移民崎嶇之路專題報導：無證人士遞解出境後子女命運如何 （五）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

聯邦執法當局掃蕩無證人士,受影響的家庭隨即面臨骨肉分離,而一旦家長遭遞解出境,子女該走還是該留?又該如何做好準備?

對於居住在美國的無證人士來說,最擔心的事就是遭到逮捕的那一天突然降臨,讓人不知所措,孩子也跟著受罪。

舊金山律師協會正義與多元中心家庭法律師Stephanie Bilinski說:”當某人被移民執法局逮捕,其孩子通常都不知道發生何事,也不知道該去何處或怎麼辦,事發突然,孩子有時在學校,沒有人可以去接他們。”

被捕的無證人士除了要擔心自己被遞解出境,還要為子女的去留打算。

Bilinski說:”父母碰到很多的難題是,如果父母被遞解出境,誰該來照顧孩子,孩子該留在美國,還是該跟著父母回去。”

雖然這些問題對於年幼的孩子來說可能太殘酷,但面對隨時可能發生的變數,關注組織建議無證人士家庭要提前做好準備。

Bilinski說:”我們真的會建議他們與家人坐下來討論這些艱難的問題,包括由誰來照顧孩子,這對孩子特別困難,尤其是孩子們已害怕父母會被驅逐出境,而家長應該跟孩子談好,一旦出事他們想跟誰住。”

舊金山律師協會正義與多元中心的家庭法律師建議,有需要的家長可以根據該中心提供的網上表格,一一與孩子做好因應計畫。

通常無證人士家庭在美國出生的子女是美國公民,自然有權可以選擇留下,或是隨父母離開,當全家決定讓未成年的孩子留在美國時,便有很多預先計畫要做好。

Bilinski說:”有多方考慮,誰接管監護權,誰為小孩辦理入學,誰替他們取得醫療照顧,誰能做出各種有關孩子的決定。”

在美國 18歲以下人士都需要父母或是監護人為他們處理,至於受指定的人士能取代父母的程度,端看父母和子女商討的結果。

Bilinski說:”這可以從大到做為監護人,在法律上遞補父母的角色,或者是所謂的’授權看護人’,只獲允許為孩子做非常基本的決定。”

但是,如果美國公民子女選擇跟著父母回到原籍地,也有相關的法律問題要處理。

Bilinski說:”這真的要視他們原籍國規定,我們建議父母聯絡其原籍國的使領館,看看是否要為孩子辦護照,要了解是否可行。”

幫助這些家庭的律師表示,這些無證父母的最大難處就是找不到適合的人照顧留下來的孩子,害怕孩子最終要被迫安排到寄養家庭。

律師也表示,家庭因素有時可以成為抗辯遞解出境的理由,但並不一定成立,強調不要害怕求助。

Bilinski說:”我聽說有人不敢去看病或找律師,因為怕ICE會埋伏在這些地方,我們沒這情況,你若找私人律師便不成問題,我們很鼓勵人們求助,如果他們擔心的話。”

有需要的民眾可以致電舊金山律師協會的法律仲介服務,如果負擔不起律師,合資格者可以免費。

相關網站:

舊金山律師協會:www.sfbar.org

移民議題常見問與答:www.sfbar.org/immigration

律師介紹和資訊服務:www.sfbar.org/lawyerreferrals/index.aspx

相關報導:

移民崎嶇之路專題報導:華裔移民擔心甚麼(一)

移民崎嶇之路專題報導:華裔移民持綠卡出入境要注意地方(二)

移民崎嶇之路專題報導:移民執法人員上門該如何應對(三)

移民崎嶇之路專題報導:移民被警員截停如何自保 (四)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。