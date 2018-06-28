移民崎嶇之路專題：ACLU律師談被拆散無證家庭必須團聚裁決（四十二）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普政府的邊境執法零容忍政策，在法庭也受到挫折，南加州聖地牙哥的一名聯邦法官週二裁定，要求美國政府在限時內讓在邊境被迫分離的孩童與家人團聚，本台獨家專訪了實際負責這起案件的美國公民自由聯盟（ACLU）律師，帶您了解這宗影響超過2,300名兒童命運的訴訟。

ACLU的移民律師Spencer Amdur今年2月代表一名剛果籍的婦女入稟聖地牙哥的聯邦法院，要求政府停止因為邊境執法而讓家庭分離，這個訴訟週二有了裁決，讓超過2,300名兒童終於可以重新回到家長的身邊，他接受本台獨家專訪，談到案件的詳細過程。

Amdur說：”我們在今年2月代表一名剛果籍的母親提告，她當初合法入境到美國海關，到場後她要求申請庇護，和她6歲的女兒一起，政府無解釋便拿走她女兒 ，送6歲幼兒到千里外 ，4個月後都沒讓她們團聚。”

就在ACLU提訴後兩、三個星期，政府已陸續將她母女都釋放，兩人才終於團圓，ACLU隨後將訴訟擴展為全國適用的集體訴訟。

Amdur說：”我們要求法官將本案 擴展到全國被迫與孩童分開的父母，我們要求法官命令美國政府不要將任何人與家庭分離，並讓被不當分離的人團聚。”

不過美國政府隨後要求法庭撤銷這起訴訟，兩個多星期前，審理本案的法官否決了聯邦政府的要求，也就是說，法庭願意繼續受理案件。

Amdur說：”裁決書說，政府若真有這麼做，那就違反了公平程序的法定標準，也衝擊到良知，將幼童從家長懷中搶去，讓他們哭喊找爸媽，法官認同我們的法律觀點。”

案件週二終於有了結果，審理本案的聯邦法官Dana Sabraw以書面裁決，下令美國政府停止關押跟未成年孩童分開的家長，並在14天內讓所有5歲以下和家長分離的幼兒盡快與家人團聚，其餘的孩童也要在30天內回到家人身邊。

裁決也強制執法官員必須在10天內讓家長與孩子通電話，輿論分析指 ，這項裁決宣告制止了特朗普政府的邊境執法政策。

Amdur說：”任何人，不管是已被分離，或以後遭到執法行動分離，都會納入我們訴訟的群體，包括所有被ICE關押在羈留中心，被迫與孩子分開的父母。”

不過聯邦司法部長Jeff Sessions週三在洛杉磯出席保守派團體活動時，繼續捍衛特朗普政府的移民執法政策。

Sessions說：”這是特朗普年代，我們再度執法，知道我們代表哪一邊，這個團體也知道，我們是站在警察的一方，在美國民眾公共安全的一方。”

在訴訟結果出爐後，ACLU也發表聲明稱 ，這個裁決是所有以為再也見不到對方的父母和孩子的勝利，當他們知道終於能團圓，全國各地的羈留中心 都被淚水淹沒。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。