移民崎嶇之路專題：申請庇護變”後送件先審批”（三十六）

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【KTSF 古琳嘉報導】

從今年2月開始，申請庇護的規定出現改變，新政策導致了”後送件，先審批”的情況，意味著過去已經提出庇護申請的人士，等待的時間要更久了。

申請政治庇護是移民美國的一種方式，必須在來美一年內，在美國境內提出申請。

提出庇護申請，申請人是否*(必須合法入境美國呢？

禧年移民維護社律師郭奕欣說：”不需要，任何人在美國都可以申請庇護，非法或合法進都可以，不過盡量要在來美國一年內申請，除非你有特別例外的情況。”

申請政治庇護的條件，必須證明回到原籍國會受到迫害，原因包括種族、宗教、國籍、政治意見或是特定社會團體等。

在華人社區最普遍的情況就是政治異見人士，受宗教迫害人士，過去還有一胎化政策受害者等。

郭奕欣說：”大部分的華人都是來美國用觀光簽證，來觀光旅遊或是看家人，通常那只是6個月的簽證，不過有些人來這幾個月，然後覺得他沒有辦法回國，因為他在國內有受到迫害，那時候他們就可以申請庇護。”

今年2月1號開始，政策改變為”最後申請，最早面談”，也就是後送件先審核。

郭奕欣說：”2月1號申請的，他馬上有面談通知，有些需要延期，延期他頂多給你一兩個禮拜延期。”

過去申請政治庇護，申請人要等兩年才會面談，等待期間可以合法工作，移民律師表示，新政策是為了避免有人濫用政治庇護來美工作。

郭奕欣說：”申請庇護以後150天，可以申請工作證，政府認為說，他們只是申請庇護，然後拿工作證在這裡工作幾年，然後再回國。”

現在提出政治庇護的申請人，送件後4個星期內就會安排面談，面談後兩個星期就會有結果。

郭奕欣說：”這個政策對於需要的人來說算是不好的，因為第一是你有特別的案件，通常律師需要一段時間來整理那些資料，通常需要差不多4到6個月，可能有些醫療的資料，或是在國內、在中國需要拿來，有時候需要時間。”

專門幫助華裔居民辦理移民案件的禧年移民維護社表示，如果申請人準備不及，可以向移民局提出延期。

郭奕欣說：”第一個延期他是讓你任何理由都可以延期，不過你延期過第一次以後，你需要別的原因才可以延期，有時候你生病或是律師不在，或是有別的案件需要處理。”

至於新政策實施之前就遞表申請的人士來說，新政策對他們不利，因為後送件先審查，代表舊的申請案，又要推遲得更久才會處理。

郭奕欣說：”你要是說已經等了很久，那你可能還需要等更久的時間，（那已經等的人可不可以(把案件提前？）可以提前，不過勝算不大，你需要提前的話需要有特別的原因。”

移民律師指，除非是生病等非常特殊的情況，舊案件才有可能提前，想了解更多詳情，可以致電禧年移民維護社（Jubilee Immigration Advocates）電話：(415) 813-1958。

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