，如果說你H1職位是比較複雜，需要一個本科的學歷來做，但是你描述的職責，就是你的工資又是第一個等級的，所以移民局今年在這個問題上就老是在找麻煩。”

另外，于童表示，她加入初創公司是共同創辦人，其中涉及管理層的職務，也可能受移民局懷疑。

王小禾說：”很多管理層方面的工作，在勞工部的定義當中，這些職位不是說非得要某一種學位才能做，它可能說有好幾種學位都可以去做這樣的工作，那移民局對這種有好多種學位都可以做的工作，能不能符合H1的要求，就有高度的懷疑，而且就經常問到這方面的問題。”

王小禾的事務所最近成功幫助一個案例，在兩次被要求補材料的前提下最終獲得審批，他透露其中的關鍵。

王小禾說：”這個東西就是要平衡它，你不能把它說得太複雜，太複雜的話它說你要給他第二等的工資，我們又給不起，但是你又不能把它說得簡單了，它說你這不符合H1的要求。”

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