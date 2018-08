移民崎嶇之路專題：介紹U簽證（四十六）

By

為了鼓勵無證移民踴躍舉報罪案,並保護罪案的受害者,在美國的移民體系之下,有一種U簽證,讓合資格的無證人士,可以合法在美國工作,並有機會申請綠卡。

對於無證人士來說,每天擔心受怕,生活在恐懼之中,已經是很大的煎熬,如果成為罪案受害者,或身邊有人是罪案的受害者,通常多數人會不敢報警,也不願意跟執法機構接觸。

U簽證就是為了保護罪案的受害者,讓無證人士勇於報警而設計的簽證。

禧年移民維護社移民律師 張佩玉(Amy Lee)說:”U簽證的其中一個條件,第一,你必須是一個罪案受害者,第二,你一定要幫警察調查這個案件,或者要幫檢控官檢控被告,至於受害者的話,你自己可以是受害者,或者這個受害者是你的家人、你的先生或者太太,或者是你的孩子。”

移民律師指出,申請U簽證的條件,就是申請者一定要報警,並且與執法機構合作,但是報警後是否能抓獲嫌犯,或是將嫌犯定罪,並不會影響U簽證的申請。

可以申請U簽證的罪案範圍非常廣,涉及許多種犯罪,其中有三大類的犯罪最為普遍。

張佩玉說:”U簽證的犯罪行為包括家庭暴力、性犯罪,同時如果一個人用武器來傷害你,這類行為就或者可以讓你申請U簽證,不過另一個條件就是,受害者必須要受傷害,傷害可以是身體傷害,或是精神傷害,不過你一定要證明你有受傷害。”

至於如果受害者是家人,那麼申請者也必須證明因為家人受害,導致本身也受到傷害,或者受害人本人,也可以為親近的家人一起提出申請。

目前聯邦政府一年只批一萬個U簽證,申請的程序非常冗長.

張佩玉說:”現在要等好久好久,你最先申請的時候,要等4年你才會等到,他才會將你的名字放入等候名單,也就是要排隊,如果你合資格拿到U簽證,根本不夠簽證給你,所以會把你放入等候名單排隊。”

也就是說,光是等候移民局查看你的U簽證申請案是否合乎條件,就要等候約4年,而一旦確定符合資格申請,申請案就會被放進等候名單,這時候申請者才可以取得工作許可。

張佩玉說:”如果你合條件,會把你的名字放入等候名單,這時候你可以得到工作證,這個工作證你每年可以更新,不過要等多4年、5年,才能得到其中一個U簽證。”

舉例來說,如果現在申請,要等8、9年才會拿到U簽證,取得U簽證之後,要等3年才能申請綠卡,所以總共要等超過11年,才能取得綠卡。

張佩玉說:”如果你沒有其他方法,可以調整身分,同時你又是個受害者,U簽證是一個方法可以申請到綠卡,可以長期留在美國。”

不過申請U簽證也有一些風險,並不保證一定能申請到綠卡,今年6月,聯邦政府頒布新的規定,申請人在等待U簽證期間,案件也有可能轉到遞解出境的程序,也就是有被驅逐出境的風險。

移民律師建議,有意申請者最好先找律師諮詢,了解是否值得冒風險去申請。

