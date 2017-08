移民崎嶇之路專題報導：年輕無證移民暫緩遣返計畫受衝擊（八）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普總統上任後收緊移民政策,受DACA計劃保護的夢想生也受衝擊,有聯邦參議員計畫提出2017年新夢想法案,希望幫助這些年輕的夢想生安心留在美國。

「年輕無證移民暫緩遣返」計畫DACA是在2012年由時任總統奧巴馬提出,有接近80萬名年輕無證人士受益。

ACLU移民權益計劃律師Katrina Eiland說:”這項計劃是為了造福年幼時被帶到美國的人士,給他們延期免於被遞解出境 ,還有申請工作許可的機會。”

DACA計劃下的暫緩遣返,有效期為兩年,之後可以續期。

Eiland說:”這個計劃是個重大的生命線,對於年輕人來說,因為可以讓他們工作,而且不用害怕被遞解出境。”

DACA的主要保護對象是”dreamers 夢想生”,他們通常是23歲以下,也就是1981年6月以後在外國出生,並在年幼時跟隨父母或監護人偷渡來美,在美國生活與就學。

Eiland說:”他們通常是高中畢業,或是具有一定的教育程度,這群從計劃受益的年輕人,很多人會稱呼他們「夢想生」,這主要是參考了先前的一個法案,試圖要為這些人提供合法居留途徑。”

不過這項2010年提出的夢想生法案沒有通過,隨後在2012年DACA因應而生,原本總統特朗普在競選期間曾揚言一上任,就要將DACA計劃取消,也讓許多夢想生人心惶惶,但實際上特朗普政府至今尚未改變DACA計劃,仍然讓符合資格的人士照常續期。

儘管如此,民權組織指出,DACA計劃還是受到威脅。

Eiland說:”我們注意到有針對個別人士取消的趨勢,有些DACA受益者跟執法機構有一些輕微的互動,原本不會讓他們的DACA失效,仍然符合資格,但特朗普政府會選擇終結批准他們的DACA。”

不止如此,現在已經有多個州份串連要求聯邦政府讓DACA逐漸終止。

Eiland說:”在6月底,德州檢察總長跟其他幾個州,9個其他的州份,一起寫信給特朗普政府,要求讓它有落日條款,或是逐漸終結失效,並且從今年9月5號開始,另外 這些州也威脅要告特朗普政府,並要求法官裁決DACA不合法,必須被停止。”

這些跡象都讓DACA前景不明,如果照德州帶頭的建議,讓DACA逐漸失效,對夢想生將有很大的影響。

Eiland說:”這將代表著這些DACA受益者目前仍可以適用,但到期後就無法更新。”

如果夢想生沒有了DACA計劃的保障,會造成甚麼後果呢?

Eiland說:”這將意味著他們將沒有工作證,沒有工作許可,他們沒法受到免於遞解出境的保護,也可能影響到學費,一些州的駕駛人也會影響,是否能申請到駕照,這些福利每個州不同。”

不過在加州,即使沒有DACA,夢想生申請駕照仍不受影響,至於他們是否會被驅逐出境呢?

Eiland說:”現在還不清楚特朗普當局會不會把夢想生,列為優先遞解對象,目前並不是,在移民執法的優先順序排很後面,所以即使他們可能失去DACA,並不代表就會優先被遞解出境。”

為了幫助夢想生找到長遠留在美國,並最終取得公民身份的途徑,共和黨籍聯邦參議員Lindsey Graham 和民主黨籍聯邦參議員Dick Durbin上個月宣布將捲土重來,提出2017新夢想法案 ,不過當前聯邦參眾兩院都由共和黨掌控,法案是否能順利過關還有變數。

相關報導:

移民崎嶇之路專題報導:華裔移民擔心甚麼(一)

移民崎嶇之路專題報導:華裔移民持綠卡出入境要注意地方(二)

移民崎嶇之路專題報導:移民執法人員上門該如何應對(三)

移民崎嶇之路專題報導:移民被警員截停如何自保 (四)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。