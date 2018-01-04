移民崎嶇之路專題報導：詳細解說H1B簽證 （廿五）

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【KTSF 古琳嘉報導】

自從特朗普總統上任以來，對於H1B工作簽證的審查愈趨嚴格，本集的移民崎嶇之路專題報導，移民律師帶您了解甚麼是H1B簽證？申請時要注意哪些問題，才可以避免遭到拒簽。

在美國工作，必須有合法的工作文件，對於外籍專業人才來說，最普遍的工作文件就是H1B簽證。

移民律師王小禾說：”它沒有說要在美國找不到美國人做才可以找H1簽證人士，沒有這個要求，但是H1本身它的要求就是說，需要本科學歷才能做這份工作，然後外國人申請人，他本人具有相關專業的本科學歷，這工作是實實在在存在的，公司也可以證明它付得起這個工資，基本上就可以符合這個要求。”

申請H1B的相關規定方面，首先要由美國公司的僱主提出，每年有65,000個名額，其中有2萬個名額保留給碩士學位的人士。

王小禾說：”美國拿到碩士學位的先抽籤，抽了，萬一沒抽到，又回到本科學位的抽籤，裡面繼續抽，每一年的這個H1名額都會用光，所以說它就變成最早申請這個名額，可以是在生效前的6個月，每一年美國的財政年度是10月1號，所以到了4月1號，就是提前6個月的時候，大家就可以開始申請。”

根據法律規定，移民局必須開放一週，讓有需要的人士申請，申請人士總是會超過名額，因此必須透過抽籤決定。

中籤者就要接受審批，審批獲准後，該簽證將在10月1日生效，也就是屆時才能工作。

H1B簽證效期為3年，可以申請延期一次，總共6年。

王小禾說：”如果說在6年之後到期了，你如果說在申請綠卡，那麼在某些條件下，你可以再延長你的H1，就是說6年以後，你可以再往下延。”

資深移民律師指出，自從特朗普上任後，H1B簽證的審核趨於嚴格，拒簽率也明顯比過去提高。

可能遭拒簽的情況，包括申請人條件不符，所學專業與工作職位不符，或是工作不夠複雜到需要大學畢業人士擔任等，其中近期出現最多的問題跟工資有關。

王小禾說：”那就是工資太低，移民局覺得雖然你說起來你的工作這麼複雜，需要這個簽證，但是你工資付得太低。”

要特別注意的是，如果在等待H1B簽證審批期間，本身的合法居留身分已經失效，那麼申請人必須先離開美國，獲得批准後，才能重新取得簽證再回美。

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