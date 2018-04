移民崎嶇之路專題：加州擬撥款助面臨遞解無證者（三十五）

By

【KTSF】

加州州長布朗在新年度的財政預算案中,建議撥款4,500萬元補助非牟利機構提供移民相關的服務,當中也包括為面臨遞解出境的無證人士提供法律協助,此舉在華裔社區引發熱議,也有反對的聲浪,本集的”移民崎嶇之路”專題,帶您了解這筆撥款的用途,以及當中的爭議。

目前的財政年度,加州撥款4,500萬元協助移民權益組織推展跟移民相關的業務,其中有部分是為面臨遞解出境的人士提供法律協助,而7月開始的新年度,州長布朗也編列同樣預算,希望持續有關工作。

加州眾議員丁右立說:”專門是幫加州人移民到美國來,所以一部分是歸化公民,那個錢是給很多非牟利機構,專門是幫助加州人,然後一部分也是給這些非牟利機構幫助面臨遣返的加州人,還有ICE想要遞解出境的人,今年州長又再希望再給加州4,500萬,所以我們現在在考慮6月份,亦即6月15號我們會通過預算,看看我們會不會今年再給這個錢。”

丁右立指出,特朗普對包括華人在內,移民來美的人士不友善,而加州的這筆撥款,是展現加州歡迎移民的立場。

丁右立說:”我們這個州是歡迎人家從別的地方移民過來,所以這個是想法是完全相反,跟我們華盛頓特區和我們現在這個總統的想法,所以我們希望真的是找機會幫助他們。”

近期移民執法當局加強掃蕩無證人士,愈來愈多關於無證人士被捕,進而面臨遞解出境訴訟,丁右立認為,透過撥款幫助這些人士取得法律服務是有必要的。

丁右立說:”通常在法庭,如果你要上刑事法庭,你有權取得律師服務,但是如果你在移民法庭,你不會自動就被分配到律師,所以我們需要撥出一些預算,來幫助這些在移民法庭面臨遞解出境的人士,有律師幫忙。”

民權律師出身的丁右立說,在移民法庭案件中,被告要面對的控方是聯邦政府在移民法領域非常有經驗的專家,如果沒有委任律師,對於訴訟結果會有很大的差別。”

丁右立說:”這真的是很小筆的金額,我提到這是4,500萬元,加州年度預算是1,320億元,其中很大部分幾乎是700到800億元用在教育,所以相比800億教育預算,這項開支只佔州預算的小部分。”

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。