移民崎嶇之路專題報導：公民和永久居民可申請哪些家人來美（十）

【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普總統這個月初公開表態力挺參議院兩名共和黨人提出的RAISE Act移民法案,由於法案內容對親屬移民政策有重大變革,也讓華裔社區不少民眾開始思考是否要趕快趁政策尚未有變化之前,為家人申請身分,究竟公民和永久居民可以申請哪些家人來美?

RAISE Act移民法案建議大幅度限制依親移民的對象以及人數,其中父母和兄弟姊妹會受到最大的影響,未成年子女的年齡,也從21歲降低到18歲。

雖然一般認為法案在國會通過的機會不大,但法案內容一出,已經讓不少移民出現為家人趕辦身分的現象。

根據現行法律,到底公民和永久居民可以為哪些家人辦理依親移民呢?首先來看公民的部分,公民可以為配偶、父母、子女以及兄弟姊妹等4種類別申請依親移民,這其中的規定又略有不同。

亞洲法律聯會移民律師魯鎮海(Kevin Lo)說:”美國公民就有4個類別可以申請家人,第一個類別就包括美國公民的夫妻、美國公民的父母,還有美國公民的21歲以下的未婚子女,第一個類別就不需要排期,這個類別從申請遞表開始到入境就大概一年的時間。”

除了這個類別不用排期,也就是不受名額限制,其他3大類別都要排期。

魯鎮海說:”第一個類別就是21歲以上的未婚子女,這個類別叫做F-1,如果是從中國來的申請者,就大概要等7年的時間,接著有個類別叫做F-3,這個就是已婚子女,已婚子女的類別,就是大概等12年的時間,最後一個項目就是申請兄弟姊妹,兄弟姊妹的項目叫做F-4,現在大概要等16年的時間。”

目前來自中國的申請者排期最久,其他國家的申請者就會快些。

值得注意的是,如果是透過結婚取得綠卡,會與其他綠卡略有不同。

魯鎮海說:”夫妻收到的那張綠卡是臨時的,是兩年的綠卡,兩年到期之前你就要再申請一個撤銷條件,一申請了撤銷條件批准之後,就會收到一張10年的綠卡。”

至於綠卡持有者要申請家人的規定就簡單很多,持綠卡的永久居民,只能申請配偶、未成年子女及已成年但未婚的子女,但不能申請父母以及兄弟姊妹移民來美。

魯鎮海說:”第一個類別是F-2a,這個類別就包括永久居民的夫妻,還有21歲以下的未婚子女,這個F-2a的類別,現在大概要等兩年的時間,第二個類別就是21歲以上的未婚子女,這個類別叫做F-2b,現在從中國來的人,就大概要等7年的時間。”

至於費用方面,為家屬申請依親移民的I-130表格,申請費用目前是525元,而且不得減免。

