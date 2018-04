移民崎嶇之路專題：申請庇護變”後送件先審批”（三十六）

By

從今年2月開始,申請庇護的規定出現改變,新政策導致了”後送件,先審批”的情況,意味著過去已經提出庇護申請的人士,等待的時間要更久了。

申請政治庇護是移民美國的一種方式,必須在來美一年內,在美國境內提出申請。

提出庇護申請,申請人是否*(必須合法入境美國呢?

禧年移民維護社律師郭奕欣說:”不需要,任何人在美國都可以申請庇護,非法或合法進都可以,不過盡量要在來美國一年內申請,除非你有特別例外的情況。”

申請政治庇護的條件,必須證明回到原籍國會受到迫害,原因包括種族、宗教、國籍、政治意見或是特定社會團體等。

在華人社區最普遍的情況就是政治異見人士,受宗教迫害人士,過去還有一胎化政策受害者等。

郭奕欣說:”大部分的華人都是來美國用觀光簽證,來觀光旅遊或是看家人,通常那只是6個月的簽證,不過有些人來這幾個月,然後覺得他沒有辦法回國,因為他在國內有受到迫害,那時候他們就可以申請庇護。”

今年2月1號開始,政策改變為”最後申請,最早面談”,也就是後送件先審核。

郭奕欣說:”2月1號申請的,他馬上有面談通知,有些需要延期,延期他頂多給你一兩個禮拜延期。”

過去申請政治庇護,申請人要等兩年才會面談,等待期間可以合法工作,移民律師表示,新政策是為了避免有人濫用政治庇護來美工作。

郭奕欣說:”申請庇護以後150天,可以申請工作證,政府認為說,他們只是申請庇護,然後拿工作證在這裡工作幾年,然後再回國。”

現在提出政治庇護的申請人,送件後4個星期內就會安排面談,面談後兩個星期就會有結果。

郭奕欣說:”這個政策對於需要的人來說算是不好的,因為第一是你有特別的案件,通常律師需要一段時間來整理那些資料,通常需要差不多4到6個月,可能有些醫療的資料,或是在國內、在中國需要拿來,有時候需要時間。”

專門幫助華裔居民辦理移民案件的禧年移民維護社表示,如果申請人準備不及,可以向移民局提出延期。

郭奕欣說:”第一個延期他是讓你任何理由都可以延期,不過你延期過第一次以後,你需要別的原因才可以延期,有時候你生病或是律師不在,或是有別的案件需要處理。”

至於新政策實施之前就遞表申請的人士來說,新政策對他們不利,因為後送件先審查,代表舊的申請案,又要推遲得更久才會處理。

郭奕欣說:”你要是說已經等了很久,那你可能還需要等更久的時間,(那已經等的人可不可以(把案件提前?)可以提前,不過勝算不大,你需要提前的話需要有特別的原因。”

移民律師指,除非是生病等非常特殊的情況,舊案件才有可能提前,想了解更多詳情,可以致電禧年移民維護社(Jubilee Immigration Advocates)電話:(415) 813-1958。

