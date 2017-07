移民崎嶇之路專題報導：旅遊禁令放寬親屬定義對華裔有否影響（六）

By

特朗普總統的旅遊禁令上個月底實施以來又有新的進展,聯邦最高法院週三裁定,針對旅遊禁令中的親屬關係定義,放寬祖父母等親人也可以申請來美,移民專家將為大家詳細解說旅遊禁令的規定,以及是否會對華裔社區有影響。

特朗普的旅遊禁令推出後受到廣大爭議,並引發訴訟,聯邦最高法院已經受理特朗普的旅遊禁令訴訟,預計在10月份做出裁決,同時也批准從6月29日起有限度的實施該禁令。

亞洲法律聯會移民律師魯鎮海說:”這個行政令會影響兩批人,第一就是如果你打算入境申請政治庇護的人,不管你是從哪個國家來的,現在就是120天,也就是4個月不讓入境;第二,如果你是6個穆斯林國家的人,這6個國家就包括伊朗、利比亞、索馬里、蘇丹、敘利亞還有也門,從這些地方來的人,就有90天也就是3個月不給入境。”

在這個旅遊禁令之下,持這6個穆斯林國家護照的人士,如果要申請美國簽證來美,必須證明與美國境內個人或實體有真實關係。

親屬關係方面,原本在禁令實施之際,獲國務院批准入境的近親關係只有父母、子女、配偶、兒媳 、女婿及兄弟姐妹可以來美。

不過禁令遭抨擊,認為對於近親的規定過於狹隘,應該擴至多數親屬,隨後夏威夷的一名聯邦法官裁定,應放寬至祖父母、孫子女、姻親兄弟姊妹、姨母姑母、姨父姑父、外甥與侄兒等,幾乎所有的親人都算,而這個判決週三獲聯邦最高法院認可。

另外,真實關係也包括與一些像大學等機構或與工作相關等可靠關係者也可以入境。

這項旅遊禁令不影響先前已獲發簽證的人士,在美國已經有身分者也不受影響。

魯鎮海說:”如果你是美國公民,或者是持綠卡的永久居民,就不會受影響的。”

特朗普的旅遊禁令頒布已來,華裔社區仍有許多疑惑,移民律師也說明,對於華裔社區的影響。

魯鎮海說:”我們也有的客戶詢問,如果是中國來的,或者台灣來的,或者香港來的,持綠卡人士會不會受影響,現在的情況是不會影響那些人,就像我們剛剛說的,只有來自這6個國家的人才會受影響。”

至於申請政治庇護的人士如果已經人在美國,同樣不會受旅遊禁令所限制。

不過專家也提醒,由於當前實施的旅遊禁令是有時效的,在聯邦最高法院做出裁決之前,還會可能有變數。

魯鎮海說:”90天和120天之後,10月份最高法院就會再審理這起案件,再決定一次,因為距離10月還有很多時間,在這段時間,就不知道會不會有其他行政命令會出台,有沒有其他法院會有其他的決定。”

