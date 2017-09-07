移民崎嶇之路專題報導：華裔無證人士分享心路歷程（十二）

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【KTSF 古琳嘉報導】

當我們談到無證人士，很多人可能馬上會聯想到拉美裔人士，但其實在亞裔社區，也存在無證人士的問題，一名華裔無證人士將會分享他的心路歷程，並且告訴您，亞裔無證人士如何得到幫助。

28歲的李偉凌父母都來自中國，2005年他隨著父母從巴西搭機到美國觀光，6個月後觀光簽證過期，他們全家選擇留在美國，從此成為沒有身分的無證人士。

李偉凌說：”最困難的就是表明自己的無證身份，對你最好的朋友、老師和同事。”

在美國估計有大約1,100萬無證人士，談到無證人士，很多人會想到拉美裔，但其實亞裔的無證人士為數也不少。

李偉凌說：”當談到移民，人們會認為這是拉美裔社區的議題，但美國有約170萬無證亞裔，我們要確保也聽見其意見。”

在美國沒有身分生活了12年，李偉凌從一個沉默的無證人士，到現在成為移民權益組織ASPIRE的協調員，他說外界對無證人士有很多誤解，但他們並非罪犯，也想跟一般人一樣生活。

李偉凌說：”事實是無證移民已在這裡，他們各有故事 、夢想和希望，只想工作和活得有尊嚴，跟其他人一樣，不是他人負累，而是自立，這是人們不了解的，刻版認為他們普遍對移民有害。”

經常公開為無證人士發聲的李偉凌發現，亞裔社區對無證人士的關注，並不如拉美裔社區來得強烈。

李偉凌說：”人們認為亞裔該如何，完美移民該如何，這掩蓋了無證移民的存在方式，認為他們不應做無證移民，認為亞裔應做完美移民。”

在這種壓力下，許多亞裔無證人士多數會選擇沉默。

李偉凌說：”很多無證亞裔會保持沉默，因為我們活在外界設定的標準，這也是為何我們應打破這模式，告訴大家的確有人在掙扎，他們也是亞裔。”

有鑒於亞裔無證人士經常求助無門，2008年ASPIRE計劃在亞洲法律聯會的幫助下成立，從一開始只有5個人，發展到現在超過80人。

李偉凌說：”ASPIRE是一個安全空間，給無證亞裔，也是一個倡議 、領導發展和組織移民權利的地方。”

目前ASPIRE的成員主要是華裔、韓裔和菲律賓裔居多，該組織歡迎亞裔無證人士加入，也會對身分保密，並提供相關法律協助，有興趣的民眾，可以上他們的網站查詢，網址：http://sfbay.aspireforjustice.org。

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