移民崎嶇之路專題報導：無證人士遞解出境後子女命運如何 （五）

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【KTSF 古琳嘉報導】

聯邦執法當局掃蕩無證人士，受影響的家庭隨即面臨骨肉分離，而一旦家長遭遞解出境，子女該走還是該留？又該如何做好準備？

對於居住在美國的無證人士來說，最擔心的事就是遭到逮捕的那一天突然降臨，讓人不知所措，孩子也跟著受罪。

舊金山律師協會正義與多元中心家庭法律師Stephanie Bilinski說：”當某人被移民執法局逮捕，其孩子通常都不知道發生何事，也不知道該去何處或怎麼辦，事發突然，孩子有時在學校，沒有人可以去接他們。”

被捕的無證人士除了要擔心自己被遞解出境，還要為子女的去留打算。

Bilinski說：”父母碰到很多的難題是，如果父母被遞解出境，誰該來照顧孩子，孩子該留在美國，還是該跟著父母回去。”

雖然這些問題對於年幼的孩子來說可能太殘酷，但面對隨時可能發生的變數，關注組織建議無證人士家庭要提前做好準備。

Bilinski說：”我們真的會建議他們與家人坐下來討論這些艱難的問題，包括由誰來照顧孩子，這對孩子特別困難，尤其是孩子們已害怕父母會被驅逐出境，而家長應該跟孩子談好，一旦出事他們想跟誰住。”

舊金山律師協會正義與多元中心的家庭法律師建議，有需要的家長可以根據該中心提供的網上表格，一一與孩子做好因應計畫。

通常無證人士家庭在美國出生的子女是美國公民，自然有權可以選擇留下，或是隨父母離開，當全家決定讓未成年的孩子留在美國時，便有很多預先計畫要做好。

Bilinski說：”有多方考慮，誰接管監護權，誰為小孩辦理入學，誰替他們取得醫療照顧，誰能做出各種有關孩子的決定。”

在美國 18歲以下人士都需要父母或是監護人為他們處理，至於受指定的人士能取代父母的程度，端看父母和子女商討的結果。

Bilinski說：”這可以從大到做為監護人，在法律上遞補父母的角色，或者是所謂的’授權看護人’，只獲允許為孩子做非常基本的決定。”

但是，如果美國公民子女選擇跟著父母回到原籍地，也有相關的法律問題要處理。

Bilinski說：”這真的要視他們原籍國規定，我們建議父母聯絡其原籍國的使領館，看看是否要為孩子辦護照，要了解是否可行。”

幫助這些家庭的律師表示，這些無證父母的最大難處就是找不到適合的人照顧留下來的孩子，害怕孩子最終要被迫安排到寄養家庭。

律師也表示，家庭因素有時可以成為抗辯遞解出境的理由，但並不一定成立，強調不要害怕求助。

Bilinski說：”我聽說有人不敢去看病或找律師，因為怕ICE會埋伏在這些地方，我們沒這情況，你若找私人律師便不成問題，我們很鼓勵人們求助，如果他們擔心的話。”

有需要的民眾可以致電舊金山律師協會的法律仲介服務，如果負擔不起律師，合資格者可以免費。

相關網站：

舊金山律師協會：www.sfbar.org

移民議題常見問與答：www.sfbar.org/immigration

律師介紹和資訊服務：www.sfbar.org/lawyerreferrals/index.aspx

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