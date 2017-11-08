移民崎嶇之路專題報導：DACA失效對僱主員工有何影響（十九）

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【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普政府已在9月5號宣布廢除DACA，從明年3月6號開始，如果國會屆時沒有通過具體的解決方案，約有80萬名夢想生受惠的DACA將會開始陸續失效，沒有了DACA，雇主和員工該怎麼做呢？

DACA 計劃終結，夢想生將因為他們DACA文件上的截止日期而有不同，最快在明年3月5日開始，他們的DACA保護會陸續失效，由於DACA讓沒有合法居留身分的夢想生，可以合法的工作和就學，DACA失效後，最直接的衝擊就是會導致失業，因為無證工作乃屬違法。

DACA終結的效應，近期也受到許多雇主關切，民權律師提醒雇主，在DACA仍然有效期間，不能將員工開除或資遣，也不能再度查驗身分。

不過律師提醒員工，當合法工作的文件失效，員工有義務要立即向雇主盡早告知。

如果因為DACA失效而沒了工作，需要賺錢養家怎麼辦呢？目前移民社區組織有提供相關資訊，教大家沒工作許可如何賺錢，例如自己做生意，或做獨立的承包商。

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