移民崎嶇之路專題報導：年輕無證移民暫緩遣返或取消（十一）

【KTSF 古琳嘉報導】

DACA計畫可能會取消,而該計畫的命運將在9月5號,也就是下週二,會有關鍵性的決定,這對亞裔年輕無證人士會有甚麼影響?

專門幫助亞裔無證人士的舊金山ASPIRE計劃,有不少亞裔年輕人都是DACA「年輕無證移民暫緩遣返」計畫的受惠者。

亞洲法律聯會ASPIRE計劃負責人李偉凌說:”我們一度有大約60至80名成員,其中多數人取得了DACA,之後就展開各自的生活,有些人已經在工作,有些人還在念書,有些人則是結婚了。”

全美目前共有約80萬人受惠於DACA計劃,他們都是年幼時隨父母來美的無證人士,俗稱為夢想生(Dreamer),DACA是在2012年由時任總統奧巴馬推動,允許符合資格的無證人士,可以免於被遣返出境,還能合法的工作和上學,每兩年更新一次。

李偉凌說:”DACA受惠者可以合法就業就學,他們可以正常的生活,不會遭到經濟剝削,因為他們都有合理的薪酬,雇主不能佔便宜,這些都是DACA重要的作用。”

這些亞裔的夢想生是怎麼來到美國的呢?

李偉凌說:”一些人用觀光簽證過來,一些人本來有工作簽證,但最終因某些原因沒了身分,有時雖能合法工作,卻因為律師遞交文件時有誤,而面遣返並失去身份。”

不過DACA計畫的存廢,將在9月5日做出關鍵性決定,包括愛達荷州州長,以及德州、阿拉巴馬州在內共十個州的檢察總長等共和黨人所組成的聯盟,今年6月底致函給特朗普政府,要求在9月5日之前,終結DACA計畫,否則就要將聯邦政府告上法庭,使得DACA是否能繼續實施,9月5日將會明朗。

目前傳出總統特朗普打算取消該計劃,DACA計劃內的無證人士人心惶惶,而即使特朗普在9月5日之前不做出決定,將來聯邦政府被告上法庭,聯邦司法部是否會願意為DACA出庭辯護,都還有疑問。

李偉凌說:”這會是重創,因為這些人要靠DACA才能工作並且負擔家計,或是上學、付帳單,還要活得有尊嚴。”

李偉凌呼籲無證人士要多參與移民權益組織活動,為自己發聲,才能讓這些訴求被聽見,而不是躲在陰暗的角落擔驚受怕。

