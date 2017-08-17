移民崎嶇之路專題報導：特朗普上任後現趕辦公民熱潮（九）

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【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普總統上任以來，大幅度收緊移民政策，使得移民社區出現入籍熱潮，本集的移民崎嶇之路專題報導，將帶大家了解歸化為美國公民的相關法律問題，以及成為美國公民有哪些好處。

歸化成為美國公民，是許多移民的夢想，尤其自從特朗普執政之後，移民政策充滿變數，讓許多還沒有成為公民，卻又符合資格的人士積極申請歸化。

亞洲法律聯會移民律師Melanie Kim說：”我想這是全面性的，很多人都在尋求移民途徑，如果他們合資格的話，包括歸化為公民，但是目前政策、規定，還有資格的要求等，自從新政府執政以來並未有變。”

儘管特朗普政府目前大力掃蕩無證人士，但也有不少合法移民感到擔憂或人心惶惶，移民律師建議符合資格的移民，應該盡快申請歸化。

Kim說：”做為一個美國公民，我們到底需不需要擔心？美國公民是不會被驅逐出境的。”

此外入了美籍還有其他好處。

Kim說：”你可以在美國投票或選舉，你可以長時間離開美國，不用擔心你的綠卡會被撤銷。”

持有綠卡的永久居民在符合一定的條件後，可以申請成為公民。

Kim說：”如果你年滿18歲，成為守法的永久居民達5年，或者是成為永久居民達3年，並且與美國配偶結婚，以及或居住滿5年。”

符合資格的人士可以填寫N400表格申請成為公民，要準備的資料包括工作經歷、居住紀錄、海外出入境紀錄等。



Kim說：”很多的問題都是關於你住過的地方，你工作過的地方，還有你個人和你家人的經歷資訊，也會詢問你過去5年出國紀錄。”

經常幫助弱勢族群提供移民服務的律師就表示，申請做公民最常碰到的問題就是有犯罪紀錄，或者是在海外的時間過長，如果有這些情況，專家建議在申請之前，應該找律師諮詢，或是申請被拒絕後，也應該找律師諮詢。

至於通過難民或庇護管道取得綠卡的人士，申請歸化成為公民的規定，與一般綠卡持有者相同。

值得注意的是，申請公民的面試過程也包括英語考試，也就是申請人必須寫和唸一個英文句字，但長者可以申請豁免。

Kim說：”如果你是年滿50歲，並且在美國居住超過20年的守法永久居民，或者是年滿55歲，並且在美國居住超過15年的守法永久居民，你可以申請豁免這部份英語考試，如果你是65歲以上，並且在美國居住超過20年的守法永久居民，你不但可以豁免英語考試，還可以採用簡化的測驗（中文）在你的公民申請面試當中。”

另外，如果有醫療診斷證明申請人有殘疾或是精神疾病，也可以豁免考試。

目前申請N400歸化公民的費用是640元，如果再加上 85元生物測定費，共計725元，符合聯邦低收入福利的人士可以申請豁免費用。

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