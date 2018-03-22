移民崎嶇之路專題：如被移民局懷疑假結婚有何後果（三十四）

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【KTSF 古琳嘉報導】

本集的移民崎嶇之路專題，會繼續探討有關”婚姻詐欺”，也就是俗稱”假結婚”的法律問題，上週談到透過結婚申請綠卡時，移民局在哪些階段會檢視申請人的婚姻是否有效，本集將講解被移民局懷疑涉及假結婚會有甚麼後果，以及申請綠卡期間不幸離婚了，又該怎麼辦？

透過結婚取得的綠卡，在不同階段都會被移民局檢視婚姻的真實性，首先是申請I-130表格時，其次是臨時綠卡要轉換為永久綠卡時，第三則是申請入籍成為公民時。

受到特朗普政府收緊移民政策的影響，近期有不少申請案例都被要求補件，以證明有實際的婚姻關係，讓申請人擔驚受怕。

移民律師表示，透過婚姻關係取得的綠卡，必須有真實的婚姻關係，不能僅僅是為了以得到身分為目的，如果遭到移民局質疑，就要提供證據證明婚姻有效。

舊金山律師協會移民律師Valerie Anne Zukin說：”移民當局可能查問婚姻目的，關於申請永久綠卡或入籍，申請人若成功向移民局證明婚姻有效，那就不用去到法庭申訴。”

但如果無法說服移民局，就可能有構成婚姻詐欺的風險，碰到這種情況也不要慌亂，因為綠卡持有人有權利透過移民法庭的訴訟程序為自己辯護。

Zukin說：”他們若無法向移民局證明，就需出庭為自己辯護了，不過即使發生了，也不代表他們無法證明婚姻的有效性，有很多人都可以證明自己的婚姻是有效的，能夠重獲權利，繼續做永久居民。”

不過如果訴訟輸了，綠卡有可能被取消，身分因此沒了，將會遭到遞解出境的命運，因此處理這類問題要格外謹慎。

如果因結婚取得綠卡後，但是還沒有成為公民，這段期間不幸離婚了，會不會影響到身分呢？

Zukin說：”婚姻在日後搞砸了也不受影響，因為會發生在任何婚姻關係中，跟移民身份無關。”

移民律師指出，透過婚姻取得的身分，關鍵在於申請時婚姻是否為真實的婚姻。

Zukin說：”離婚不會定論一段婚姻無效，很多人都是真的結婚，最後卻以離婚收場，一段婚姻沒有成功，跟最當初婚姻的有效與否無關，所以移民局要問的還是在於你結婚時的婚姻是否真實。”

律師強調，只要能提出證據說明婚姻的有效性，原則上就不會有問題。

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