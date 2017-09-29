移民崎嶇之路專題報導：加州成庇護州對移民有何影響（十五）

2017年9月29日 上午11:09 By Leave a Comment

【KTSF 古琳嘉報導】

加州SB54庇護州法案已獲州議會通過，法案仍有待州長布朗簽署後才能實行，加州一旦成為庇護州 ，對移民社區會有甚麼影響，又是否能阻止聯邦的移民執法行動呢？

特朗普總統上任後，加強移民執法行動，把更多無證人士遞解出境，加州SB54庇護州法案，就是在這樣的背景下因應而生，希望為加州無證人士提供庇護。

但移民權益關注人士表示，該法案保護的對象包括所有移民。

華人權益促進會移民權利項目經理馮弘美（Hong Mei Pang）說：”加州的庇護法案是保護所有的加州的移民，不論你是有證或者是沒有證，沒有身分或者是綠卡持有者，或者是暫時的簽證的身分，你都有受到保護。”

庇護州法案限制州和地方的執法機構，也包括學校以及保安警察，不得運用金錢或人力來調查、質疑或逮捕涉及違反移民法的人士，但是庇護法案並不能阻止聯邦的移民掃蕩行動。

馮弘美說：”其實我們沒有辦法阻止聯邦移民執法人員採取執法行動，但是在加州方面來說，州政府有權保護這裡的移民，不與聯邦執法局、移民局一起通過撥款或者是人員的分配，跟他們一起合作。”

關注人士指出，即使是持綠卡的永久居民，一旦有犯罪紀錄，也可能成為聯邦移民執法者的目標，庇護州法案這時候就可以發揮作用。

馮弘美說：”犯過法或者是入獄過的話，你出來之後也是會被聯邦的移民執法人員，就是會被他們盯上，那麼加州這個庇護州的法案，就是會確保在所有公共地方及公共場所，所有的移民都會被保護，聯邦的執法人員沒有辦法進入這些公共地方執行移民執法活動。”

不過州和縣監獄囚犯的電子指紋紀錄，仍會繼續送交國土安全部，以及聯邦調查局。

法案同時准許警員向聯邦執法人員提供在15年內，犯了重罪人士的資料，並准許聯邦人員在監獄向犯人問話。

關注人士指出，很多人會認為，移民執法掃蕩行動，針對的是沒有身分的人士，對於合法移民來說，可能沒有太大的關係，但關注人士提醒，華裔社區應該共同關注在近期白人至上思想抬頭下激化的歧視問題。

馮弘美說：”因為現在有一個加強的移民歧視跟種族歧視的觀點，在我們社會裡面，所以我們大家都要團結一下，不要因為可能我有合法的身分，就不會被移民局騷擾，這個觀點去看，其實我們移民的權利，大家一定要去發揮，認識憲法的權益。”

法案一旦獲得州長簽署，將在明年1月實施，但也預料將會面對法律訴訟。

聯邦司法部長Jeff Sessions就批評加州的庇護州法案違憲，可能採取行動阻止其實施。

相關報導：

民崎嶇之路專題報導：華裔移民擔心甚麼（一）

移民崎嶇之路專題報導：華裔移民持綠卡出入境要注意地方（二）

移民崎嶇之路專題報導：移民執法人員上門該如何應對（三）

移民崎嶇之路專題報導：移民被警員截停如何自保 （四）

移民崎嶇之路專題報導：無證人士遞解出境後子女命運如何 （五）

移民崎嶇之路專題報導：旅遊禁令放寬親屬定義對華裔有否影響（六）

移民崎嶇之路專題報導：無證人士被捕後會否被遞解（七）

移民崎嶇之路專題報導：年輕無證移民暫緩遣返計畫受衝擊（八）

移民崎嶇之路專題報導：特朗普上任後現趕辦公民熱潮（九）

移民崎嶇之路專題報導：公民和永久居民可申請哪些家人來美（十）

移民崎嶇之路專題報導：年輕無證移民暫緩遣返或取消（十一）

移民崎嶇之路專題報導：華裔無證人士分享心路歷程（十二）

移民崎嶇之路專題報導：DACA廢除後夢想生何去何從（十三）

移民崎嶇之路專題報導：無證人士家人也可能成逮捕目標（十四）

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。

分享:
Filed Under: 華人社區 Tagged With: ,

發表你的看法

Connect with Facebook

*