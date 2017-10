移民崎嶇之路專題報導：移民權益組織新服務助無證移民（十六）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

受到特朗普政府收緊移民政策的影響,今年是移民社區充滿挑戰的一年,不過也因此刺激了移民權益組織推動更創新的服務,來幫助有需要的人士。

2007年成立的矽谷社區基金會(Silicon Valley Community Foundation)資產高達80億美元,是全美資產最雄厚的社區基金會。

該基金會為了慶祝成立十週年,特別針對移民服務機構推出創新移民獎勵計畫,選出十個組織,每個組織可獲得十萬美元,投入創新的移民服務項目。

矽谷社區基金會副總裁Samuel Santamaria說:”他們都以灣區為基地,提供非常明確的社區服務。”

受到海關移民執法局(ICE)加強掃蕩無證人士的影響,移民法律服務組織Pangea就利用新科技,建立了一項”移民自由運動”ILM通報系統,因而獲得十萬元獎勵金。

Santamaria說:”這類工作非常明確、創新,在Pangea的項目所使用的科技,是我們的顧問團和董事會看中的。”

Pangea法律服務社移民律師Niloufar Khonsari說:”事實上,特朗普政府上任頭3個月,移民執法的逮捕增加38%,就頭3個月已在發生,ILM警報軟件實時通知我們發生何事,所以6月當全國有大規模掃蕩行動,2至3天內抓獲約500人時,我們已知情。”

透過被捕人士撥打熱線電話,該通報系統除了可以讓移民組織掌握實際情況,以便隨時做出因應,包括提供法律協助。

Khonsari說:”移民議題聚焦於阻止拘留,阻止掃蕩,並且實時回應每天發生的緊急狀況。”

另一個獲選機構是總部設在舊金山的Upwardly Global,是全國性非牟利機構,專門幫助有大學背景,但沒有社會經驗的移民或是難民找到專業的工作。

Upwardly Global發言人Anne Kirwan說:”至今我們幫助超過4,700人找到在美國的首份工作。”

Upwardly Global 就發現,自從特朗普政府的旅遊禁令有限度實施以來,移民或難民找工作就困難得多,因此他們發起”移民為矽谷做好工作”(Immigants we get the job done for Silicon valley)計畫,因而獲得這筆十萬元獎勵.

Kirwan說:”對於僱主,旅遊禁令的影響就是讓僱主對僱用移民產生疑慮,這讓我們和矽谷社區基金會合作推出面向僱主的信息工程,鼓勵他們僱用移民和難民加入矽谷職場。”

關注組織表示,雖然在矽谷,移民的貢獻已經廣為人知,但訊息卻未必傳達到負責聘僱的主管,因此有關的宣傳工作也很重要。

矽谷社區基金會除了關心移民議題,也有其他的撥款用在關注矽谷的住房以及交通運輸問題,該基金會也歡迎華裔社區組織參與申請他們的各項獎勵活動,獲選者可以獲得撥款資助。

至於報導當中提到的移民執法通報熱線,舊金山地區可打(415) 200-1548,聖馬刁縣可打(203) 666-4472,不過目前還沒有中文服務。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。