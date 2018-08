移民崎嶇之路專題：領福利會否影響移民申請（四十五）

By

上週NBC報導指出,特朗普政府計劃進一步限制在美國合法居留的人口,相關政策將在幾個星期內出台,一些曾經領取福利的人,可能更難申請入籍或綠卡,消息一出,馬上引發本地華裔社區的關注,也有不少領取福利的移民擔心身分會受到影響。

自從特朗普總統上任後,有關進一步限制依親移民,或是打擊領取福利的移民申請者,相關的消息 一直都沒有間斷。

NBC的報導傳出後,再度引發新一波人心惶惶,關注移民法律問題的非牟利機構禧年移民服務社指出,事實上,有關親屬移民的規定到目前為止,還沒有任何變動,國會也尚未通過新的法律,只是在案件審理方面較為嚴格。

禧年移民服務社移民律師張佩玉說:”家屬移民方面就沒有改變,你現在還是可以申請你的兄弟姊妹,你可以申請你的父母,如果你是美國公民,不過如果你想申請你的家人,總之不管你申請甚麼,多數要等久一點,還有會難一點。”

對於NBC報導引述消息人士稱,特朗普政府將在數個星期內出台新的政策,進一步限制可以在美國合法居留的人口,一些曾經領取福利的人,要成為公民或者獲取綠卡將會較為困難。

消息一出,馬上引發社區的疑慮。

張佩玉說:”在我們社區之內,很多人就說,如果我拿了白卡,會影響我入籍的機會,NBC的報導這麼說是錯的,就算你是拿政府津貼,不會影響你入籍的機會,除非你是不合條件領政府津貼。”

移民律師指出,的確有消息指政府計畫透過擴大公共負擔的條例,來打擊領取福利的問題,實際內容尚未公布,現行法律只將領取現金津貼的移民申請者列為公共負擔,但新條例打算擴大受福利影響的範圍。

張佩玉說:”這個條例就想擴大,想變成就算你收白卡、糧食券,或者一種叫做earn income tax credit EITC,如果家中有小孩的低收入家庭,可以拿到這個EITC,就算你收這種的津貼,都也許會影響你拿綠卡的機會。”

律師表示,需要釐清的是,即使新法例通過擴大公共負擔的定義,對於已經是綠卡持有者,要申請入籍的話,基本上還是不會受到影響。

張佩玉說:”如果你是永久居民,同時就算你有收哪種政府津貼,收白卡、糧食券或者是你住在政府屋,這些不會影響你將來想要入籍的機會的,除非你是不合條件領政府津貼,或者你有說謊拿政府津貼。”

不過,如果是新移民正在申請綠卡的話,曾經領取福利的問題就會比較複雜。

張佩玉說:”拿綠卡的重要一個條件,就是要證明你不是一個公共負擔,你要證明你拿到綠卡之後,你不會完全依賴政府津貼,這個是公共負擔的意思。”

律師強調,政府津貼有很多種類,以現行法律來說,並不是領取任何的津貼都會因此影響到綠卡申請。

張佩玉說:”現在在法律上,你想申請綠卡,不過你正在領取或是收過白卡、糧食券或是住在政府屋,不會影響你收綠卡的機會,因為這不是現金的運作,不過如果你收或收過補助金,就或者會影響你綠卡的機會,不過不是一定的。”

每個人情況不同,是否會因為領取福利被拒,要看申請者的年齡、教育、社會經驗與家庭狀況來決定申請人是否為公共負擔,至於擴大公共負擔定義的條例,目前僅只於特朗普政府的提議,內容在未來公布之後,還有公眾諮詢期聽取民意。

律師建議屆時擔心會受影響的人士,可以透過公眾諮詢的管道表達意見,或許有機會影響到決策。

