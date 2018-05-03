移民崎嶇之路專題：家暴受害者如何轉換永久綠卡（三十八）

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【KTSF 古琳嘉報導】

上集的”移民崎嶇之路”談到在申請綠卡過程中，成為家庭暴力的受害者，如何透過VAWA法律，也就是Violence Against Women’s Act，來為自己申請綠卡，本集繼續帶您了解家暴受害人從臨時綠卡要轉換為永久綠卡時，施暴的配偶不願繼續擔任贊助人又該怎麼辦？

透過結婚取得的綠卡，是兩年期的臨時綠卡，到期之前就要申請去除條件限制，成為永久綠卡。

禧年移民維護社律師張佩玉說：”沒過期之前，你要申請一個十年的綠卡，在法律上多數是你和你先生要一起申請這個十年的綠卡。”

不過如果在這段期間發生家庭暴力，施暴的一方可能會以撤銷擔任綠卡贊助人來威脅受害人不能報警、不能離婚，或是要受害人繼續忍氣吞聲。

不過移民律師表示，法律保障家暴的受害人可以申請I-751豁免（waiver），不用看配偶的臉色。

張佩玉說：”或者你先生說，我不幫你申請十年綠卡，或者你已經和他分居，或者你已經到庇護所居住，你可不可以自己申請十年綠卡呢？你可以申請一個豁免。”

家暴受害人不管有沒有離婚，也不論是否還與施暴的配偶住在一起，都可以申請這個豁免。

對於已經離婚的人士來說，可以拿離婚證書辦理，但必須證明受到家暴，以及當初的婚姻是真的。

張佩玉說：”你可以告訴移民局，我已經跟我先生離婚，我們住在一起才一年，或者你看你住了多久，然後我們決定分居，因為我發生家庭暴力，這個是我的離婚證據，這些是證據證明，我的婚姻是真的，我不是想靠著先生拿綠卡。”

如果還沒有離婚，或者是才剛剛離開配偶，也有機會可以自己申請永久綠卡。

張佩玉說：”不過如果你是自己申請十年綠卡，你要證明你是發生過家庭暴力，好多時候你要自己寫一個聲明，寫一個姓名，證明他怎麼虐待你。”

申請人如果有申請禁制令，或是有報警的警察報告，都可以提交給移民局做為證據。

基於移民法律對家暴受害人的保護，就算受害人沒有報警，移民局也會受理，而施暴人是否被定罪，也不影響受害人的移民申請。

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