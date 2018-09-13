移民崎嶇之路專題：加州和舊金山移民撥款計劃（四十七）

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【KTSF 古琳嘉報導】

自從特朗普總統上任之後收緊移民政策，也使得加州和灣區各庇護城市相繼推出措施，幫助無證移民，不過此舉在移民社區內也引發不同聲音，認為政府資源應該放在合法移民身上，而非無證人士，本集的”移民崎嶇之路”訪問了華裔州眾議員邱信福（David Chiu），以及舊金山市長布里德（London Breed），介紹加州以及舊金山市專門為移民社區的撥款計劃用在哪些地方。

政府經費到底該不該用在協助無證人士方面，一直存在爭議，也在華裔社區長期有著激烈的討論，長期關注民權問題的加州眾議員邱信福，對於這個問題有自己的見解。

邱信福說：”我們花數千萬經費幫助加州的合法移民，我所提到的’一個加州’（One California）計劃，主要就是幫助合法移民成為公民，它專服務合法移民，但與此同時，特朗普卻要讓無證移民極難得到合法身分，法律在過去幾十年來改變很多，讓許多華裔和亞裔可以合法移民來美，特朗普基本上關閉這扇門，這不符我們國情。”

談到加州對於合法移民的撥款，邱信福提到的一個加州計劃，就是由加州社會服務局轄下的移民服務撥款計劃，將預算發給社區非牟利機構，資助免費的移民服務，包括低收入人士入籍等。

邱信福說：”在加州層級，我們投資了4,000萬元在我協助啟動的’一個加州’計劃，幫助移民成為公民，並提供法律保護。”

在這些移民服務當中，哪一類的法律服務需求最大呢？

邱信福說：”有所需的全方位法律服務，幫助合格入籍的移民，幫助逃離迫害的各國難民 申請合法身分，幫助孩童居留，不用與家人分離，幫助移民社區取得政府服務和社會服務等。”

不只是加州，灣區地方政府也都有專門的預算幫助移民，以外來移民眾多的舊金山市來說，市長布里德透露，市府今年編列了1,200萬元預算，用來協助移民社區，除了資助非牟利機構，也在資源中心提供相關服務。

舊金山市長布里德說：”全市都有一些中心提供重要資源，包括我擔任代理市長時在灣景區開幕的資源中心，提供托兒服務，轉介相關的服務，還有人員專門回答問題，有一些熱線等法律服務之外的其他支援。”

舊金山做為庇護城市，從李孟賢市長時代，就針對庇護政策不惜槓上聯邦政府，布里德承諾，她會持續捍衛庇護政策。

布里德說：”做為舊金山人，還有支持和關心社區的一員，我全心全意支持城市的庇護政策，也會繼續為其辯護。”

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