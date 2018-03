移民崎嶇之路專題：如被移民局懷疑假結婚有何後果（三十四）

By

本集的移民崎嶇之路專題,會繼續探討有關”婚姻詐欺”,也就是俗稱”假結婚”的法律問題,上週談到透過結婚申請綠卡時,移民局在哪些階段會檢視申請人的婚姻是否有效,本集將講解被移民局懷疑涉及假結婚會有甚麼後果,以及申請綠卡期間不幸離婚了,又該怎麼辦?

透過結婚取得的綠卡,在不同階段都會被移民局檢視婚姻的真實性,首先是申請I-130表格時,其次是臨時綠卡要轉換為永久綠卡時,第三則是申請入籍成為公民時。

受到特朗普政府收緊移民政策的影響,近期有不少申請案例都被要求補件,以證明有實際的婚姻關係,讓申請人擔驚受怕。

移民律師表示,透過婚姻關係取得的綠卡,必須有真實的婚姻關係,不能僅僅是為了以得到身分為目的,如果遭到移民局質疑,就要提供證據證明婚姻有效。

舊金山律師協會移民律師Valerie Anne Zukin說:”移民當局可能查問婚姻目的,關於申請永久綠卡或入籍,申請人若成功向移民局證明婚姻有效,那就不用去到法庭申訴。”

但如果無法說服移民局,就可能有構成婚姻詐欺的風險,碰到這種情況也不要慌亂,因為綠卡持有人有權利透過移民法庭的訴訟程序為自己辯護。

Zukin說:”他們若無法向移民局證明,就需出庭為自己辯護了,不過即使發生了,也不代表他們無法證明婚姻的有效性,有很多人都可以證明自己的婚姻是有效的,能夠重獲權利,繼續做永久居民。”

不過如果訴訟輸了,綠卡有可能被取消,身分因此沒了,將會遭到遞解出境的命運,因此處理這類問題要格外謹慎。

如果因結婚取得綠卡後,但是還沒有成為公民,這段期間不幸離婚了,會不會影響到身分呢?

Zukin說:”婚姻在日後搞砸了也不受影響,因為會發生在任何婚姻關係中,跟移民身份無關。”

移民律師指出,透過婚姻取得的身分,關鍵在於申請時婚姻是否為真實的婚姻。

Zukin說:”離婚不會定論一段婚姻無效,很多人都是真的結婚,最後卻以離婚收場,一段婚姻沒有成功,跟最當初婚姻的有效與否無關,所以移民局要問的還是在於你結婚時的婚姻是否真實。”

律師強調,只要能提出證據說明婚姻的有效性,原則上就不會有問題。

