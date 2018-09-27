移民崎嶇之路專題：探討公共負擔修例提議（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

國土安全部上週六宣布將修改法例，讓領取政府福利的人士可能無法獲得綠卡，再度引發移民社區憂慮，多個關注組織週三對此提出抨擊，並強調有關規定仍在提議階段，真正要落實還要經過一定的法定步驟，目前仍有機會表達反對甚至推翻有關提議。

包括華人權益促進會、禧年移民維護社、Wu Yee護兒兒童服務等多個移民權益組織，聚集在舊金山華埠，嚴辭抨擊提議中的打擊領取福利措施，將衝擊移民工薪家庭。

華人權益促進會移民權益項目經理林語慧（Amy Lin）說：’現在最主要的目標是為了要打擊低收入勞工家庭，特別是有色人種家庭，之後再繼續移民至美國。”

禧年移民服務社移民律師張佩玉（Amy Lee）說：”如果你還不是永久居民，還沒拿到綠卡，或者你沒有移民身分，沒有證件的，或許會影響你，如果你要想要申請綠卡，這個提出的條例就或者會影響你。”

所謂公共負擔（Public Charge），指的是移民當局在審核綠卡申請案時，會衡量申請人是否會造成社會的負擔，如果是，就會排除其成為永久居民，目前的法例排除的是，領取現金類政府福利的人士，國土安全部最新提議的方案則擴大到更多種類的福利。

Human Services Agency 副主任Noelle Simmons說：”一些像是Cal-Works，一般的補助，還有社福機構的長期照顧，是目前列入公共負擔的項目，但在當前提議要更改的規定，所列的非現金福利則包括Cal-Fresh，大家熟知的糧食券，健保的補助，公共房屋，Section 8租屋補助，這些都擴大列為公共負擔，定義寬廣了很多。”

關注組織一再呼籲，當前的政策尚未改變，即使提議的法例真正實施了，會影響到的實際人數不多，只怕會嚇走真正需要的人。

Simmons說：”我們預計直接受影響的在舊金山大約有幾百個家庭，但與此同時，我們非常擔心會有寒蟬效應，即使是未受影響的非公民家庭，可能也會因為害怕而不敢去申請所需要的幫助，基於害怕、混淆以及錯誤的資訊，對當前法例可能的改變。”

值得注意的是，這次提議中的修改法例，只會影響到申請綠卡人士，如果已經是綠卡持有者，要申請公民的話，就不需要擔心。

張佩玉說：”：”就算你現在正領取政府津貼，或是以前曾收過政府津貼，你已經是拿著綠卡，想申請移民入籍，這個公共負擔的條例，不會影響你的，不會影響你入籍的機會，（不管法例通過與否嗎？）是的。”

移民權益組織強調，目前只是國土安全部提出修改法例的447頁草案，預計在幾周內於聯邦登記處”Federal Register”正式發行法例條文，並展開60天的公眾諮詢期，考慮所有民眾意見後，才做出最後決定並實施。

ILRC移民法律資源中心副主任Sally Kinoshita說：”這是我們社區和個人的機會，去對抗政府設法要做的改變，我們所有人都可以去提交意見以期改變法例的結果。”

由於審閱公眾意見要花很長的時間，從現在起到做最終決定，還要數月甚至超過一年，即使提議中的法例最終落實，並不會溯及既往，而是從法例實施日開始，華人權益促進會將召開工作坊，讓大家了解如何參與諮詢意見，並幫助不懂英語的人士填表，詳情可以致電：(415) 761-3222語音信箱留言。

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