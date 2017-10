移民崎嶇之路專題報導：永久居民被海關扣查如何應對（十七）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

持有綠卡的永久居民,如果出境的時間太久,也就是長期停留在海外,回到美國的時候有可能會遭到海關官員詢問,如果遇上這個情況應如何應對?

做為綠卡持有者,不少人還是會在美國和自己的原籍國家來來去去,不過如果滯留在海外的時間太久,綠卡資格有可能受影響。

華人權益促進會移民權益項目經理馮弘美說:”很多人不知道,如果你持有綠卡的時候,你必須在美國居住最起碼6個月,如果你回國(原籍地)超過6個月,你就是犯了綠卡的資格的條件。”

碰到這種情況時,有可能當永久居民返回美國時,會遭到海關官員扣留審問,也就是俗稱被帶到小房間問話,在這過程當中,回答問題要非常小心。

馮弘美說:”在海關上面他們只可以問你出入境及移民方面的資料,他不可以就是有沒有得到政府福利,或者是你的犯罪紀錄。”

移民權益關注人士提醒,遭到拘留審問時,最壞的後果有可能導致綠卡被取消,要如何保障自己的權益就非常關鍵。

馮弘美說:”有很多人可能會覺得說,我現在已經在這個黑房困了兩、三個小時,如果就是全面的說一下我自己的情況,老老實實的就說出來的話,可能他就會放我走,可是大家要記得,就是如果你把所有的資料都說出來的話,他可以當為呈堂證供,如果你把自己的污點說出來的話,他可以直接在海關把你遣送回國。”

關注人士也警告遭到海關問話時,不要簽署不利自己的文件。

馮弘美說:”他會叫你逼簽一份叫I-407的文件,那個文件其實是等於放棄你自己的綠卡宣誓。”

碰到這種情況,該注意哪些法律問題?

馮弘美說:”如果在海關或是被移民執法人員扣留的時候,如果他們叫你簽甚麼東西,千萬不要簽,除非你有一位律師在場,可以幫你辯護、幫你翻譯,除非你正確的明白自己在簽甚麼樣的文件。”

在律師到場之前,可以行使緘默權,臨時找不到律師,則可以利用美國自由民權聯盟(ACLU)派駐在機場的法律服務,電話:(415) 621-2488,有需要的人士可以把這個號碼帶在身上,出入境的時候碰到問題就可以派上用場。

另一方面,永久居民如果有需要長期在海外,也可以申請回美證。

馮弘美說:”可以申請一個回美證,但是就算有申請回美證,其實這個不一定是保障,因為每一位海關人員都有自己的獨特的權力,可以看一下你整體的情況,有沒有辦法可以再回美國。”

如果沒有回美證,或是回美證被拒絕,永久居民可以要求海關將自己的案件交由聯邦移民法庭系統,由法庭來決定,而不是直接被拒絕入境。

