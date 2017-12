移民崎嶇之路專題報導：申請H1簽證常見問題 （廿四）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

中國留學生于童的一篇文章”如果我沒有資格留在美國,那麽誰會有呢?”,近日受到廣大的迴響,她剛拿到史丹佛大學的MBA學位,又曾在英國牛津大學深造,原本她打算留在矽谷,參與創建一個新公司,不料抽中H1簽證之後,兩度被移民局要求補材料,最終遭到拒簽,于童只好離開美國回中國,本集的移民崎嶇之路專題,將會探討申請H1簽證最容易碰到的問題。

中國留學生于童曾在中國和牛津大學,獲得法學學位,又在香港擔任過律師,3年前到美國攻讀MBA,畢業後加入一個創業公司。

原本她開心慶祝抽中H1B簽證,沒想到經過兩次補件後,結果是被拒簽。

移民律師王小禾說:”根據我們的經驗,她這個H1的被拒絕,應該不是跟她的資歷有直接的關係。”

由於于童並未在文章透露具體細節,無法做出確切判斷,不過移民律師證實,自從特朗普上任以來,H1簽證的審查作業更為嚴格,要求申請者補件的情況也很普遍。

王小禾說:”移民局對H1的審批比以前嚴格許多,也出了一些新的東西出來,我們最近剛好批了一個,也是第一級工資的,而且是一個兼職,公司也只有十幾個人,移民局也是回了兩次要補材料。”

移民律師點出,H1簽證申請人至少要大學畢業,一般最容易出現的錯誤,首先就是申請人的資歷與所申請的職位無法對接。

王小禾說:”申請H1簽證最重要的一點,實際上除了你本人的資格以外,關鍵是你從事的這個工作,你涉及的職位可能職責比較稍微看起來簡單了一些,可能移民局會說,雖然你本人沒有任何問題,可以領H1,但是你這個職位看起來比較簡單,我們簡單打個比方,如果說你有史丹福的MBA,如果你到一家公司做接線員,或者你到餐館去打工,這是一個極端的例子,但是這個例子說明的說,你這個職位不符合H1的要求。”

第二個最常出現問題的就是工資,由於勞工部有核實工資的標準,如果薪資和職位不符,也會影響審批。

王小禾說:”勞工部對所有的職位核實工資有4層,就是第一級到第四級,一般的公司現在都不願意付太高的工資,所以他們做H1的時候,都付的是第一級的工資,第一級的工資的話,它要求的職責就比較簡單一些,它叫初入門的工資,這樣的話就產生一個矛盾,如果說你H1職位是比較複雜,需要一個本科的學歷來做,但是你描述的職責,就是你的工資又是第一個等級的,所以移民局今年在這個問題上就老是在找麻煩。”

另外,于童表示,她加入初創公司是共同創辦人,其中涉及管理層的職務,也可能受移民局懷疑。

王小禾說:”很多管理層方面的工作,在勞工部的定義當中,這些職位不是說非得要某一種學位才能做,它可能說有好幾種學位都可以去做這樣的工作,那移民局對這種有好多種學位都可以做的工作,能不能符合H1的要求,就有高度的懷疑,而且就經常問到這方面的問題。”

王小禾的事務所最近成功幫助一個案例,在兩次被要求補材料的前提下最終獲得審批,他透露其中的關鍵。

王小禾說:”這個東西就是要平衡它,你不能把它說得太複雜,太複雜的話它說你要給他第二等的工資,我們又給不起,但是你又不能把它說得簡單了,它說你這不符合H1的要求。”

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。