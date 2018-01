移民崎嶇之路專題報導：申請配偶或家屬來美經濟擔保是甚麼 （廿八）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

在灣區不少移民取得公民身分後,會申請配偶或家屬依親來美,其中的申請文件,包括經濟擔保,究竟甚麼是經濟擔保?違反了經濟擔保會有甚麼後果?

透過依親方式申請移民身分的程序,其中重要一環就是申請人要為所申請的家屬,向美國政府提供經濟擔保,也就是簽署經濟擔保書(affidavit of support)I-864表格,作用是要向移民當局證明,依親來美的人士,不會造成美國政府負擔。

禧年移民維護社律師張佩玉說:”這是一個合約來的,是一個合同,就是你和你的親戚和美國政府要簽一個合同,因為美國政府要肯定,如果你的親戚移民到美國,他不會依賴政府津貼,它要肯定如果你的親戚是移民過來美國,可以獨立生活,過來美國要找工作做,自己要交租,不過如果你的親戚剛來美國,尚未有工作或者是父母已經上了年紀,你的責任就要幫助他生活,你要幫期交租和買菜等。”

做經濟擔保人,必須具備哪些條件呢?

張佩玉說:”第一就是你一定要是美國公民,或是你有綠卡,是永久居民,同時你要住在美國,你要有足夠收入,在經濟上負責你的親人,如果你的親人是跟丈夫或小孩移民過來美國,你的責任是要幫全部整個家庭。”

凡是為親人申請依親綠卡的人士,就一定要擔任其經濟擔保人,具體的金額跟所申請人數的總額,以及申請人的收入有直接關係,也就是說,申請來美的人數愈多,擔保的金額門檻就愈高。

張佩玉說:”例如一個丈夫申請太太來美,而他們沒有孩子,一個家庭有兩個人,擔保人和其太太就是其親戚,丈夫的收入最少要兩萬元,這個數字每年都會變的,兩萬元是2017年的數據,如果女兒想要申請父母來美,女兒已經結婚,有個丈夫和一個孩子,這個擔保人家庭已經有3個人了,她想申請父母有兩個人,她的收入要是36,000人,共5個人。”

而這個經濟擔保的責任將會是很長的一段時間,包括被申請的親人已經在美國工作10年,或已經入籍成為公民,或者已經去世等,最普遍的情況是,被擔保人在美國住滿5年,入籍之後,擔保的責任就會解除,不過如果申請人沒有履行經濟擔保的義務,會有甚麼後果呢?

張佩玉說:”不可以的,你一旦做了擔保人,你簽了這個合約,你就有這個責任,如果是丈夫申請太太,就算他和太太離婚,而太太尚未入籍,或者尚未在美國工作10年,你繼續會有這個責任。”

儘管法律不允許,移民律師也坦言,實際上目前並未見過美國政府去追究毀約,拋棄擔保責任的人士。

灣區協助低收入的移民組織最常碰到有關擔保書的問題,在於收入未達到門檻,這時候可以找一個聯合擔保人,一齊為親人做經濟擔保,不過律師也提醒,這部分要特別注意碰上詐騙。

張佩玉說:”有時想找一個聯合擔保人,有的人會說,你給我一些錢,我就會介紹一個聯合擔保人給你,這是很危險的事,因為第一你不知道這個人是真還是假,同時你又不知道他會不會履行他經濟上的責任,如果移民局懷疑你,這個聯合擔保人是請來的,你根本跟他不是朋友,也不是親戚 你會有麻煩。”

律師建議,碰到這種情況,最好找朋友或其他親人幫忙,現在不行,就等到收入足夠後再申請親人來美。

