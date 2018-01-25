移民崎嶇之路專題報導：申請配偶或家屬來美經濟擔保是甚麼 （廿八）

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【KTSF 古琳嘉報導】

在灣區不少移民取得公民身分後，會申請配偶或家屬依親來美，其中的申請文件，包括經濟擔保，究竟甚麼是經濟擔保？違反了經濟擔保會有甚麼後果？

透過依親方式申請移民身分的程序，其中重要一環就是申請人要為所申請的家屬，向美國政府提供經濟擔保，也就是簽署經濟擔保書（affidavit of support）I-864表格，作用是要向移民當局證明，依親來美的人士，不會造成美國政府負擔。

禧年移民維護社律師張佩玉說：”這是一個合約來的，是一個合同，就是你和你的親戚和美國政府要簽一個合同，因為美國政府要肯定，如果你的親戚移民到美國，他不會依賴政府津貼，它要肯定如果你的親戚是移民過來美國，可以獨立生活，過來美國要找工作做，自己要交租，不過如果你的親戚剛來美國，尚未有工作或者是父母已經上了年紀，你的責任就要幫助他生活，你要幫期交租和買菜等。”

做經濟擔保人，必須具備哪些條件呢？

張佩玉說：”第一就是你一定要是美國公民，或是你有綠卡，是永久居民，同時你要住在美國，你要有足夠收入，在經濟上負責你的親人，如果你的親人是跟丈夫或小孩移民過來美國，你的責任是要幫全部整個家庭。”

凡是為親人申請依親綠卡的人士，就一定要擔任其經濟擔保人，具體的金額跟所申請人數的總額，以及申請人的收入有直接關係，也就是說，申請來美的人數愈多，擔保的金額門檻就愈高。

張佩玉說：”例如一個丈夫申請太太來美，而他們沒有孩子，一個家庭有兩個人，擔保人和其太太就是其親戚，丈夫的收入最少要兩萬元，這個數字每年都會變的，兩萬元是2017年的數據，如果女兒想要申請父母來美，女兒已經結婚，有個丈夫和一個孩子，這個擔保人家庭已經有3個人了，她想申請父母有兩個人，她的收入要是36,000人，共5個人。”

而這個經濟擔保的責任將會是很長的一段時間，包括被申請的親人已經在美國工作10年，或已經入籍成為公民，或者已經去世等，最普遍的情況是，被擔保人在美國住滿5年，入籍之後，擔保的責任就會解除，不過如果申請人沒有履行經濟擔保的義務，會有甚麼後果呢？

張佩玉說：”不可以的，你一旦做了擔保人，你簽了這個合約，你就有這個責任，如果是丈夫申請太太，就算他和太太離婚，而太太尚未入籍，或者尚未在美國工作10年，你繼續會有這個責任。”

儘管法律不允許，移民律師也坦言，實際上目前並未見過美國政府去追究毀約，拋棄擔保責任的人士。

灣區協助低收入的移民組織最常碰到有關擔保書的問題，在於收入未達到門檻，這時候可以找一個聯合擔保人，一齊為親人做經濟擔保，不過律師也提醒，這部分要特別注意碰上詐騙。

張佩玉說：”有時想找一個聯合擔保人，有的人會說，你給我一些錢，我就會介紹一個聯合擔保人給你，這是很危險的事，因為第一你不知道這個人是真還是假，同時你又不知道他會不會履行他經濟上的責任，如果移民局懷疑你，這個聯合擔保人是請來的，你根本跟他不是朋友，也不是親戚 你會有麻煩。”

律師建議，碰到這種情況，最好找朋友或其他親人幫忙，現在不行，就等到收入足夠後再申請親人來美。

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