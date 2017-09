移民崎嶇之路專題報導：華裔無證人士分享心路歷程（十二）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

當我們談到無證人士,很多人可能馬上會聯想到拉美裔人士,但其實在亞裔社區,也存在無證人士的問題,一名華裔無證人士將會分享他的心路歷程,並且告訴您,亞裔無證人士如何得到幫助。

28歲的李偉凌父母都來自中國,2005年他隨著父母從巴西搭機到美國觀光,6個月後觀光簽證過期,他們全家選擇留在美國,從此成為沒有身分的無證人士。

李偉凌說:”最困難的就是表明自己的無證身份,對你最好的朋友、老師和同事。”

在美國估計有大約1,100萬無證人士,談到無證人士,很多人會想到拉美裔,但其實亞裔的無證人士為數也不少。

李偉凌說:”當談到移民,人們會認為這是拉美裔社區的議題,但美國有約170萬無證亞裔,我們要確保也聽見其意見。”

在美國沒有身分生活了12年,李偉凌從一個沉默的無證人士,到現在成為移民權益組織ASPIRE的協調員,他說外界對無證人士有很多誤解,但他們並非罪犯,也想跟一般人一樣生活。

李偉凌說:”事實是無證移民已在這裡,他們各有故事 、夢想和希望,只想工作和活得有尊嚴,跟其他人一樣,不是他人負累,而是自立,這是人們不了解的,刻版認為他們普遍對移民有害。”

經常公開為無證人士發聲的李偉凌發現,亞裔社區對無證人士的關注,並不如拉美裔社區來得強烈。

李偉凌說:”人們認為亞裔該如何,完美移民該如何,這掩蓋了無證移民的存在方式,認為他們不應做無證移民,認為亞裔應做完美移民。”

在這種壓力下,許多亞裔無證人士多數會選擇沉默。

李偉凌說:”很多無證亞裔會保持沉默,因為我們活在外界設定的標準,這也是為何我們應打破這模式,告訴大家的確有人在掙扎,他們也是亞裔。”

有鑒於亞裔無證人士經常求助無門,2008年ASPIRE計劃在亞洲法律聯會的幫助下成立,從一開始只有5個人,發展到現在超過80人。

李偉凌說:”ASPIRE是一個安全空間,給無證亞裔,也是一個倡議 、領導發展和組織移民權利的地方。”

目前ASPIRE的成員主要是華裔、韓裔和菲律賓裔居多,該組織歡迎亞裔無證人士加入,也會對身分保密,並提供相關法律協助,有興趣的民眾,可以上他們的網站查詢,網址:http://sfbay.aspireforjustice.org。

相關報導:

移民崎嶇之路專題報導:華裔移民擔心甚麼(一)

移民崎嶇之路專題報導:華裔移民持綠卡出入境要注意地方(二)

移民崎嶇之路專題報導:移民執法人員上門該如何應對(三)

移民崎嶇之路專題報導:移民被警員截停如何自保 (四)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。