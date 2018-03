移民崎嶇之路專題：移民關押人士失保釋聆訊權利（三十二）

By

聯邦最高法院上週二的一項裁決,確立了遭到移民當局關押的人士,不管是合法移民還是無證人士,在等待遞解出境訴訟期間都不自動享有申請保釋聆訊的權利,消息一出,引發移民關注組織的強烈批評。

聯邦最高法院上週二裁定,正在等待遞解出境訴訟程序而被關押的人士,或者過了邊境立即申請政治庇護而被關押的人士,不管是合法移民還是無證人士,並不自動享有提出保釋聆訊的權利,這個裁定對於被移民當局關押的人士來說是一大打擊。

亞洲法律聯會移民律師魯鎮海說:”當你排入遣返程序中,你應有機會見移民法官,而週二的裁定取消了這個機會。”

在聯邦最高法院推翻第9巡迴上訴法庭的判決之前,也就是上週二之前,被移民當局關押在移民羈留中心超過6個月的人士,原本可以向移民法庭申請保釋聆訊。

魯鎮海說:”在這些保釋聆訊,該移民不會馬上獲釋放,基本上要面見法官,解釋自已沒有危害,也不會傷人。”

在過去的情況,即使保釋申請遭到否決,被關押者在之後的每6個月還可以提出一次申請,魯鎮海最近就碰巧趕在聯邦最高法院上週二做出取消保釋聆訊的裁決之前,成功幫助一位移民獲得保釋,讓他在等待案件開庭之前,有機會見到辭世的父親最後一面。

魯鎮海解釋,雖然獲得保釋與否,跟申請人本身面對的遞解出境訴訟案件沒有關聯,但有沒有保釋機會,對於被關押者會有很大的差別。

魯鎮海說:”你被關押時所得資源很有限,法律幫助也不多,而獲准保釋者則大有機會勝訴,其次,被關押者待在羈留中心也會受苦,他們跟家人失去聯繫,很多人會失去家園,失去工作 。”

移民律師透露,在聯邦最高法院裁決之後,當天就有人受到影響,申請保釋聆訊全面叫停,讓很多被關押人士感到無助。

不過,儘管被移民當局關押者不得申請假釋,但也不用擔心會被無限期關押,而是會被關押到本身的案件有結果為止,勝訴可以獲釋並留在美國,敗訴就會被安排驅逐出境。

至於最高法院這項裁決,衝擊最大的對象還包括過邊境尋求政治庇護的人。

魯鎮海說:”這些人到邊境尋求美國保護,你不給機會他們見法官,還立刻送到羈留中心面臨遣返,沒機會申請保釋,(他們要等候多久?)尋求庇護者往往要等兩三年才結案。”

移民律師強調,在遞解出境案件中,有沒有律師的協助差別會很大,包括亞洲法律聯會在內,灣區多個移民權益關注組織都有提供免費協助。

亞洲法律聯會的電話是(415) 896-1701,有中文服務,有需要的民眾可以致電查詢。

