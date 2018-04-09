移民崎嶇之路專題：加州擬撥款助面臨遞解無證者（三十五）

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加州州長布朗在新年度的財政預算案中，建議撥款4,500萬元補助非牟利機構提供移民相關的服務，當中也包括為面臨遞解出境的無證人士提供法律協助，此舉在華裔社區引發熱議，也有反對的聲浪，本集的”移民崎嶇之路”專題，帶您了解這筆撥款的用途，以及當中的爭議。

目前的財政年度，加州撥款4,500萬元協助移民權益組織推展跟移民相關的業務，其中有部分是為面臨遞解出境的人士提供法律協助，而7月開始的新年度，州長布朗也編列同樣預算，希望持續有關工作。

加州眾議員丁右立說：”專門是幫加州人移民到美國來，所以一部分是歸化公民，那個錢是給很多非牟利機構，專門是幫助加州人，然後一部分也是給這些非牟利機構幫助面臨遣返的加州人，還有ICE想要遞解出境的人，今年州長又再希望再給加州4,500萬，所以我們現在在考慮6月份，亦即6月15號我們會通過預算，看看我們會不會今年再給這個錢。”

丁右立指出，特朗普對包括華人在內，移民來美的人士不友善，而加州的這筆撥款，是展現加州歡迎移民的立場。

丁右立說：”我們這個州是歡迎人家從別的地方移民過來，所以這個是想法是完全相反，跟我們華盛頓特區和我們現在這個總統的想法，所以我們希望真的是找機會幫助他們。”

近期移民執法當局加強掃蕩無證人士，愈來愈多關於無證人士被捕，進而面臨遞解出境訴訟，丁右立認為，透過撥款幫助這些人士取得法律服務是有必要的。

丁右立說：”通常在法庭，如果你要上刑事法庭，你有權取得律師服務，但是如果你在移民法庭，你不會自動就被分配到律師，所以我們需要撥出一些預算，來幫助這些在移民法庭面臨遞解出境的人士，有律師幫忙。”

民權律師出身的丁右立說，在移民法庭案件中，被告要面對的控方是聯邦政府在移民法領域非常有經驗的專家，如果沒有委任律師，對於訴訟結果會有很大的差別。”

丁右立說：”這真的是很小筆的金額，我提到這是4,500萬元，加州年度預算是1,320億元，其中很大部分幾乎是700到800億元用在教育，所以相比800億教育預算，這項開支只佔州預算的小部分。”

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