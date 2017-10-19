移民崎嶇之路專題報導：永久居民被海關扣查如何應對（十七）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

持有綠卡的永久居民，如果出境的時間太久，也就是長期停留在海外，回到美國的時候有可能會遭到海關官員詢問，如果遇上這個情況應如何應對？

做為綠卡持有者，不少人還是會在美國和自己的原籍國家來來去去，不過如果滯留在海外的時間太久，綠卡資格有可能受影響。

華人權益促進會移民權益項目經理馮弘美說：”很多人不知道，如果你持有綠卡的時候，你必須在美國居住最起碼6個月，如果你回國（原籍地）超過6個月，你就是犯了綠卡的資格的條件。”

碰到這種情況時，有可能當永久居民返回美國時，會遭到海關官員扣留審問，也就是俗稱被帶到小房間問話，在這過程當中，回答問題要非常小心。

馮弘美說：”在海關上面他們只可以問你出入境及移民方面的資料，他不可以就是有沒有得到政府福利，或者是你的犯罪紀錄。”

移民權益關注人士提醒，遭到拘留審問時，最壞的後果有可能導致綠卡被取消，要如何保障自己的權益就非常關鍵。

馮弘美說：”有很多人可能會覺得說，我現在已經在這個黑房困了兩、三個小時，如果就是全面的說一下我自己的情況，老老實實的就說出來的話，可能他就會放我走，可是大家要記得，就是如果你把所有的資料都說出來的話，他可以當為呈堂證供，如果你把自己的污點說出來的話，他可以直接在海關把你遣送回國。”

關注人士也警告遭到海關問話時，不要簽署不利自己的文件。

馮弘美說：”他會叫你逼簽一份叫I-407的文件，那個文件其實是等於放棄你自己的綠卡宣誓。”

碰到這種情況，該注意哪些法律問題？

馮弘美說：”如果在海關或是被移民執法人員扣留的時候，如果他們叫你簽甚麼東西，千萬不要簽，除非你有一位律師在場，可以幫你辯護、幫你翻譯，除非你正確的明白自己在簽甚麼樣的文件。”

在律師到場之前，可以行使緘默權，臨時找不到律師，則可以利用美國自由民權聯盟（ACLU）派駐在機場的法律服務，電話：(415) 621-2488，有需要的人士可以把這個號碼帶在身上，出入境的時候碰到問題就可以派上用場。

另一方面，永久居民如果有需要長期在海外，也可以申請回美證。

馮弘美說：”可以申請一個回美證，但是就算有申請回美證，其實這個不一定是保障，因為每一位海關人員都有自己的獨特的權力，可以看一下你整體的情況，有沒有辦法可以再回美國。”

如果沒有回美證，或是回美證被拒絕，永久居民可以要求海關將自己的案件交由聯邦移民法庭系統，由法庭來決定，而不是直接被拒絕入境。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載