移民崎嶇之路專題：家暴受害者如何申請綠卡（三十七）

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【KTSF 古琳嘉報導】

有關家庭暴力的案件在華裔社區時有所聞，但受害人往往不敢聲張，尤其如果正在辦移民身分，很多受害人會選擇忍氣吞聲，其實當前法律有專門保護並幫助家暴受害人申請綠卡的途徑。

俗話說家醜不可外揚，不少華人碰到家暴問題，可能都會選擇忍氣吞聲。

禧年移民維護社律師張佩玉說：”家庭暴力是犯法的，家庭暴力包括你的太太、你的先生、女朋友、男朋友，打你、恐嚇你、性虐待你，或者在經濟虐待你，虐待你的家人或小孩，有時會控制你不讓你見你的家人和朋友，家庭暴力也包括同性戀關係的。”

律師表示，碰到家庭暴力犯罪，忍讓不是辦法。

張佩玉說：”如果你發生家庭暴力，第一就是要看，如果你覺得你有危險，一定要打911，如果你那時候不是有危險，你想跟其他社區機構談一談，你應該打電話去。”

關於家庭暴力導致的身分問題有很多情況，本集先針對已經申請但尚未取得綠卡的情況來說明。

對於辦身分辦到一半的家暴受害人來說，除了身心上的煎熬，還要擔心配偶會撤銷，已經遞件的綠卡申請案，甚至可能導致被遣返的命運。

張佩玉說：”如果你先生虐待你，不過你現在考慮過，現在不想與他分居，同時你的先生又說，我不幫你申請綠卡，你可以自己申請，同時你也可以繼續跟你先生一起住。”

原來當前移民法律中有一項特別的規定，是保障家暴受害人。

張佩玉說：”這個叫做Violence Against Women’s Act，英文叫做VAWA，這個法律不是新的，已經20多年了，這個法律就是說，如果你的先生或太太虐待你，你不用靠他來申請綠卡。”

透過婚姻辦理綠卡，都是由配偶提出申請，沒有身分的家暴受害人，可以透過VAWA不受配偶的影響，也不會受到配偶威脅不辦身分，由自己申請移民身分。

張佩玉說：”那些申請表、全部的證據都是保密的，就算你先生打電話去移民局問，說我太太申請了VAWA，移民局不會對他說甚麼，因為你的申請表，VAWA的申請表全部都是保密的。”

對於已經申請入籍的人士，如果配偶撤銷原本的贊助又該怎麼辦呢？

張佩玉說：”或者你先生已經幫你申請入籍，不過事後又說我不再幫你，這樣的話你也可以自己申請VAWA。”

至於受害人如果決定要離開有家暴問題的配偶，律師提醒離家前要做好準備。

張佩玉說：”你尚未離開之前，很重要的就是，你要帶著自己的證件，你的護照、結婚證書、你的出生紙那些東西。”

此外，申請VAWA的規定，申請人的配偶必須是美國公民或永久居民，因此有關證件也要帶上。

張佩玉說：”可以複印你先生的護照，或者複印他的入籍證書，如果你申請VAWA，這個證據很重要的，不過最重要的，如果你有危險，一定要打911。”

值得注意的是，由於加州有庇護政策，受害人不需要害怕配偶去舉報其身分問題，或者擔心報警會導致遣返，社區有多個非牟利機構，可以提供免費或低價服務。

詳情可以致電禧年移民維護社，電話：(415) 813-1958。

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