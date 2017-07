移民崎嶇之路專題報導：無證人士被捕後會否被遞解（七）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

無證人士被捕之後,會被帶往何處?是否就一定會被遞解出境?有沒有方法可以留在美國?本集的「移民崎嶇之路」專題報導會帶您探討相關的法律問題。

無證人士在北加州被捕時,通常會先被送到位於舊金山或沙加緬度兩處移民及海關執法局ICE的辦公室。

舊金山律師協會移民律師Valerie Zukin說:”在移民局辦公室,你有權要求打一個電話,確保你要背起來你家庭聯絡人的電話號碼,雖然每個人都有手機,但是卻不記得號碼,一旦被捕,可能沒辦法取得你的手機。”

律師建議無證人士平常就要熟知自己的權益。

Zukin說:”你可以堅持要律師在場,你可以拒絕簽署文件,你可以堅持保持緘默,並稱你不希望提供任何資訊,如果這是你首次面臨遞解出境,你可以解釋說希望見法官,在大多數的案例,是可以見法官的,如果你先前不曾被遣返。”

在不簽署任何有關自動遞解出境文件,又獲准見法官的前提下,被捕的無證人士將可以獲得上移民法庭的機會。

Zukin說:”這稱為「大庭聽證」,就像是初級聆訊,在該次開庭中,法官會聽取你想如何做及你對起訴如何申辯,這些起訴並非刑事起訴,而是關於移民局以何理由把你遞解出境。”

而這些起訴理由可能是非法入境,或從邊境藏匿偷渡到美國,稱為「未經檢查入境」的罪名,或是持有效簽證入境,但簽證過期後的非法滯留,也可能是綠卡持有人因為犯罪而遭驅逐出境。

Zukin說:”移民局有可能搞錯,他們經常犯錯誤,在起訴可遞解的人士時,所以非常重要的是,你要表明想要有律師,在向法官答辯之前,在首次出庭時,你可以要求有多些時間讓你找律師,以便尋求法律輔助對控罪答辯。”

獲准上移民法庭的人士會被關押在臨時拘留所(detention center),包括Contro Casta縣在內,北加州共有4個移民拘留所,如果沒有足夠空間,被關押者也可能送往全美各地其他的拘留所。

而在移民法庭開庭之前,多數的無證人士可能合資格申請保釋,這時候準備保釋證明就非常重要。

Zukin說:”他們需要出示跟美國關聯的證據,並證明他們沒有危險,沒有逃亡之虞,合資格者就可申請保釋。”

而如果該案件審理時間超過6個月,所有被拘禁滿6個月的無證人士也都合資格保釋。

至於移民法庭處理這類申請取消驅逐出境的案件,能否成功則因人而異,律師說明一些可能的案例,例如透過結婚或依親。

Zukin說:”有很多人當初持簽證入境,譬如他們現已跟美國公民結婚,或是有21歲以上的美籍子女,他們可能合資格申請移民身分,透過家人申請綠卡,例如透過美國公民配偶或成年子女,有些案件可以,但並非所有案件都行。”

另外,因為犯罪紀錄面臨驅逐出境的永久居民,也有第二次機會。

Zukin說:”某些案例下,持綠卡者士若有犯罪紀錄,也許可以合資格再次申請取消遞解出境並保留綠卡。”

其他案例還包括能證明遞解出境案中,聯邦政府的起訴理由有錯誤,或是回到原籍國家可能會有生命危險等。

律師指出,由於涉及遞解出境的法律非常複雜,如果負擔不起律師,也應該跟移民權益相關的非牟利機構聯絡,了解自己可以有甚麼選項。

