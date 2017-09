移民崎嶇之路專題報導：DACA廢除後夢想生何去何從（十三）

By

就是因為夢想法案被卡住,奧馬巴政府於是出台DACA計劃,容許有條件暫緩遣返無證年青人,但特朗普政府在9月5號宣布廢除DACA,這將影響約80萬名夢想生,這些夢想生接下來該怎麼做?又會從甚麼時候開始受到影響呢?

柏克萊加大華裔博士生Amy是一名無證人士,原本生活在陰暗中,因為參加移民權益組織,成為少數願意出面發聲的華裔無證人士,是DACA計劃的受惠者。

Amy說:”有了DACA,我覺得可能生活上簡單很多,因為畢竟有工作證,但是因為我自己本身的心態,就是我一直是有認知,就是自己還是無證移民的狀態,所以我心態上面是沒有多大的改變。”

不過這個合法工作的保護,在特朗普政府上週宣布終結DACA之後,讓Amy的將來出現變數,她的DACA將在明年3月到期,不能再申請延長。

Amy說:”其實我目前沒有想那麼遠,因為我覺得我們現在應該要把我們精力都專注於做組織運動,然後確保我們社區其他人的安全。”

不同於Amy的樂觀,受影響的80萬名夢想生,許多人人心惶惶,關注DACA議題的移民律師表示,DACA計劃終結,每個人受影響的時間將因為DACA文件上的截止日期而有不同。

由於終結DACA的決定是在9月5日宣布,目前手上已經有效的DACA文件,在有效期限之內都繼續有效,DACA每獲批一次效期是兩年,是否可以申請續期就有不同的命運,首先在宣布前已經遞件者不會受影響。

ACLU移民權益計劃律師Katrina Eiland說:”對於已經提出新申請或是續期的申請者,在特朗普政府9月5號宣布前已經在進行中的申請案,仍然會照常進行,政府會處理這些申請並做決定。”

其次,如果DACA持有人的文件即將在接下來半年內到期,就要格外注意,要在10月5日前及時行動。

Eiland說:”對於已經獲准DACA文件,又在9月5日到明年3月5日之間6個月到期的人士,如果你的DACA在這段時間到期,你符合資格申請更新。”

而受到特朗普政府這個決定衝擊最大的就是包括Amy在內,DACA在明年3月以後到期的人士。

Eiland說:”衝擊最大的人,是他們在9月5日宣布前,更新申請沒來得及送件,而效期又在明年3月5日以後的人,因為他們已無機會申請更新,因為他們在3月5日之後過期。”

也就是說,從明年3月6號開始,這80萬名夢想生的DACA將陸續失效。

不過特朗普政府也敦促國會,在6個月內針對這個議題找出解包括決方案,目前關注組織對此仍抱持希望。

Eiland說:”國會有許多不同的法案提出,其中不乏有跨黨派支持,範圍差距很大,從最窄的法案基本上只是允許DACA繼續,到最寬的法案是提供公民身分,可以幫助到夢想生向前,並創造夢想。”

而包括加州在等19州,加上首都華盛頓,已分別針對特朗普政府廢除DACA而提出訴訟,法院判決也將影響到這批夢想生的命運。

目前灣區多個組織正積極向夢想生提供協助,及早提出更新申請,也有組織在籌款幫助支付DACA的495美元申請費用。

想知道更多詳情,可以到移民法律資源中心的網站查詢,網址是http://www.ilrc.org/advisory-daca。

