移民崎嶇之路專題報導：移民權益組織新服務助無證移民（十六）

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【KTSF 古琳嘉報導】

受到特朗普政府收緊移民政策的影響，今年是移民社區充滿挑戰的一年，不過也因此刺激了移民權益組織推動更創新的服務，來幫助有需要的人士。

2007年成立的矽谷社區基金會（Silicon Valley Community Foundation）資產高達80億美元，是全美資產最雄厚的社區基金會。

該基金會為了慶祝成立十週年，特別針對移民服務機構推出創新移民獎勵計畫，選出十個組織，每個組織可獲得十萬美元，投入創新的移民服務項目。

矽谷社區基金會副總裁Samuel Santamaria說：”他們都以灣區為基地，提供非常明確的社區服務。”

受到海關移民執法局（ICE）加強掃蕩無證人士的影響，移民法律服務組織Pangea就利用新科技，建立了一項”移民自由運動”ILM通報系統，因而獲得十萬元獎勵金。

Santamaria說：”這類工作非常明確、創新，在Pangea的項目所使用的科技，是我們的顧問團和董事會看中的。”

Pangea法律服務社移民律師Niloufar Khonsari說：”事實上，特朗普政府上任頭3個月，移民執法的逮捕增加38%，就頭3個月已在發生，ILM警報軟件實時通知我們發生何事，所以6月當全國有大規模掃蕩行動，2至3天內抓獲約500人時，我們已知情。”

透過被捕人士撥打熱線電話，該通報系統除了可以讓移民組織掌握實際情況，以便隨時做出因應，包括提供法律協助。

Khonsari說：”移民議題聚焦於阻止拘留，阻止掃蕩，並且實時回應每天發生的緊急狀況。”

另一個獲選機構是總部設在舊金山的Upwardly Global，是全國性非牟利機構，專門幫助有大學背景，但沒有社會經驗的移民或是難民找到專業的工作。

Upwardly Global發言人Anne Kirwan說：”至今我們幫助超過4,700人找到在美國的首份工作。”

Upwardly Global 就發現，自從特朗普政府的旅遊禁令有限度實施以來，移民或難民找工作就困難得多，因此他們發起”移民為矽谷做好工作”（Immigants we get the job done for Silicon valley）計畫，因而獲得這筆十萬元獎勵．

Kirwan說：”對於僱主，旅遊禁令的影響就是讓僱主對僱用移民產生疑慮，這讓我們和矽谷社區基金會合作推出面向僱主的信息工程，鼓勵他們僱用移民和難民加入矽谷職場。”

關注組織表示，雖然在矽谷，移民的貢獻已經廣為人知，但訊息卻未必傳達到負責聘僱的主管，因此有關的宣傳工作也很重要。

矽谷社區基金會除了關心移民議題，也有其他的撥款用在關注矽谷的住房以及交通運輸問題，該基金會也歡迎華裔社區組織參與申請他們的各項獎勵活動，獲選者可以獲得撥款資助。

至於報導當中提到的移民執法通報熱線，舊金山地區可打(415) 200-1548，聖馬刁縣可打(203) 666-4472，不過目前還沒有中文服務。

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