移民崎嶇之路專題報導：無證人士被捕後會否被遞解（七）

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【KTSF 古琳嘉報導】

無證人士被捕之後，會被帶往何處？是否就一定會被遞解出境？有沒有方法可以留在美國？本集的「移民崎嶇之路」專題報導會帶您探討相關的法律問題。

無證人士在北加州被捕時，通常會先被送到位於舊金山或沙加緬度兩處移民及海關執法局ICE的辦公室。

舊金山律師協會移民律師Valerie Zukin說：”在移民局辦公室，你有權要求打一個電話，確保你要背起來你家庭聯絡人的電話號碼，雖然每個人都有手機，但是卻不記得號碼，一旦被捕，可能沒辦法取得你的手機。”

律師建議無證人士平常就要熟知自己的權益。

Zukin說：”你可以堅持要律師在場，你可以拒絕簽署文件，你可以堅持保持緘默，並稱你不希望提供任何資訊，如果這是你首次面臨遞解出境，你可以解釋說希望見法官，在大多數的案例，是可以見法官的，如果你先前不曾被遣返。”

在不簽署任何有關自動遞解出境文件，又獲准見法官的前提下，被捕的無證人士將可以獲得上移民法庭的機會。

Zukin說：”這稱為「大庭聽證」，就像是初級聆訊，在該次開庭中，法官會聽取你想如何做及你對起訴如何申辯，這些起訴並非刑事起訴，而是關於移民局以何理由把你遞解出境。”

而這些起訴理由可能是非法入境，或從邊境藏匿偷渡到美國，稱為「未經檢查入境」的罪名，或是持有效簽證入境，但簽證過期後的非法滯留，也可能是綠卡持有人因為犯罪而遭驅逐出境。

Zukin說：”移民局有可能搞錯，他們經常犯錯誤，在起訴可遞解的人士時，所以非常重要的是，你要表明想要有律師，在向法官答辯之前，在首次出庭時，你可以要求有多些時間讓你找律師，以便尋求法律輔助對控罪答辯。”

獲准上移民法庭的人士會被關押在臨時拘留所（detention center），包括Contro Casta縣在內，北加州共有4個移民拘留所，如果沒有足夠空間，被關押者也可能送往全美各地其他的拘留所。

而在移民法庭開庭之前，多數的無證人士可能合資格申請保釋，這時候準備保釋證明就非常重要。

Zukin說：”他們需要出示跟美國關聯的證據，並證明他們沒有危險，沒有逃亡之虞，合資格者就可申請保釋。”

而如果該案件審理時間超過6個月，所有被拘禁滿6個月的無證人士也都合資格保釋。

至於移民法庭處理這類申請取消驅逐出境的案件，能否成功則因人而異，律師說明一些可能的案例，例如透過結婚或依親。

Zukin說：”有很多人當初持簽證入境，譬如他們現已跟美國公民結婚，或是有21歲以上的美籍子女，他們可能合資格申請移民身分，透過家人申請綠卡，例如透過美國公民配偶或成年子女，有些案件可以，但並非所有案件都行。”

另外，因為犯罪紀錄面臨驅逐出境的永久居民，也有第二次機會。

Zukin說：”某些案例下，持綠卡者士若有犯罪紀錄，也許可以合資格再次申請取消遞解出境並保留綠卡。”

其他案例還包括能證明遞解出境案中，聯邦政府的起訴理由有錯誤，或是回到原籍國家可能會有生命危險等。

律師指出，由於涉及遞解出境的法律非常複雜，如果負擔不起律師，也應該跟移民權益相關的非牟利機構聯絡，了解自己可以有甚麼選項。

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