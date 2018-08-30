移民崎嶇之路專題：介紹U簽證（四十六）

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【KTSF 古琳嘉報導】

為了鼓勵無證移民踴躍舉報罪案，並保護罪案的受害者，在美國的移民體系之下，有一種U簽證，讓合資格的無證人士，可以合法在美國工作，並有機會申請綠卡。

對於無證人士來說，每天擔心受怕，生活在恐懼之中，已經是很大的煎熬，如果成為罪案受害者，或身邊有人是罪案的受害者，通常多數人會不敢報警，也不願意跟執法機構接觸。

U簽證就是為了保護罪案的受害者，讓無證人士勇於報警而設計的簽證。

禧年移民維護社移民律師 張佩玉（Amy Lee）說：”U簽證的其中一個條件，第一，你必須是一個罪案受害者，第二，你一定要幫警察調查這個案件，或者要幫檢控官檢控被告，至於受害者的話，你自己可以是受害者，或者這個受害者是你的家人、你的先生或者太太，或者是你的孩子。”

移民律師指出，申請U簽證的條件，就是申請者一定要報警，並且與執法機構合作，但是報警後是否能抓獲嫌犯，或是將嫌犯定罪，並不會影響U簽證的申請。

可以申請U簽證的罪案範圍非常廣，涉及許多種犯罪，其中有三大類的犯罪最為普遍。

張佩玉說：”U簽證的犯罪行為包括家庭暴力、性犯罪，同時如果一個人用武器來傷害你，這類行為就或者可以讓你申請U簽證，不過另一個條件就是，受害者必須要受傷害，傷害可以是身體傷害，或是精神傷害，不過你一定要證明你有受傷害。”

至於如果受害者是家人，那麼申請者也必須證明因為家人受害，導致本身也受到傷害，或者受害人本人，也可以為親近的家人一起提出申請。

目前聯邦政府一年只批一萬個U簽證，申請的程序非常冗長．

張佩玉說：”現在要等好久好久，你最先申請的時候，要等4年你才會等到，他才會將你的名字放入等候名單，也就是要排隊，如果你合資格拿到U簽證，根本不夠簽證給你，所以會把你放入等候名單排隊。”

也就是說，光是等候移民局查看你的U簽證申請案是否合乎條件，就要等候約4年，而一旦確定符合資格申請，申請案就會被放進等候名單，這時候申請者才可以取得工作許可。

張佩玉說：”如果你合條件，會把你的名字放入等候名單，這時候你可以得到工作證，這個工作證你每年可以更新，不過要等多4年、5年，才能得到其中一個U簽證。”

舉例來說，如果現在申請，要等8、9年才會拿到U簽證，取得U簽證之後，要等3年才能申請綠卡，所以總共要等超過11年，才能取得綠卡。

張佩玉說：”如果你沒有其他方法，可以調整身分，同時你又是個受害者，U簽證是一個方法可以申請到綠卡，可以長期留在美國。”

不過申請U簽證也有一些風險，並不保證一定能申請到綠卡，今年6月，聯邦政府頒布新的規定，申請人在等待U簽證期間，案件也有可能轉到遞解出境的程序，也就是有被驅逐出境的風險。

移民律師建議，有意申請者最好先找律師諮詢，了解是否值得冒風險去申請。

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