移民崎嶇之路專題報導：哪些情況下永久居民會被移民局盯上 （三十）

【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普總統上任以來,嚴厲打擊無證人士已經不是新鮮事,不過近期在移民社區卻時而聽到,就連綠卡持有者都有可能被移民執法局逮捕,甚至面臨遞解出境,究竟哪些情況下,美國永久居民會被移民當局盯上?又該注意些甚麼?

在美國擁有綠卡,意味著可以合法的在美國居住、工作和生活,而且只要不離境超過期限,可以自由出入境。

身為美國永久居民,照理說應該不用擔心被移民執法局逮捕,或者甚至被遞解出境,但其實還是有例外。

舊金山律師協會的移民律師表示,主要構成遣返風險的有三大因素,首要理由是犯罪紀錄,其次是不正當取得的綠卡,第三則是出國太久導致放棄綠卡,其中犯罪紀錄是最大的風險。

舊金山律師協會移民律師Valerie Anne Zukin說:”即使擁有綠卡也可能被捕,遭到新罪名的起訴,一旦定罪,事主可能面臨遣返程序。”

不僅是新的犯罪會影響到綠卡,過去的案底也有可能導致綠卡持有人突然被移民執法局盯上。

Zukin說:”也有可能此人曾有案底,移民局過去多年並未把兩者連在一起,或者可能不知道,他可能會因舊案底而要被遣返。”

不過既然已是陳年往事的犯罪紀錄,又已經付出法律代價,移民當局怎麼會突然發現呢?關注人士指出,最常見的時機就是綠卡持有人打指紋的時候。

Zukin說:”比方說,要更新綠卡時,因為綠卡有十年效期,你若提交I 90表格,這時你要去打指紋,當你的指紋進入系統,這時移民局就會將你的案底和移民檔案連結。”

另外一個常見的時機,就是綠卡持有者申請入籍的時候。

Zukin說:”綠卡人士可以申請入籍,他們可能以為廿年前被捕不會構成問題,於是申請入籍,當然就要再次打指紋,再次提醒,這就是案底,會和移民檔案連結在一起。”

此外,旅遊入出境也是關健時機,從海外回到美國,在海關要紀錄指紋,或者海關官員問話時,不小心提供了對自己不利的陳述,同樣會將這些訊息,連結在你的移民文件上。

不過值得慶幸的是,綠卡持有者即使被移民局逮捕或質疑,不會自動就被驅逐出境,會獲准透過訴訟為自己辯護。

Zukin說:”他們有權提訴,而且可能合資格針對遣返抗辯。”

也就是說,可以在移民法庭上反駁聯邦政府的指控,或者申請援助免除遞解出境。

Zukin說:”有時候人們爭取成功,包括聲稱他們不能被遣返,因為控罪不正確,或者其案底罪名不足以遣返他們,或者政府的指控有誤,他們沒有那項案底。”

根據一項新的加州法律,曾經觸犯刑事而被定罪的人,可以因應法律的變化,申請在犯罪紀錄上減輕罪責,或者在該案審訊當時,沒有被告知可能導致對移民申請造成後果就認罪,也可以向移民法庭申訴,要求法庭裁定這項定罪衍生出的遞解出境案件無效,或者重啟案件審理。

