移民崎嶇之路專題：探討公共負擔修例提議（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

國土安全部上週六宣布將修改法例,讓領取政府福利的人士可能無法獲得綠卡,再度引發移民社區憂慮,多個關注組織週三對此提出抨擊,並強調有關規定仍在提議階段,真正要落實還要經過一定的法定步驟,目前仍有機會表達反對甚至推翻有關提議。

包括華人權益促進會、禧年移民維護社、Wu Yee護兒兒童服務等多個移民權益組織,聚集在舊金山華埠,嚴辭抨擊提議中的打擊領取福利措施,將衝擊移民工薪家庭。

華人權益促進會移民權益項目經理林語慧(Amy Lin)說:’現在最主要的目標是為了要打擊低收入勞工家庭,特別是有色人種家庭,之後再繼續移民至美國。”

禧年移民服務社移民律師張佩玉(Amy Lee)說:”如果你還不是永久居民,還沒拿到綠卡,或者你沒有移民身分,沒有證件的,或許會影響你,如果你要想要申請綠卡,這個提出的條例就或者會影響你。”

所謂公共負擔(Public Charge),指的是移民當局在審核綠卡申請案時,會衡量申請人是否會造成社會的負擔,如果是,就會排除其成為永久居民,目前的法例排除的是,領取現金類政府福利的人士,國土安全部最新提議的方案則擴大到更多種類的福利。

Human Services Agency 副主任Noelle Simmons說:”一些像是Cal-Works,一般的補助,還有社福機構的長期照顧,是目前列入公共負擔的項目,但在當前提議要更改的規定,所列的非現金福利則包括Cal-Fresh,大家熟知的糧食券,健保的補助,公共房屋,Section 8租屋補助,這些都擴大列為公共負擔,定義寬廣了很多。”

關注組織一再呼籲,當前的政策尚未改變,即使提議的法例真正實施了,會影響到的實際人數不多,只怕會嚇走真正需要的人。

Simmons說:”我們預計直接受影響的在舊金山大約有幾百個家庭,但與此同時,我們非常擔心會有寒蟬效應,即使是未受影響的非公民家庭,可能也會因為害怕而不敢去申請所需要的幫助,基於害怕、混淆以及錯誤的資訊,對當前法例可能的改變。”

值得注意的是,這次提議中的修改法例,只會影響到申請綠卡人士,如果已經是綠卡持有者,要申請公民的話,就不需要擔心。

張佩玉說:”:”就算你現在正領取政府津貼,或是以前曾收過政府津貼,你已經是拿著綠卡,想申請移民入籍,這個公共負擔的條例,不會影響你的,不會影響你入籍的機會,(不管法例通過與否嗎?)是的。”

移民權益組織強調,目前只是國土安全部提出修改法例的447頁草案,預計在幾周內於聯邦登記處”Federal Register”正式發行法例條文,並展開60天的公眾諮詢期,考慮所有民眾意見後,才做出最後決定並實施。

ILRC移民法律資源中心副主任Sally Kinoshita說:”這是我們社區和個人的機會,去對抗政府設法要做的改變,我們所有人都可以去提交意見以期改變法例的結果。”

由於審閱公眾意見要花很長的時間,從現在起到做最終決定,還要數月甚至超過一年,即使提議中的法例最終落實,並不會溯及既往,而是從法例實施日開始,華人權益促進會將召開工作坊,讓大家了解如何參與諮詢意見,並幫助不懂英語的人士填表,詳情可以致電:(415) 761-3222語音信箱留言。

