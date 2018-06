移民崎嶇之路專題：ACLU律師談被拆散無證家庭必須團聚裁決（四十二）

By

特朗普政府的邊境執法零容忍政策,在法庭也受到挫折,南加州聖地牙哥的一名聯邦法官週二裁定,要求美國政府在限時內讓在邊境被迫分離的孩童與家人團聚,本台獨家專訪了實際負責這起案件的美國公民自由聯盟(ACLU)律師,帶您了解這宗影響超過2,300名兒童命運的訴訟。

ACLU的移民律師Spencer Amdur今年2月代表一名剛果籍的婦女入稟聖地牙哥的聯邦法院,要求政府停止因為邊境執法而讓家庭分離,這個訴訟週二有了裁決,讓超過2,300名兒童終於可以重新回到家長的身邊,他接受本台獨家專訪,談到案件的詳細過程。

Amdur說:”我們在今年2月代表一名剛果籍的母親提告,她當初合法入境到美國海關,到場後她要求申請庇護,和她6歲的女兒一起,政府無解釋便拿走她女兒 ,送6歲幼兒到千里外 ,4個月後都沒讓她們團聚。”

就在ACLU提訴後兩、三個星期,政府已陸續將她母女都釋放,兩人才終於團圓,ACLU隨後將訴訟擴展為全國適用的集體訴訟。

Amdur說:”我們要求法官將本案 擴展到全國被迫與孩童分開的父母,我們要求法官命令美國政府不要將任何人與家庭分離,並讓被不當分離的人團聚。”

不過美國政府隨後要求法庭撤銷這起訴訟,兩個多星期前,審理本案的法官否決了聯邦政府的要求,也就是說,法庭願意繼續受理案件。

Amdur說:”裁決書說,政府若真有這麼做,那就違反了公平程序的法定標準,也衝擊到良知,將幼童從家長懷中搶去,讓他們哭喊找爸媽,法官認同我們的法律觀點。”

案件週二終於有了結果,審理本案的聯邦法官Dana Sabraw以書面裁決,下令美國政府停止關押跟未成年孩童分開的家長,並在14天內讓所有5歲以下和家長分離的幼兒盡快與家人團聚,其餘的孩童也要在30天內回到家人身邊。

裁決也強制執法官員必須在10天內讓家長與孩子通電話,輿論分析指 ,這項裁決宣告制止了特朗普政府的邊境執法政策。

Amdur說:”任何人,不管是已被分離,或以後遭到執法行動分離,都會納入我們訴訟的群體,包括所有被ICE關押在羈留中心,被迫與孩子分開的父母。”

不過聯邦司法部長Jeff Sessions週三在洛杉磯出席保守派團體活動時,繼續捍衛特朗普政府的移民執法政策。

Sessions說:”這是特朗普年代,我們再度執法,知道我們代表哪一邊,這個團體也知道,我們是站在警察的一方,在美國民眾公共安全的一方。”

在訴訟結果出爐後,ACLU也發表聲明稱 ,這個裁決是所有以為再也見不到對方的父母和孩子的勝利,當他們知道終於能團圓,全國各地的羈留中心 都被淚水淹沒。

