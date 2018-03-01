移民崎嶇之路專題報導：ICE到職場執法僱主應否開門（三十一）

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【KTSF 古琳嘉報導】

近期一波接一波的移民執法行動，讓移民社區陷入擔憂，加州新法例之下，僱主如何應對移民及海關執法局（ICE）到工作場所執行任務。

相較其他州而言，加州有許多法律向無證人士提供保障，今年1月實施的AB450移民勞工保護法就是其中之一，規定雇主如何應對聯邦移民執法人員上門掃蕩。

推動這項立法的華裔加州眾議員邱信福表示，移民執法行動不得侵犯憲法所保障的權利，要進入職場抓人，必須通過一定程序。

邱信福說：”在美國憲法保障下，如無法官預先批准，無法庭的搜查令或傳票，他（特朗普）不能到職場掃蕩。”

他指出，不管是餐廳、工廠或是辦公室，僱主不見搜查令或傳票，就不得讓移民執法人員進門。

邱信福說：”近來並未聽到特朗普的ICE人員帶著立即允許進入的搜查令上門,，我們有時聽到移民執法者帶一些表格，允許他們查看員工記錄，但都是72小時提前通知。”

灣區移民關注組織不斷提醒，一旦有執法人員上門，不管是住家或職場，都不需急著開門，而是有權要求對方提供搜查令或是傳票等有效文件，然後再依據文件行事。

邱信福說：”如果文件上說他們要看員工記錄，通常這些文件會允許僱主有72小時遵從要求，所以你不需要馬上開門。”

邱信福也提醒，根據這項加州新法律，僱主有通知員工的義務。

邱信福說：”這項加州新法律要求，僱主通知員工ICE要來了，還有ICE想要甚麼。”

如果僱主違反AB450法的規定，將會遭到加州政府罰款，金額可能高達數千美元。

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