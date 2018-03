移民崎嶇之路專題：”假結婚”拿綠卡法律問題 （三十三）

By

自從特朗普政府收緊移民政策以來,有愈來愈多關於綠卡持有者遭到拘捕或是遞解出境的案例,先前報導過綠卡持有者可能會被移民執法部門盯上的三大原因,包括有犯罪紀錄、不當取得綠卡,以及離開美國太久等,本集將透過最近一個受到矚目的案例,探討涉及婚姻詐欺,也就是俗稱”假結婚”的法律問題。

57歲的Amer Othman原本是一名住在俄亥俄州的商人,今年初他到移民局做例行報到時突然被捕。

Othman說:”我被當作罪犯對待,在ICE關押我,檢查我時,每次帶到某處,往返都上手銬腳銬,如此對待我不可思議,整個關押期間都是這樣。”

關押兩個星期後,他被遞解出境,回到家鄉約旦,他回想離開美國那一刻的心情。

Othman說:”在遞解出境時,我登上飛機,覺得很難過,往機窗外看到芝加哥,我以為是永別,即使內心想著要盡力爭取回來。”

Othman於1980年透過結婚取得綠卡,後來與妻子離婚,當他1990年代中期申請綠卡續期時,被移民局懷疑假結婚否決。

他否認指控,並展開一系列對抗遞解出境訴訟的行動。

Othman後來再婚,2007年首次被法庭下令遞解出境,在冗長的訴訟程序中,國會曾通過一項法案,可以讓他留在美國。

他的前妻也撤回當初指證他假結婚的說法,還說當時是遭到移民局脅迫才這麼說,不過最終Othman還是被遞解出境。

涉及婚姻詐欺的問題,也就是俗稱的假結婚,一直是移民執法部門打擊的重點,舊金山律師協會的移民律師表示,在美國,凡是公民和永久居民,都可以為配偶申請依親綠卡,基於結婚取得的綠卡,在不同的階段,婚姻情況都會受到調查,首先是第一步驟遞交 I-130表格時。

舊金山律師協會移民律師Valerie Anne Zukin說:”申請要證明真誠婚姻,也就是說結婚不是為了移民,結婚的正當理由,並非單純為了取得移民身分。”

綠卡申請人要提供證據,像是交往的照片、訂婚戒指、結婚宴客的情況,或是一起生活的證據等,說明雙方確實有婚姻關係。

Zukin說:”那婚姻若不符合移民官員所熟悉的,他們就會問比較多問題。”

結婚後取得的綠卡,是兩年期的臨時綠卡(conditional green card),期滿後可以申請永久綠卡,也就是remove condition,這個階段也要證實婚姻仍然有效。

Zukin說:”在這個階段,移民當局若駁回永久綠卡申請,他們可能起訴申請人婚姻詐欺,意味著會把他們排入遣返程序,控罪可致遣返,因為他們的婚姻無效。”

第三階段就是到了申請入籍成為公民的時候,當局還會檢視其婚姻的真實性。

Zukin說:”此時移民官員要重新檢視批准綠卡的理由,會問一些問題,重新檢視事物,也許會質疑其詐欺。”

