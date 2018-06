移民崎嶇之路專題：DACA夢想生計畫的最新動態（四十一）

By

聯邦眾議院將在週四表決兩項攸關DACA計劃解決方案的法案,不過由於這兩項DACA法案都與修建圍牆掛勾,能否過關仍有變數,本集的移民崎嶇之路專題,帶您探討DACA計畫的最新動態。

DACA夢想生計畫上週五紀念實施6週年,不過這些夢想生的前途未卜,因為國會遲遲沒有提出DACA的永久性解決方案。

美國民權自由聯盟(ACLU)律師 Katrina Eiland說:”目前處於不確定又緊張時期,因為DACA原本在3月5日失效,但有了聯邦法院的兩項禁制令,要求當局繼續受理過去曾有DACA的人士更新文件,所以目前夢想生還是可以換發,但不知道會持續多久。”

眾議院本週四將討論兩項攸關DACA解決方案的法案,其中一項名為《2018美國未來保安》法案(Securing American’s Future Act of 2018),由保守派共和黨人Bob Goodlatte提出 ,不提供夢想生入籍的途徑,終止綠卡抽籤,並設立一個電子認證系統,要求員工向僱主證明其合法工作身分。

法案並提供撥款,修建特朗普總統要求的邊境圍牆。

另一項名為《邊界與移民改革法》提案則是妥協法案,由議長賴恩主導,號稱結合了保守派和溫和派共和黨人的折衷版本,該法案讓合資格人士入籍,但同樣終止綠卡抽籤計畫,並撥款修建邊境圍牆。

民主黨人已經表明反對這兩項法案,不過主導參眾兩院的共和黨仍將強行推動表決。

由於法案與保護邊境和其他移民權益掛勾,長期關注夢想生議題的ACLU律師認為,這兩項法案都不能真正解決問題。

Eiland說:”這兩項法案都不是真的要保護無證青少年,兩項法案都有極大金額的移民執法撥款,主要是推動總統的選舉政見,並非幫助無證青少年。”

不過在妥協版本的法案中讓夢想有機會申請入籍,對此移民權益律師說,這個代價並非夢想生所願。

Eiland說:”我認為大多數的無證年輕人都希望確保有成為公民的途徑,但他們並不想要用社區內其他移民為代價換取,也不想因此去削減合法移民,還有許多的妥協也是不能接受的,這些年輕無證人士希望對他們的將來好,但也希望對整個社區都好。”

目前在國會有單純只針對解決DACA問題,不與其他議題掛勾的夢想法案也獲得跨黨派支持,但還差兩票無法提上議程,移民權益人士呼籲國會,通過單純版本的夢想法案。

另一方面,由於目前有關DACA的訴訟在上訴階段,如果一路打到聯邦最高法院,也可能針對DACA的適法性作出裁決。

移民律師建議,在法院以及國會雙方都還沒有明朗結果之前,曾經有過DACA文件但已過期的人士,應盡快向當局申請換發,但從未申請過的人士就無法申請。

