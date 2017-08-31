移民崎嶇之路專題報導：年輕無證移民暫緩遣返或取消（十一）

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【KTSF 古琳嘉報導】

DACA計畫可能會取消，而該計畫的命運將在9月5號，也就是下週二，會有關鍵性的決定，這對亞裔年輕無證人士會有甚麼影響？

專門幫助亞裔無證人士的舊金山ASPIRE計劃，有不少亞裔年輕人都是DACA「年輕無證移民暫緩遣返」計畫的受惠者。

亞洲法律聯會ASPIRE計劃負責人李偉凌說：”我們一度有大約60至80名成員，其中多數人取得了DACA，之後就展開各自的生活，有些人已經在工作，有些人還在念書，有些人則是結婚了。”

全美目前共有約80萬人受惠於DACA計劃，他們都是年幼時隨父母來美的無證人士，俗稱為夢想生（Dreamer），DACA是在2012年由時任總統奧巴馬推動，允許符合資格的無證人士，可以免於被遣返出境，還能合法的工作和上學，每兩年更新一次。

李偉凌說：”DACA受惠者可以合法就業就學，他們可以正常的生活，不會遭到經濟剝削，因為他們都有合理的薪酬，雇主不能佔便宜，這些都是DACA重要的作用。”

這些亞裔的夢想生是怎麼來到美國的呢？

李偉凌說：”一些人用觀光簽證過來，一些人本來有工作簽證，但最終因某些原因沒了身分，有時雖能合法工作，卻因為律師遞交文件時有誤，而面遣返並失去身份。”

不過DACA計畫的存廢，將在9月5日做出關鍵性決定，包括愛達荷州州長，以及德州、阿拉巴馬州在內共十個州的檢察總長等共和黨人所組成的聯盟，今年6月底致函給特朗普政府，要求在9月5日之前，終結DACA計畫，否則就要將聯邦政府告上法庭，使得DACA是否能繼續實施，9月5日將會明朗。

目前傳出總統特朗普打算取消該計劃，DACA計劃內的無證人士人心惶惶，而即使特朗普在9月5日之前不做出決定，將來聯邦政府被告上法庭，聯邦司法部是否會願意為DACA出庭辯護，都還有疑問。

李偉凌說：”這會是重創，因為這些人要靠DACA才能工作並且負擔家計，或是上學、付帳單，還要活得有尊嚴。”

李偉凌呼籲無證人士要多參與移民權益組織活動，為自己發聲，才能讓這些訴求被聽見，而不是躲在陰暗的角落擔驚受怕。

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