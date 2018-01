移民崎嶇之路專題報導：詳細解說H1B簽證 （廿五）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

自從特朗普總統上任以來,對於H1B工作簽證的審查愈趨嚴格,本集的移民崎嶇之路專題報導,移民律師帶您了解甚麼是H1B簽證?申請時要注意哪些問題,才可以避免遭到拒簽。

在美國工作,必須有合法的工作文件,對於外籍專業人才來說,最普遍的工作文件就是H1B簽證。

移民律師王小禾說:”它沒有說要在美國找不到美國人做才可以找H1簽證人士,沒有這個要求,但是H1本身它的要求就是說,需要本科學歷才能做這份工作,然後外國人申請人,他本人具有相關專業的本科學歷,這工作是實實在在存在的,公司也可以證明它付得起這個工資,基本上就可以符合這個要求。”

申請H1B的相關規定方面,首先要由美國公司的僱主提出,每年有65,000個名額,其中有2萬個名額保留給碩士學位的人士。

王小禾說:”美國拿到碩士學位的先抽籤,抽了,萬一沒抽到,又回到本科學位的抽籤,裡面繼續抽,每一年的這個H1名額都會用光,所以說它就變成最早申請這個名額,可以是在生效前的6個月,每一年美國的財政年度是10月1號,所以到了4月1號,就是提前6個月的時候,大家就可以開始申請。”

根據法律規定,移民局必須開放一週,讓有需要的人士申請,申請人士總是會超過名額,因此必須透過抽籤決定。

中籤者就要接受審批,審批獲准後,該簽證將在10月1日生效,也就是屆時才能工作。

H1B簽證效期為3年,可以申請延期一次,總共6年。

王小禾說:”如果說在6年之後到期了,你如果說在申請綠卡,那麼在某些條件下,你可以再延長你的H1,就是說6年以後,你可以再往下延。”

資深移民律師指出,自從特朗普上任後,H1B簽證的審核趨於嚴格,拒簽率也明顯比過去提高。

可能遭拒簽的情況,包括申請人條件不符,所學專業與工作職位不符,或是工作不夠複雜到需要大學畢業人士擔任等,其中近期出現最多的問題跟工資有關。

王小禾說:”那就是工資太低,移民局覺得雖然你說起來你的工作這麼複雜,需要這個簽證,但是你工資付得太低。”

要特別注意的是,如果在等待H1B簽證審批期間,本身的合法居留身分已經失效,那麼申請人必須先離開美國,獲得批准後,才能重新取得簽證再回美。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。