移民崎嶇之路專題報導：特朗普上任後現趕辦公民熱潮（九）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普總統上任以來,大幅度收緊移民政策,使得移民社區出現入籍熱潮,本集的移民崎嶇之路專題報導,將帶大家了解歸化為美國公民的相關法律問題,以及成為美國公民有哪些好處。

歸化成為美國公民,是許多移民的夢想,尤其自從特朗普執政之後,移民政策充滿變數,讓許多還沒有成為公民,卻又符合資格的人士積極申請歸化。

亞洲法律聯會移民律師Melanie Kim說:”我想這是全面性的,很多人都在尋求移民途徑,如果他們合資格的話,包括歸化為公民,但是目前政策、規定,還有資格的要求等,自從新政府執政以來並未有變。”

儘管特朗普政府目前大力掃蕩無證人士,但也有不少合法移民感到擔憂或人心惶惶,移民律師建議符合資格的移民,應該盡快申請歸化。

Kim說:”做為一個美國公民,我們到底需不需要擔心?美國公民是不會被驅逐出境的。”

此外入了美籍還有其他好處。

Kim說:”你可以在美國投票或選舉,你可以長時間離開美國,不用擔心你的綠卡會被撤銷。”

持有綠卡的永久居民在符合一定的條件後,可以申請成為公民。

Kim說:”如果你年滿18歲,成為守法的永久居民達5年,或者是成為永久居民達3年,並且與美國配偶結婚,以及或居住滿5年。”

符合資格的人士可以填寫N400表格申請成為公民,要準備的資料包括工作經歷、居住紀錄、海外出入境紀錄等。



Kim說:”很多的問題都是關於你住過的地方,你工作過的地方,還有你個人和你家人的經歷資訊,也會詢問你過去5年出國紀錄。”

經常幫助弱勢族群提供移民服務的律師就表示,申請做公民最常碰到的問題就是有犯罪紀錄,或者是在海外的時間過長,如果有這些情況,專家建議在申請之前,應該找律師諮詢,或是申請被拒絕後,也應該找律師諮詢。

至於通過難民或庇護管道取得綠卡的人士,申請歸化成為公民的規定,與一般綠卡持有者相同。

值得注意的是,申請公民的面試過程也包括英語考試,也就是申請人必須寫和唸一個英文句字,但長者可以申請豁免。

Kim說:”如果你是年滿50歲,並且在美國居住超過20年的守法永久居民,或者是年滿55歲,並且在美國居住超過15年的守法永久居民,你可以申請豁免這部份英語考試,如果你是65歲以上,並且在美國居住超過20年的守法永久居民,你不但可以豁免英語考試,還可以採用簡化的測驗(中文)在你的公民申請面試當中。”

另外,如果有醫療診斷證明申請人有殘疾或是精神疾病,也可以豁免考試。

目前申請N400歸化公民的費用是640元,如果再加上 85元生物測定費,共計725元,符合聯邦低收入福利的人士可以申請豁免費用。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。