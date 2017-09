移民崎嶇之路專題報導：加州成庇護州對移民有何影響（十五）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

加州SB54庇護州法案已獲州議會通過,法案仍有待州長布朗簽署後才能實行,加州一旦成為庇護州 ,對移民社區會有甚麼影響,又是否能阻止聯邦的移民執法行動呢?

特朗普總統上任後,加強移民執法行動,把更多無證人士遞解出境,加州SB54庇護州法案,就是在這樣的背景下因應而生,希望為加州無證人士提供庇護。

但移民權益關注人士表示,該法案保護的對象包括所有移民。

華人權益促進會移民權利項目經理馮弘美(Hong Mei Pang)說:”加州的庇護法案是保護所有的加州的移民,不論你是有證或者是沒有證,沒有身分或者是綠卡持有者,或者是暫時的簽證的身分,你都有受到保護。”

庇護州法案限制州和地方的執法機構,也包括學校以及保安警察,不得運用金錢或人力來調查、質疑或逮捕涉及違反移民法的人士,但是庇護法案並不能阻止聯邦的移民掃蕩行動。

馮弘美說:”其實我們沒有辦法阻止聯邦移民執法人員採取執法行動,但是在加州方面來說,州政府有權保護這裡的移民,不與聯邦執法局、移民局一起通過撥款或者是人員的分配,跟他們一起合作。”

關注人士指出,即使是持綠卡的永久居民,一旦有犯罪紀錄,也可能成為聯邦移民執法者的目標,庇護州法案這時候就可以發揮作用。

馮弘美說:”犯過法或者是入獄過的話,你出來之後也是會被聯邦的移民執法人員,就是會被他們盯上,那麼加州這個庇護州的法案,就是會確保在所有公共地方及公共場所,所有的移民都會被保護,聯邦的執法人員沒有辦法進入這些公共地方執行移民執法活動。”

不過州和縣監獄囚犯的電子指紋紀錄,仍會繼續送交國土安全部,以及聯邦調查局。

法案同時准許警員向聯邦執法人員提供在15年內,犯了重罪人士的資料,並准許聯邦人員在監獄向犯人問話。

關注人士指出,很多人會認為,移民執法掃蕩行動,針對的是沒有身分的人士,對於合法移民來說,可能沒有太大的關係,但關注人士提醒,華裔社區應該共同關注在近期白人至上思想抬頭下激化的歧視問題。

馮弘美說:”因為現在有一個加強的移民歧視跟種族歧視的觀點,在我們社會裡面,所以我們大家都要團結一下,不要因為可能我有合法的身分,就不會被移民局騷擾,這個觀點去看,其實我們移民的權利,大家一定要去發揮,認識憲法的權益。”

法案一旦獲得州長簽署,將在明年1月實施,但也預料將會面對法律訴訟。

聯邦司法部長Jeff Sessions就批評加州的庇護州法案違憲,可能採取行動阻止其實施。

