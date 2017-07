移民崎嶇之路專題報導：移民被警員截停如何自保 （四）

By

灣區多個關注組織,最近積極的向移民社區分享相關的法律常識,教導無證人士如何應對執法人員的掃蕩行動,以保障自身的權益,本集的”移民崎嶇之路”專題報導,會帶您了解碰到警方在路上截停,民眾該如何自保?

駕駛人在路上行車,碰到警察把車攔停是很普遍的事,不過對於無證人士來說,這些攔停有可能演變成被逮捕,甚至暴露身份有問題,而有可能被遞解出境,那麼在碰到警察的交通截停時,民眾該如何應對呢?

舊金山律師協會領頭移民律師協調員Valerie Zukin說:”你應該出示駕照和車輛登記,無法出示時可能被開罰單,或者在某些地方有可能被逮捕。”

舊金山法律協會的移民律師表示,除非是的一視同仁的攔檢行動,例如設路障取締醉酒駕車,並不針對某一特定人士,在一般情況下,警方交通攔查都需要有正當的理由,像是違反交通法規,或是符合警方追查案件的特定描述等。

如果是無證人士開車行駛在路上被移民執法人員攔下,那麼無證人士就有可能被逮捕。

Zukin說:”我正在行使緘默權,我是不是可以自由離開?如果對方說可以,你可以走了,你就應該緩慢的走開,不要跑,如果你做了一些可疑的事,他們有權可以將你逮捕。”

律師指出,無證人士即使被移民執法人員逮捕了,仍可以行使緘默權。

Zukin說:”你不該告訴人家你在哪裡出生,不該說你的移民身分,不要說出是不是公民,沒有理由提供資訊給任何人,除非是你自己的律師。”

不過律師也表示,行使緘默權並不見得可以免於被遞解出境,因為政府還是可以找到其他的證據來證明案件的成立。

