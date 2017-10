移民崎嶇之路專題報導：加州成庇護州對華裔社區有何影響（十八）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

加州的庇護州法律在明年1月1號實施,新法例對華裔社區有何影響?又是否對聯邦移民執法行動造成阻礙?

亞美公義促進會(Asian Americans Advancing Justice)日前在亞洲法律聯會辦公室,盤點今年獲得州長布朗簽字通過的4項移民權利法案,其中最具影響的就是本月5號由州長簽署的SB54法案,宣告加州率先全美成為庇護州,並將在明年1月1日實施。

這項法案是為了反對特朗普總統上任後的反移民政策,並應對移民執法當局針對無證人士的掃蕩行動。

協助法案提案人加州參議院議長Kevin de León一起推動法案的民權律師陳艷芬說明,當初支持加州成為庇護州的原因。

陳艷芬說:”我們當時擔心特朗普政府威脅要在全國加強遣返,我們認為最好保護方式就是確保我們不用地方和州的資源,尤其不用警力,去遣返和拘留民眾。”

SB54法案禁止加州執法單位利用州府資源,協助聯邦政府執行移民法,但是庇護法案並不能阻止聯邦的移民掃蕩行動,那麼法案正式實施後,具體會如何影響聯邦的執法?

陳艷芬說:”沒有州和地方警察幫忙,就更難迅速大量遣返,因為ICE的人員遠少於州和地方的警方,全國約有6,000名ICE執法者,而警察則有72.5萬人,如果警察都參與移民執法,移民的日子會很難過。”

陳艷芬指出,在加州的亞裔無證人士為數不少,加州成為庇護州,對於每天面對可能遭聯邦執法威脅的人士至關重要。”

陳艷芬說:”加州有超過46萬亞裔是無證人士,代表加州8分之1的亞裔移民,而亞裔約佔加州13%人口,加州無證人士約有5分之1是亞裔,是全加州無證人口的18%。”

加州州長布朗除了簽署 SB54庇護州法案之外,今年他也簽署了其他重要的移民權益法案,包括名為宗教自由法的SB31法案,禁止政府部門和公職人員向聯邦提供或披露個人的宗教信仰資料;還有AB918 加州全民投票法案,要求為不同社區提供選票翻譯和雙語服務;以及AB699法案,為無證移民學生提供安全學校。

