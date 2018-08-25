移民崎嶇之路專題：領福利會否影響移民申請（四十五）

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【KTSF 古琳嘉報導】

上週NBC報導指出，特朗普政府計劃進一步限制在美國合法居留的人口，相關政策將在幾個星期內出台，一些曾經領取福利的人，可能更難申請入籍或綠卡，消息一出，馬上引發本地華裔社區的關注，也有不少領取福利的移民擔心身分會受到影響。

自從特朗普總統上任後，有關進一步限制依親移民，或是打擊領取福利的移民申請者，相關的消息 一直都沒有間斷。

NBC的報導傳出後，再度引發新一波人心惶惶，關注移民法律問題的非牟利機構禧年移民服務社指出，事實上，有關親屬移民的規定到目前為止，還沒有任何變動，國會也尚未通過新的法律，只是在案件審理方面較為嚴格。

禧年移民服務社移民律師張佩玉說：”家屬移民方面就沒有改變，你現在還是可以申請你的兄弟姊妹，你可以申請你的父母，如果你是美國公民，不過如果你想申請你的家人，總之不管你申請甚麼，多數要等久一點，還有會難一點。”

對於NBC報導引述消息人士稱，特朗普政府將在數個星期內出台新的政策，進一步限制可以在美國合法居留的人口，一些曾經領取福利的人，要成為公民或者獲取綠卡將會較為困難。

消息一出，馬上引發社區的疑慮。

張佩玉說：”在我們社區之內，很多人就說，如果我拿了白卡，會影響我入籍的機會，NBC的報導這麼說是錯的，就算你是拿政府津貼，不會影響你入籍的機會，除非你是不合條件領政府津貼。”

移民律師指出，的確有消息指政府計畫透過擴大公共負擔的條例，來打擊領取福利的問題，實際內容尚未公布，現行法律只將領取現金津貼的移民申請者列為公共負擔，但新條例打算擴大受福利影響的範圍。

張佩玉說：”這個條例就想擴大，想變成就算你收白卡、糧食券，或者一種叫做earn income tax credit EITC，如果家中有小孩的低收入家庭，可以拿到這個EITC，就算你收這種的津貼，都也許會影響你拿綠卡的機會。”

律師表示，需要釐清的是，即使新法例通過擴大公共負擔的定義，對於已經是綠卡持有者，要申請入籍的話，基本上還是不會受到影響。

張佩玉說：”如果你是永久居民，同時就算你有收哪種政府津貼，收白卡、糧食券或者是你住在政府屋，這些不會影響你將來想要入籍的機會的，除非你是不合條件領政府津貼，或者你有說謊拿政府津貼。”

不過，如果是新移民正在申請綠卡的話，曾經領取福利的問題就會比較複雜。

張佩玉說：”拿綠卡的重要一個條件，就是要證明你不是一個公共負擔，你要證明你拿到綠卡之後，你不會完全依賴政府津貼，這個是公共負擔的意思。”

律師強調，政府津貼有很多種類，以現行法律來說，並不是領取任何的津貼都會因此影響到綠卡申請。

張佩玉說：”現在在法律上，你想申請綠卡，不過你正在領取或是收過白卡、糧食券或是住在政府屋，不會影響你收綠卡的機會，因為這不是現金的運作，不過如果你收或收過補助金，就或者會影響你綠卡的機會，不過不是一定的。”

每個人情況不同，是否會因為領取福利被拒，要看申請者的年齡、教育、社會經驗與家庭狀況來決定申請人是否為公共負擔，至於擴大公共負擔定義的條例，目前僅只於特朗普政府的提議，內容在未來公布之後，還有公眾諮詢期聽取民意。

律師建議屆時擔心會受影響的人士，可以透過公眾諮詢的管道表達意見，或許有機會影響到決策。

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