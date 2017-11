移民崎嶇之路專題報導：DACA失效對僱主員工有何影響（十九）

By

特朗普政府已在9月5號宣布廢除DACA,從明年3月6號開始,如果國會屆時沒有通過具體的解決方案,約有80萬名夢想生受惠的DACA將會開始陸續失效,沒有了DACA,雇主和員工該怎麼做呢?

DACA 計劃終結,夢想生將因為他們DACA文件上的截止日期而有不同,最快在明年3月5日開始,他們的DACA保護會陸續失效,由於DACA讓沒有合法居留身分的夢想生,可以合法的工作和就學,DACA失效後,最直接的衝擊就是會導致失業,因為無證工作乃屬違法。

DACA終結的效應,近期也受到許多雇主關切,民權律師提醒雇主,在DACA仍然有效期間,不能將員工開除或資遣,也不能再度查驗身分。

不過律師提醒員工,當合法工作的文件失效,員工有義務要立即向雇主盡早告知。

如果因為DACA失效而沒了工作,需要賺錢養家怎麼辦呢?目前移民社區組織有提供相關資訊,教大家沒工作許可如何賺錢,例如自己做生意,或做獨立的承包商。

