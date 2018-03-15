移民崎嶇之路專題：”假結婚”拿綠卡法律問題 （三十三）

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【KTSF 古琳嘉報導】

自從特朗普政府收緊移民政策以來，有愈來愈多關於綠卡持有者遭到拘捕或是遞解出境的案例，先前報導過綠卡持有者可能會被移民執法部門盯上的三大原因，包括有犯罪紀錄、不當取得綠卡，以及離開美國太久等，本集將透過最近一個受到矚目的案例，探討涉及婚姻詐欺，也就是俗稱”假結婚”的法律問題。

57歲的Amer Othman原本是一名住在俄亥俄州的商人，今年初他到移民局做例行報到時突然被捕。

Othman說：”我被當作罪犯對待，在ICE關押我，檢查我時，每次帶到某處，往返都上手銬腳銬，如此對待我不可思議，整個關押期間都是這樣。”

關押兩個星期後，他被遞解出境，回到家鄉約旦，他回想離開美國那一刻的心情。

Othman說：”在遞解出境時，我登上飛機，覺得很難過，往機窗外看到芝加哥，我以為是永別，即使內心想著要盡力爭取回來。”

Othman於1980年透過結婚取得綠卡，後來與妻子離婚，當他1990年代中期申請綠卡續期時，被移民局懷疑假結婚否決。

他否認指控，並展開一系列對抗遞解出境訴訟的行動。

Othman後來再婚，2007年首次被法庭下令遞解出境，在冗長的訴訟程序中，國會曾通過一項法案，可以讓他留在美國。

他的前妻也撤回當初指證他假結婚的說法，還說當時是遭到移民局脅迫才這麼說，不過最終Othman還是被遞解出境。

涉及婚姻詐欺的問題，也就是俗稱的假結婚，一直是移民執法部門打擊的重點，舊金山律師協會的移民律師表示，在美國，凡是公民和永久居民，都可以為配偶申請依親綠卡，基於結婚取得的綠卡，在不同的階段，婚姻情況都會受到調查，首先是第一步驟遞交 I-130表格時。

舊金山律師協會移民律師Valerie Anne Zukin說：”申請要證明真誠婚姻，也就是說結婚不是為了移民，結婚的正當理由，並非單純為了取得移民身分。”

綠卡申請人要提供證據，像是交往的照片、訂婚戒指、結婚宴客的情況，或是一起生活的證據等，說明雙方確實有婚姻關係。

Zukin說：”那婚姻若不符合移民官員所熟悉的，他們就會問比較多問題。”

結婚後取得的綠卡，是兩年期的臨時綠卡（conditional green card），期滿後可以申請永久綠卡，也就是remove condition，這個階段也要證實婚姻仍然有效。

Zukin說：”在這個階段，移民當局若駁回永久綠卡申請，他們可能起訴申請人婚姻詐欺，意味著會把他們排入遣返程序，控罪可致遣返，因為他們的婚姻無效。”

第三階段就是到了申請入籍成為公民的時候，當局還會檢視其婚姻的真實性。

Zukin說：”此時移民官員要重新檢視批准綠卡的理由，會問一些問題，重新檢視事物，也許會質疑其詐欺。”

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