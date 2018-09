移民崎嶇之路專題：加州和舊金山移民撥款計劃（四十七）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

自從特朗普總統上任之後收緊移民政策,也使得加州和灣區各庇護城市相繼推出措施,幫助無證移民,不過此舉在移民社區內也引發不同聲音,認為政府資源應該放在合法移民身上,而非無證人士,本集的”移民崎嶇之路”訪問了華裔州眾議員邱信福(David Chiu),以及舊金山市長布里德(London Breed),介紹加州以及舊金山市專門為移民社區的撥款計劃用在哪些地方。

政府經費到底該不該用在協助無證人士方面,一直存在爭議,也在華裔社區長期有著激烈的討論,長期關注民權問題的加州眾議員邱信福,對於這個問題有自己的見解。

邱信福說:”我們花數千萬經費幫助加州的合法移民,我所提到的’一個加州’(One California)計劃,主要就是幫助合法移民成為公民,它專服務合法移民,但與此同時,特朗普卻要讓無證移民極難得到合法身分,法律在過去幾十年來改變很多,讓許多華裔和亞裔可以合法移民來美,特朗普基本上關閉這扇門,這不符我們國情。”

談到加州對於合法移民的撥款,邱信福提到的一個加州計劃,就是由加州社會服務局轄下的移民服務撥款計劃,將預算發給社區非牟利機構,資助免費的移民服務,包括低收入人士入籍等。

邱信福說:”在加州層級,我們投資了4,000萬元在我協助啟動的’一個加州’計劃,幫助移民成為公民,並提供法律保護。”

在這些移民服務當中,哪一類的法律服務需求最大呢?

邱信福說:”有所需的全方位法律服務,幫助合格入籍的移民,幫助逃離迫害的各國難民 申請合法身分,幫助孩童居留,不用與家人分離,幫助移民社區取得政府服務和社會服務等。”

不只是加州,灣區地方政府也都有專門的預算幫助移民,以外來移民眾多的舊金山市來說,市長布里德透露,市府今年編列了1,200萬元預算,用來協助移民社區,除了資助非牟利機構,也在資源中心提供相關服務。

舊金山市長布里德說:”全市都有一些中心提供重要資源,包括我擔任代理市長時在灣景區開幕的資源中心,提供托兒服務,轉介相關的服務,還有人員專門回答問題,有一些熱線等法律服務之外的其他支援。”

舊金山做為庇護城市,從李孟賢市長時代,就針對庇護政策不惜槓上聯邦政府,布里德承諾,她會持續捍衛庇護政策。

布里德說:”做為舊金山人,還有支持和關心社區的一員,我全心全意支持城市的庇護政策,也會繼續為其辯護。”

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。