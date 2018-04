移民崎嶇之路專題：家暴受害者如何申請綠卡（三十七）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

有關家庭暴力的案件在華裔社區時有所聞,但受害人往往不敢聲張,尤其如果正在辦移民身分,很多受害人會選擇忍氣吞聲,其實當前法律有專門保護並幫助家暴受害人申請綠卡的途徑。

俗話說家醜不可外揚,不少華人碰到家暴問題,可能都會選擇忍氣吞聲。

禧年移民維護社律師張佩玉說:”家庭暴力是犯法的,家庭暴力包括你的太太、你的先生、女朋友、男朋友,打你、恐嚇你、性虐待你,或者在經濟虐待你,虐待你的家人或小孩,有時會控制你不讓你見你的家人和朋友,家庭暴力也包括同性戀關係的。”

律師表示,碰到家庭暴力犯罪,忍讓不是辦法。

張佩玉說:”如果你發生家庭暴力,第一就是要看,如果你覺得你有危險,一定要打911,如果你那時候不是有危險,你想跟其他社區機構談一談,你應該打電話去。”

關於家庭暴力導致的身分問題有很多情況,本集先針對已經申請但尚未取得綠卡的情況來說明。

對於辦身分辦到一半的家暴受害人來說,除了身心上的煎熬,還要擔心配偶會撤銷,已經遞件的綠卡申請案,甚至可能導致被遣返的命運。

張佩玉說:”如果你先生虐待你,不過你現在考慮過,現在不想與他分居,同時你的先生又說,我不幫你申請綠卡,你可以自己申請,同時你也可以繼續跟你先生一起住。”

原來當前移民法律中有一項特別的規定,是保障家暴受害人。

張佩玉說:”這個叫做Violence Against Women’s Act,英文叫做VAWA,這個法律不是新的,已經20多年了,這個法律就是說,如果你的先生或太太虐待你,你不用靠他來申請綠卡。”

透過婚姻辦理綠卡,都是由配偶提出申請,沒有身分的家暴受害人,可以透過VAWA不受配偶的影響,也不會受到配偶威脅不辦身分,由自己申請移民身分。

張佩玉說:”那些申請表、全部的證據都是保密的,就算你先生打電話去移民局問,說我太太申請了VAWA,移民局不會對他說甚麼,因為你的申請表,VAWA的申請表全部都是保密的。”

對於已經申請入籍的人士,如果配偶撤銷原本的贊助又該怎麼辦呢?

張佩玉說:”或者你先生已經幫你申請入籍,不過事後又說我不再幫你,這樣的話你也可以自己申請VAWA。”

至於受害人如果決定要離開有家暴問題的配偶,律師提醒離家前要做好準備。

張佩玉說:”你尚未離開之前,很重要的就是,你要帶著自己的證件,你的護照、結婚證書、你的出生紙那些東西。”

此外,申請VAWA的規定,申請人的配偶必須是美國公民或永久居民,因此有關證件也要帶上。

張佩玉說:”可以複印你先生的護照,或者複印他的入籍證書,如果你申請VAWA,這個證據很重要的,不過最重要的,如果你有危險,一定要打911。”

值得注意的是,由於加州有庇護政策,受害人不需要害怕配偶去舉報其身分問題,或者擔心報警會導致遣返,社區有多個非牟利機構,可以提供免費或低價服務。

詳情可以致電禧年移民維護社,電話:(415) 813-1958。

