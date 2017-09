移民崎嶇之路專題報導：無證人士家人也可能成逮捕目標（十四）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

自從特朗普總統上任之後,聯邦打擊無證人士的行動不斷,移民權益律師則發現,不僅是無證人士成為執法當局逮捕的目標,被當局鎖定的無證人士,其身邊的家人或是同住者,也有可能受到波及。

聯邦打擊無證人士近期傳出又有新動作,移民權益組織社區盛傳,根據一項外洩的指引,原本移民及海關執法局(ICE)計畫在本週展開美國有史以來最大的全國性抓捕無證人士行動 “Operation Mega”,不料消息走漏,加上連續幾個颶風重創多個州,導致這個”超級行動”取消。

舊金山律師協會移民和正義多元中心移民律師Valerie Ann Zukin說:”他們打算在全國範圍逮捕並拘禁約8,500名非公民。”

關注人士擔心,雖然這項行動暫時取消,未來還是有可能隨時啟動。

Zukin說:”這代表著執法當局在拘留設施騰出了空間,並很可能推出獎勵,儘快的填滿這些床位,所以我們特別需要關切並要提醒大家,他們即使現在不做,也不代表以後不會執行這麼龐大的聯合行動。”

專門負責拘留和遣返訴訟的移民律師注意到,儘管聯邦移民執法當局打擊的對象是非法居留的無證人士,但經常被泛濫的擴大範圍。

Zukin說:”最常見的錯用就是執法人員會針對本身有證,卻可能違反了居留規定者,因為他們可能有刑事紀錄之類。”

關注人士也注意到移民執法人員在逮捕特定無證人士時,身邊的家人或同住者也可能受波及。

Zukin說:”我們見到株連逮捕增加,株連逮捕是指你剛好在場,碰到移民執法人員前來尋找特定對象,你也被抓。”

舉例來說,執法人員前往一個住所抓人,但除了被鎖定的對象外,在場的其他人可能也會被波及,這時候如何應對就很重要了。

Zukin說:”切記絕不開門給移民執法人員,除非他們有逮捕令,有聯邦法官或地方法官簽名的移民執法者,幾乎從沒有這種逮捕令,不是說絕無,而是幾乎沒有。”

因此在執行上,移民執法人員通常會持行政逮捕令,這樣的逮捕令不能強迫對方讓其進入住宅抓人。

Zukin說:”他們或會離開,或會在住宅外守候,等待他們要找的人出門。”

而與被鎖定的無證人士同在現場的其他人碰到執法人員問話時,也要格外小心。

Zukin說:”你通常可以拒絕回答問題,移民執法者若非專程找你,你可以問對方是否可以離開,你要緩步走開,不要跑,不然會讓他們起疑。”

移民律師還提醒,在應對移民執法人員時,不要回答在哪裡出生,因為如果你告知不是在美國出生,執法人員可以要求你出示合法入境或居留的證據,這也可能讓你陷入麻煩。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。