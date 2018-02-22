移民崎嶇之路專題報導：哪些情況下永久居民會被移民局盯上 （三十）

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【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普總統上任以來，嚴厲打擊無證人士已經不是新鮮事，不過近期在移民社區卻時而聽到，就連綠卡持有者都有可能被移民執法局逮捕，甚至面臨遞解出境，究竟哪些情況下，美國永久居民會被移民當局盯上？又該注意些甚麼？

在美國擁有綠卡，意味著可以合法的在美國居住、工作和生活，而且只要不離境超過期限，可以自由出入境。

身為美國永久居民，照理說應該不用擔心被移民執法局逮捕，或者甚至被遞解出境，但其實還是有例外。

舊金山律師協會的移民律師表示，主要構成遣返風險的有三大因素，首要理由是犯罪紀錄，其次是不正當取得的綠卡，第三則是出國太久導致放棄綠卡，其中犯罪紀錄是最大的風險。

舊金山律師協會移民律師Valerie Anne Zukin說：”即使擁有綠卡也可能被捕，遭到新罪名的起訴，一旦定罪，事主可能面臨遣返程序。”

不僅是新的犯罪會影響到綠卡，過去的案底也有可能導致綠卡持有人突然被移民執法局盯上。

Zukin說：”也有可能此人曾有案底，移民局過去多年並未把兩者連在一起，或者可能不知道，他可能會因舊案底而要被遣返。”

不過既然已是陳年往事的犯罪紀錄，又已經付出法律代價，移民當局怎麼會突然發現呢？關注人士指出，最常見的時機就是綠卡持有人打指紋的時候。

Zukin說：”比方說，要更新綠卡時，因為綠卡有十年效期，你若提交I 90表格，這時你要去打指紋，當你的指紋進入系統，這時移民局就會將你的案底和移民檔案連結。”

另外一個常見的時機，就是綠卡持有者申請入籍的時候。

Zukin說：”綠卡人士可以申請入籍，他們可能以為廿年前被捕不會構成問題，於是申請入籍，當然就要再次打指紋，再次提醒，這就是案底，會和移民檔案連結在一起。”

此外，旅遊入出境也是關健時機，從海外回到美國，在海關要紀錄指紋，或者海關官員問話時，不小心提供了對自己不利的陳述，同樣會將這些訊息，連結在你的移民文件上。

不過值得慶幸的是，綠卡持有者即使被移民局逮捕或質疑，不會自動就被驅逐出境，會獲准透過訴訟為自己辯護。

Zukin說：”他們有權提訴，而且可能合資格針對遣返抗辯。”

也就是說，可以在移民法庭上反駁聯邦政府的指控，或者申請援助免除遞解出境。

Zukin說：”有時候人們爭取成功，包括聲稱他們不能被遣返，因為控罪不正確，或者其案底罪名不足以遣返他們，或者政府的指控有誤，他們沒有那項案底。”

根據一項新的加州法律，曾經觸犯刑事而被定罪的人，可以因應法律的變化，申請在犯罪紀錄上減輕罪責，或者在該案審訊當時，沒有被告知可能導致對移民申請造成後果就認罪，也可以向移民法庭申訴，要求法庭裁定這項定罪衍生出的遞解出境案件無效，或者重啟案件審理。

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