移民崎嶇之路專題報導：移民被警員截停如何自保 （四）

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【KTSF 古琳嘉報導】

灣區多個關注組織，最近積極的向移民社區分享相關的法律常識，教導無證人士如何應對執法人員的掃蕩行動，以保障自身的權益，本集的”移民崎嶇之路”專題報導，會帶您了解碰到警方在路上截停，民眾該如何自保？

駕駛人在路上行車，碰到警察把車攔停是很普遍的事，不過對於無證人士來說，這些攔停有可能演變成被逮捕，甚至暴露身份有問題，而有可能被遞解出境，那麼在碰到警察的交通截停時，民眾該如何應對呢？

舊金山律師協會領頭移民律師協調員Valerie Zukin說：”你應該出示駕照和車輛登記，無法出示時可能被開罰單，或者在某些地方有可能被逮捕。”

舊金山法律協會的移民律師表示，除非是的一視同仁的攔檢行動，例如設路障取締醉酒駕車，並不針對某一特定人士，在一般情況下，警方交通攔查都需要有正當的理由，像是違反交通法規，或是符合警方追查案件的特定描述等。

如果是無證人士開車行駛在路上被移民執法人員攔下，那麼無證人士就有可能被逮捕。

Zukin說：”我正在行使緘默權，我是不是可以自由離開？如果對方說可以，你可以走了，你就應該緩慢的走開，不要跑，如果你做了一些可疑的事，他們有權可以將你逮捕。”

律師指出，無證人士即使被移民執法人員逮捕了，仍可以行使緘默權。

Zukin說：”你不該告訴人家你在哪裡出生，不該說你的移民身分，不要說出是不是公民，沒有理由提供資訊給任何人，除非是你自己的律師。”

不過律師也表示，行使緘默權並不見得可以免於被遞解出境，因為政府還是可以找到其他的證據來證明案件的成立。

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